Extorsionadores dejan sobres con balas y amenazas en más de 20 negocios de reciclaje en El Agustino durante la madrugada

Descubrimiento de sobres sospechosos con balas y amenazas en más de 20 negocios.

En la madrugada del sábado 14 de marzo, comerciantes dedicados al reciclaje de parihuelas de madera descubrieron sobres sospechosos en las puertas de sus negocios ubicados en la avenida Independencia, en el distrito de El Agustino. El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores iniciaban su jornada y encontraron mensajes intimidatorios acompañados de proyectiles reales.

La situación generó alarma entre quienes trabajan en la zona desde hace décadas. Los recicladores, que dependen de esta actividad para sostener a sus familias, denunciaron que más de veinte locales recibieron los sobres durante la madrugada. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad del sector.

Las imágenes revelan una operación que se extendió durante varias horas. En los videos se observa a dos sujetos que recorren las calles con calma: uno camina con los sobres en la mano y otro espera en un mototaxi. Según los registros de vigilancia, los implicados tardaron cerca de dos horas en completar el recorrido por los establecimientos del rubro.

Cámaras registran la entrega de sobres con amenazas

Los videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que uno de los sospechosos llega al lugar en un mototaxi. El hombre desciende del vehículo y empieza a caminar por la zona como cualquier vecino del sector.

El sujeto llevaba más de veinte sobres y se detenía frente a cada local de reciclaje para dejar uno bajo la puerta. En las imágenes se aprecia que se agacha frente a los negocios y deposita los sobres antes de continuar hacia el siguiente establecimiento.

Tras completar el recorrido, el individuo realiza una señal hacia su cómplice. El conductor lo esperaba cerca del lugar en un mototaxi cubierto con bolsas. Ambos abandonan la zona por la calle William Guzmán, según el registro de las cámaras.

El contenido de los sobres: balas y advertencias

Operación planificada: sujetos tardaron cerca de dos horas en dejar los sobres.

Al revisar los sobres, los recicladores encontraron un proyectil y una carta con amenazas dirigidas a los trabajadores del sector. El mensaje incluía una exigencia directa y un plazo para responder.

En el documento se lee: “Seremos directos y claros, aquí todos pagan y tú no serás la excepción. De no tener respuesta de tu parte en 24 horas atentaremos con tu negocio y tu vida”.

Los delincuentes también incluyeron un número telefónico para que las víctimas se comuniquen con ellos. Según los afectados, el objetivo consiste en exigir pagos semanales a cambio de permitir que los negocios continúen operando.

Vecinos y comerciantes indicaron que esta modalidad de intimidación se repite en diversos sectores donde operan pequeños emprendimientos.

Más de veinte trabajadores del rubro decidieron denunciar el caso ante las autoridades. Muchos de ellos prefieren mantener reserva sobre su identidad por temor a represalias.

Durante una entrevista con América TV, algunos afectados expresaron su preocupación por la falta de seguridad. “Estamos desprotegidos, han pasado por cada local dejando balas y nadie los detuvo”, señalaron.

Los recicladores indicaron que su actividad se desarrolla en la zona desde hace más de cuarenta años. La presencia de extorsiones genera incertidumbre entre quienes dependen del reciclaje de parihuelas para obtener ingresos.

Un trabajador relató que encontró el sobre en la puerta de su negocio alrededor de las dos de la madrugada.

Denuncia formal y acciones policiales

Cerca de treinta comerciantes y vecinos acudieron a la sede de la Dirincri para presentar la denuncia formal. Los afectados entregaron los videos de vigilancia como prueba principal para facilitar la identificación de los implicados.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal del distrito. Agentes acudieron a la zona para recoger evidencias y conversar con residentes que pudieron observar movimientos sospechosos durante la madrugada.

Las autoridades difundieron las imágenes del sujeto que dejó los sobres y del mototaxi utilizado durante el recorrido. La Policía solicitó colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Cualquier persona que reconozca al individuo o al vehículo puede comunicarse de forma anónima al número 01 3851538 para aportar información que ayude en la investigación. Mientras continúan las diligencias, comerciantes de la avenida Independencia reclaman patrullaje policial permanente para poder continuar con su actividad sin amenazas.