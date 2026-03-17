Melcochita enfrenta a Monserrate Seminario con policías para retirar sus pertenencias y termina llorando por sus hijas: “ La ha empujado”

Entre lágrimas, Melcochita acusó que una de sus hijas fue empujada en su presencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

El regreso de Melcochita al Perú no fue el que esperaba. Lo que debía ser un paso firme para cerrar un capítulo personal terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión, dolor y exposición pública, luego de que el artista llegara hasta su vivienda en Chorrillos acompañado de su abogado y efectivos policiales con un objetivo claro: retirar sus pertenencias y poder reencontrarse con sus hijas en medio del proceso de separación con Monserrat Seminario.

Desde el primer momento, el ambiente fue complejo. El también sonero, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, retornó desde Estados Unidos decidido a avanzar con su divorcio, pero se encontró con una resistencia que no anticipaba. La negativa inicial para permitirle el ingreso a la vivienda y el contacto con sus menores hijas marcó el inicio de una jornada difícil, que rápidamente escaló en intensidad y terminó siendo registrada por cámaras de televisión.

En medio de ese escenario, Melcochita intentó establecer comunicación con sus hijas por distintas vías, incluso recurriendo a WhatsApp, en un esfuerzo por evitar el conflicto directo. Sin embargo, según relató, la respuesta que recibió fue desalentadora: las menores no podían acercarse a verlo porque su madre se los impedía. Esta situación incrementó la preocupación del artista, quien ya mostraba signos de angustia ante la posibilidad de no poder verlas.

Drama en Chorrillos: Melcochita llora al ver a su hija en medio de conflicto familiar. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita llora al ser impedido ver a sus hijas

El momento más crítico llegó poco después, cuando el comediante presenció una escena que lo afectó profundamente. De acuerdo con lo que se pudo observar, una de sus hijas intentó acercarse a él, pero fue jaloneada, lo que desencadenó una reacción inmediata en el artista. La escena, cargada de emoción, terminó por quebrarlo frente a todos los presentes.

Visiblemente afectado, no pudo contener el llanto. Entre lágrimas, expresó su indignación y dolor: “A mi hija le ha gritado… ella sabe que es mi chochera. La ha empujado, la tiene estresada”, dijo, evidenciando el impacto emocional que le generó presenciar ese momento. Sus palabras no solo reflejaron su preocupación como padre, sino también una sensación de impotencia ante una situación que, según él, se le escapaba de las manos.

Drama en Chorrillos: Melcochita llora al ver a su hija en medio de conflicto familiar. Captura: Magaly TV La Firme.

El término “desgraciada”, que lanzó en medio de la tensión, terminó por graficar el nivel de confrontación que se vivía en ese instante. La escena no solo dejó al descubierto un conflicto familiar, sino también la carga emocional acumulada tras semanas —o incluso meses— de desencuentros entre ambas partes.

A pesar del clima adverso, y tras la intervención de su defensa legal y la presencia de los agentes policiales, Melcochita logró finalmente ingresar al inmueble. Una vez dentro, comenzó a retirar sus pertenencias, cumpliendo parcialmente con el objetivo de su visita. Sin embargo, el ambiente continuó siendo tenso, evidenciando que el conflicto estaba lejos de resolverse.

Drama en Chorrillos: Melcochita llora al ver a su hija en medio de conflicto familiar. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita se reencuentra con sus hijas

El episodio dejó en evidencia que el proceso de separación entre el artista y Monserrat no solo involucra aspectos legales, sino también emocionales y familiares, especialmente por la presencia de sus hijas. La situación observada plantea interrogantes sobre el bienestar de las menores, quienes se encuentran en medio de una disputa que aún no ha sido resuelta.

Drama en Chorrillos: Melcochita llora al ver a su hija en medio de conflicto familiar. Captura: Magaly TV La Firme.

Fuentes cercanas al caso señalan que el siguiente paso será iniciar un proceso de conciliación, en el que se deberán definir aspectos clave como la custodia, el régimen de visitas y otros acuerdos relacionados con la crianza. Este tipo de procesos, aunque comunes en separaciones, suelen ser complejos cuando existen tensiones previas y falta de consenso entre las partes.

En el caso de Pablo Villanueva, la exposición mediática añade un componente adicional. Su condición de figura pública hace que cada episodio de su vida personal sea amplificado, generando opiniones divididas en la opinión pública. Mientras algunos expresan solidaridad con el artista, otros piden cautela y esperan conocer ambas versiones antes de emitir un juicio.

Drama en Chorrillos: Melcochita llora al ver a su hija en medio de conflicto familiar. Captura: Magaly TV La Firme.