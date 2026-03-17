Elecciones 2026 en Perú: ¿Puedo votar el 12 de abril si tengo una multa electoral vigente? La ONPE responde

La ONPE confirmó que los ciudadanos con multas electorales pendientes podrán votar el 12 de abril sin restricciones legales. (ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los ciudadanos con multas electorales pendientes podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo 12 de abril, fecha clave en la que el Perú acudirá a las urnas para elegir a su presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

De acuerdo con declaraciones de Bruno Bencich, especialista en educación electoral de la ONPE, el hecho de arrastrar deudas por procesos electorales anteriores no inhabilita a ninguna persona para participar en los comicios.

El vocero del organismo despejó una de las inquietudes más frecuentes entre los ciudadanos. “Que tengas multa electoral pasada, no invalida tu derecho a que puedas votar en estas elecciones. Entonces, si es que no han pagado la multa, igual pueden acudir a votar”, afirmó. Esta aclaración cobra especial relevancia para quienes temen verse impedidos de sufragar por no haber saldado obligaciones de procesos anteriores.

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE detalló que el derecho al voto está protegido incluso para quienes mantengan deudas con el sistema electoral, siempre que el ciudadano figure en el padrón y cumpla con los requisitos básicos de identificación. La institución remarcó que la presencia de multas pendientes solo genera restricciones en otros trámites administrativos, pero no afecta la posibilidad de votar.

El requisito del DNI

Más allá de las multas, otra duda común es la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de sufragar. Bruno Bencich precisó que, según la normativa actual, “el DNI tiene que estar actualizado y vigente”.

La ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) han insistido en la necesidad de renovar este documento antes de la jornada electoral, ya que no se acepta ninguna otra forma de identificación, ni siquiera pasaporte o licencia de conducir.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

No obstante, existe la posibilidad de que el Reniec emita resoluciones excepcionales que habiliten el voto con DNI vencido, aunque hasta el momento no se ha publicado una disposición en ese sentido. “Si tu DNI se vence el 11 de abril o 12, tú puedes actualizarlo ahora. El Reniec te va a emitir tu DNI electrónico versión 3”, puntualizó el representante de la ONPE.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos entre los 18 y los 70 años. Aquellos que no acudan a las urnas dentro de ese rango etario incurren en una multa. En cambio, para las personas de 71 años o más, el sufragio es facultativo y no están sujetas a sanción en caso de ausentarse, aunque igualmente figuran en el padrón y cuentan con una mesa asignada, según recordó Bencich.

Cambios y protocolos

La ONPE informó que ya no se colocan hologramas en la parte posterior del DNI al finalizar el proceso de votación. En su lugar, la constancia de participación se registra mediante la firma y la huella del elector en la lista oficial.

La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

En el marco de estas elecciones, la ONPE implementó un protocolo especial para garantizar el derecho al voto de las personas trans y no binarias. Este protocolo incluye herramientas y pautas para los miembros de mesa, fuerzas de seguridad y electores, a fin de asegurar un trato respetuoso y proteger los datos personales de los votantes. “El protocolo brinda pautas, herramientas, no solamente a los miembros de mesa, sino también a electores y a todos los actores electorales, Fuerzas Armadas, mismo personal de la ONPE, de cómo acercarnos, de cómo tratar”, expuso Bencich.

Si alguna persona de la comunidad LGBTQ+ es víctima de discriminación en el local de votación, existe un formato de queja para reportar el caso ante la ONPE, que recopilará esta información para su seguimiento.

Proceso electoral del 12 de abril

Esta jornada electoral reviste especial importancia, al tratarse de la primera vez en el siglo XXI en que los peruanos votarán para conformar un Congreso bicameral, eligiendo tanto senadores como diputados. Además, se designará al próximo presidente y a los representantes ante el Parlamento Andino.

La ONPE reiteró su llamado a la ciudadanía para que revise el estado de su DNI, regularice su situación si corresponde y no deje de participar en la elección. El derecho al voto, aun con multas electorales pendientes, está plenamente garantizado para todos los ciudadanos habilitados en el padrón.