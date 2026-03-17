Elecciones 2026: Más del 50% de electores desconoce el símbolo del partido político por el que votará

Más del 50% de electores desconoce el símbolo del partido político por el que votará. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Falta menos de un mes para que los peruanos decidan cuáles serán los partidos que integrarán el próximo Congreso bicameral y qué candidatos a la presidencia pasarán a la segunda vuelta. Sin embargo, pese a la importancia de la elección, la mayoría de los ciudadanos no recuerdan cuál es el símbolo del partido al que le darán su voto.

Una encuesta reciente realizada por Datum y publicada en Cuarto Poder revela que el 53 % de los peruanos que votarán en estas elecciones —que serán más de 27 millones en 2026— no conoce el símbolo del partido por el que piensa votar el próximo 12 de abril. El 47 % de los ciudadanos asegura que sí conoce el símbolo del partido de su preferencia.

La situación que enfrenta el votante, sobre todo aquellos que se incorporaron al universo de electores recientemente, es única debido a que las Elecciones 2026 tendrán más de 35 opciones, de las cuales deberá elegir una para la presidencia, dos para senadores, dos para diputados y otras dos para el Parlamento Andino.

Elecciones 2026: Más de 50% de electores desconoce el símbolo del partido político por el que votará. (Foto: Cuarto Poder)

La votación tomaría más de un minuto por persona

El proceso de votación en las elecciones 2026 en Perú será más largo y requerirá de entre un minuto y un minuto y medio por persona, según simulaciones realizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En diciembre del 2025, Pablo Hartrill, subgerente de documentación e investigación electoral de la ONPE, indicó en Exitosa que el tiempo adicional que se tomará cada ciudadano para emitir su voto se debe a la extensión de la cédula electoral y al número de candidatos que participarán en la jornada del próximo 12 de abril del 2026.

“En las simulaciones que estamos haciendo, las personas tardan entre un minuto y un minuto y medio. Suele sorprender, pero la mayoría ya sabe por quién va a votar. Es raro que alguien lea todos los candidatos que se presentan antes de la elección, para ser honesto”, afirmó Hartrill.

Elecciones 2026: Proceso de votación tomaría más de un minuto por persona, según ONPE. (Video: Exitosa)

Ciudadanos pueden votar como deseen

Sobre la flexibilidad del voto para las próximas Elecciones 2026, el subgerente de la ONPE también destacó la autonomía de cada uno de los electores para decidir cómo ejercer su derecho, incluso si esto significa dejar un voto en blanco en cada una de las elecciones.

“Puedes dejarlo en blanco. Está totalmente libre, es decisión de la ciudadanía. Son como cinco elecciones independientes, ¿qué significa? Podría anular mi primera columna, votar en la segunda, hacerlo en la tercera, dejar la cuarta en blanco y votar en la quinta. No hay ningún inconveniente”, explicó Hartrill, quien reiteró que el sistema permite distintas combinaciones y opciones para el votante.

El funcionario subrayó que el voto no se limita a una sola agrupación política por cédula, lo que otorga mayor libertad al elector.

El voto cruzado permite marcar una organización política distinta en cada una de estas columnas. Sin embargo, la ONPE precisó que solo se puede seleccionar una opción por columna. Si el elector marca dos o más organizaciones en una misma sección, el voto quedará invalidado únicamente para esa elección específica, sin afectar las demás.