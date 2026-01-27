Estos son los miembros del Tribunal de Honor del JNE para las Elecciones 2026

Ausencias en la firma del Pacto Ético Electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los miembros del Tribunal de Honor para las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al presidente de la República, senadores y diputados.

Los miembros del Tribunal de Honor son Claudia Carol Zavaleta Cortijo, Mariela Ines Noles Cotito y Oscar Fritz Alexander Salazar Gamboa, quienes se desempeñarán bajo la modalidad ad honorem.

El Tribunal de Honor velará por el cumplimiento del Pacto Ético Electoral, compromiso que no suscribieron todas las agrupaciones políticas que participaran en los comicios generales.

“En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndolo como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del citado pacto”, se lee en la resolución 0115-2026-JNE publicada en el diario oficial El Peruano.

¿Quiénes firmaron el Pacto Ético Electoral?

Un grupo de 29 organizaciones políticas suscribió el Pacto Ético Electoral impulsado por el JNE, con el propósito de establecer una campaña para las Elecciones Generales 2026 sobre la base de principios éticos y democráticos. La suscripción de este acuerdo incluye un decálogo donde las agrupaciones se comprometen a evitar agresiones, injurias, ataques personales y cualquier manifestación de violencia, promoviendo así una competencia fundada en el respeto y la legalidad.

Como parte de esta iniciativa, las agrupaciones firmantes aceptaron someterse al control y supervisión del Tribunal de Honor del PEE, órgano conformado con representantes consensuados de las propias organizaciones políticas, encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos asumidos. El documento establece que las decisiones del Tribunal serán respetadas y acatadas, fortaleciendo el marco de autorregulación interna entre las partes.

Durante el evento, el presidente del JNE, Roberto Burneo, subrayó que este pacto representa un compromiso voluntario y público de las agrupaciones políticas “con el país, con la democracia y, sobre todo, con la ciudadanía”.

Agrupaciones que sí firmaron el Pacto Ético Electoral. | JNE

Burneo enfatizó que el Pacto Ético Electoral constituye “un mensaje claro y potente al Perú: que la política puede competir sin agredirse; que el debate puede volver a las propuestas e ideas; y que el país puede elegir en libertad, sin miedo y sin desinformación”. Asimismo, recalcó que la ética en la competencia electoral no es accesoria, sino un componente esencial de la legitimidad democrática, y reiteró el compromiso institucional del JNE con la imparcialidad, transparencia y respeto estricto a la Constitución y las leyes. El magistrado expresó su expectativa de que los partidos honrarán el compromiso, “contribuyendo así a unas EG 2026 que reflejen la madurez democrática que el Perú espera y se merece”.

El Pacto Ético Electoral fue suscrito por los partidos: Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA, Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal y Partido Morado, así como por País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Primero, PRIN, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú, Somos Perú, Juntos Por el Perú, junto a las alianzas electorales Venceremos y Unidad Nacional.