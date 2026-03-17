Perú

La temporada 13 de 'Al Fondo Hay Sitio' arranca con misterio, romance y el esperado regreso de Cayetana Bogani

El barrio de Las Nuevas Lomas vuelve a la pantalla con emociones fuertes, nuevos enredos amorosos y la reaparición de Cayetana Bogani, prometiendo sacudir tanto a los Gonzales como a los Maldini desde el primer capítulo

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El estreno de la temporada
El estreno de la temporada 13 de Al Fondo Hay Sitio este lunes 16 de marzo en América TV causa gran expectativa entre los fans peruanos. (Instagram Al Fondo Hay Sitio)

Hoy regresa la familia más querida de la TV peruana. ‘Al Fondo Hay Sitio’ estrena su temporada número 13 este lunes 16 de marzo de 2026 a las 8:40 p.m. por América Televisión, y la expectativa no puede ser mayor. Después de un final de temporada 12 que dejó a millones de fans en vilo, la serie promete más drama, romance, secretos y la dosis justa de humor costumbrista que la ha convertido en la favorita del país.

La nueva entrega llega con promesas de grandes sorpresas, la reaparición de personajes icónicos, el regreso de la ‘Chamaquita’ (Cayetana Bogani) y la incertidumbre sobre el destino de Miguel Ignacio tras el impactante atentado que cerró el ciclo anterior. En la antesala, actores y productores han compartido mensajes de agradecimiento y entusiasmo, invitando al público a no perderse ni un solo capítulo de esta etapa renovada.

El elenco completo de 'Al Fondo Hay Sitio' se reúne para contarnos todo sobre el esperado estreno de la nueva temporada. Actores históricos comparten sus emociones junto a la nueva generación de talentos que prometen sorprender al público. Video: América TV / Mande quien mande

Así terminó la temporada 12: bodas, secretos y un crimen que sacudió Las Nuevas Lomas

La temporada pasada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue un carrusel de emociones que culminó con varios eventos trascendentales en la trama. El capítulo final, emitido en diciembre de 2025, fue especialmente intenso y dejó muchas preguntas abiertas para la nueva entrega.

  • La boda de July y Cristóbal: El matrimonio entre la hija de los Gonzales y el heredero de los Maldini se celebró en medio de la tensión y la resistencia de la familia Montalbán. La ceremonia romántica fue interrumpida por un intento fallido de secuestro, pero la pareja logró casarse, sellando una alianza entre dos mundos opuestos.

  • El triángulo amoroso de Jimmy, Alessia y Yesenia: En pleno matrimonio, Jimmy decidió confesar su amor a Alessia, rompiendo con Yesenia y desatando una pelea que promete más consecuencias en la temporada 13.

  • Joel y Macarena, padres en camino: Después de semanas de dudas y falsos diagnósticos, la pareja confirmó que espera un hijo, lo que abre toda una línea dramática y cómica para los episodios venideros.

  • El atentado contra Miguel Ignacio: El evento más impactante del final fue el hallazgo del cuerpo ensangrentado de Miguel Ignacio en su departamento. Gladys y Oto lo encontraron sin vida, dejando a todos preguntándose quién fue el responsable y si sobrevivirá. El misterio sobre este personaje, interpretado por Sergio Galliani, marca el principal gancho narrativo para el arranque de la nueva temporada.

  • El destino de Angelita y el abandono de Leonardo: Leonardo dejó a Angelita mediante una carta, poniendo a Francesca a cargo de la niña y generando nuevas dinámicas familiares.

  • Nuevas parejas y secretos: Dominga Cajahuaringa y Diego Montalbán confirmaron su romance, mientras que Olinda y Don Gilberto enfrentan rumores sobre embarazo y nuevos hijos, avivando la especulación sobre futuros giros en la historia.

Nuevos fichajes, regresos y secretos: lo que promete la temporada 13

La promoción de la temporada 13 ha generado gran revuelo en redes sociales. El elenco, reunido en programas especiales como ‘Mande quien mande’, compartió su emoción por el estreno y adelantó que la serie mantendrá la esencia que la hizo famosa, pero con novedades que sorprenderán incluso a los fans más fieles.

El elenco completo de 'Al Fondo Hay Sitio' se reúne para celebrar el gran estreno de la nueva temporada. En esta divertida entrevista, los actores comparten su emoción, adelantan algunas sorpresas y hablan sobre los giros inesperados que nos esperan. Video: América TV / Mande quien mande

Uno de los grandes regresos es el de Cayetana Bogani, la recordada ‘Chamaquita’, interpretada por Alessandra Denegri. La actriz se mostró emocionada por volver después de una década de ausencia, y adelantó que su personaje llegará a poner a prueba la relación de Joel y Macarena, así como a remover el pasado de otros Gonzales. “La serie siempre ha sido un espejo de la sociedad y este año no será la excepción. Verán sorpresas de todas maneras”, prometió.

Sergio Galliani, consultado sobre el futuro de Miguel Ignacio, prefirió no revelar detalles, pero sí adelantó que el misterio sobre su personaje se mantendrá por un tiempo y habrá una transformación importante en la trama. “No se sabe, ni yo lo sé”, comentó, manteniendo la expectativa de los seguidores.

El avance oficial mostró también escenas de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) enfrentando nuevos desafíos y defendiendo a su familia, así como la consolidación de los Gonzales con las nuevas generaciones. El actor László Kovács (Tito) destacó la renovación del elenco con sangre joven y la evolución de los personajes históricos.

En la previa, los actores han compartido la emoción de volver a grabar juntos y la gratitud hacia el público. “Han pasado los años, pero mira qué bien te veo. Esperemos que todos nos acompañen nuevamente por la temporada 13”, expresó Frayssinet en un enlace en vivo con Laura Huarcayo.

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