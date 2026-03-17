Perú

Elecciones 2026: JNE amonesta a Podemos Perú por “calificativos ofensivos” de José Luna y Cecilia García en videos de TikTok

El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones advirtió una infracción grave tras detectar mensajes discriminatorios y “tendenciosos” dirigidos a adversarios políticos

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El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una resolución en la que amonesta formalmente al partido político Podemos Perú por infringir los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito para las Elecciones Generales 2026.

La medida se adoptó tras detectar publicaciones en redes sociales, principalmente en TikTok, protagonizadas por el candidato presidencial José León Luna Gálvez y la candidata al Senado Cecilia García, así como por simpatizantes de la organización, que contienen acusaciones, calificativos tendenciosos y comentarios ofensivos dirigidos a otros candidatos y partidos.

De acuerdo con la resolución N° 1, el Tribunal de Honor realiza un seguimiento constante de la conducta de partidos, candidatos y simpatizantes para salvaguardar la ética y el respeto en el proceso democrático. El documento recordó que el líder del partido, en representación de Podemos Perú, firmó el documento el 19 de diciembre de 2025, el cual compromete a todos los participantes a respetar los principios de tolerancia, valores éticos y normas democráticas durante la campaña.

Sin embargo, se verificó que contenidos difundidos por Luna Gálvez y García en TikTok, así como por seguidores del partido, promovieron calificativos inapropiados y comentarios dirigidos a desacreditar a sus adversarios políticos. Estas acciones, señala el colegiado, vulneran los compromisos N° 1, N° 2 y N° 6 del Pacto Ético, afectando directamente el clima de respeto que debe imperar en la contienda.

Comunicado del JNE
Comunicado del JNE

La presidenta del Tribunal de Honor, Mariela Noles Cotito, junto a los miembros Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa, firmaron la resolución que formaliza la amonestación a Podemos Perú. El texto destaca que la fiscalización se basa en el artículo 30, numeral 30.3, del Reglamento del Tribunal, que faculta la evaluación y sanción de incidentes que contravengan los compromisos del Pacto Ético.

El Tribunal recuerda que la responsabilidad por el cumplimiento de estos compromisos recae no solo en los candidatos, sino en toda la organización política y sus simpatizantes. El uso de redes sociales, si bien es un canal legítimo de difusión y debate, debe estar siempre enmarcado en el respeto a la dignidad de los adversarios y en la promoción de principios democráticos.

¿Qué es el Pacto Ético Electoral?

El Pacto Ético Electoral es un acuerdo voluntario firmado por los partidos y candidatos que compiten en las Elecciones Generales 2026, bajo el auspicio del Jurado Nacional de Elecciones. El documento busca promover campañas limpias, sin ataques personales ni discursos de odio, y proteger los derechos fundamentales de todos los actores políticos.

De los 36 partidos inscritos oficialmente, apenas 29 firmaron el Pacto Ético Electoral. El acto de suscripción se llevó a cabo este jueves 18 de diciembre, con la presencia de candidatos presidenciales y dirigentes de las agrupaciones políticas habilitadas para competir en los próximos comicios generales.

El texto establece diez compromisos clave orientados a minimizar la confrontación política y situar al voto informado en el centro del proceso. Entre los puntos destacados aparecen el rechazo a los ataques personales, la promoción de debates propositivos y el combate tajante a la desinformación, que se perfila como uno de los mayores riesgos para la legitimidad de la campaña.

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