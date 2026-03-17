Candidatos de Fuerza Popular al Senado y Cámara de Diputados por Lima en las Elecciones 2026

La imagen muestra la fachada del Congreso de Perú con la bandera nacional, el texto superpuesto “Lista de Candidatos Senado y Cámara de Diputados Fuerza Popular” y el logo del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso electoral de 2026 en Perú marca el regreso de la bicameralidad al Congreso, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. Fuerza Popular, tiene su lista oficial de candidatos para Lima, Lima Metropolitana y Lima Provincias, apostando por figuras ya conocidas y nuevas caras para estas Elecciones 2026. Te presentamos aquí el detalle de las listas completas, junto con las claves del proceso de votación para ambas cámaras.

¿Cómo será el proceso de votación para senadores?

Según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), este año se elegirán 60 senadores para el periodo 2026-2031, con la posibilidad de reelección inmediata. El proceso se divide en dos grandes bloques: 30 senadores serán electos por voto nacional, mientras que los otros 30 serán elegidos por distritos electorales. El Perú se ha dividido en 27 distritos: los 23 departamentos, Lima Metropolitana, Lima Provincias, la provincia constitucional del Callao y la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. Cada distrito elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que elegirá cuatro, dada su densidad poblacional.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Lista de Fuerza Popular al Senado por Lima (distrito único)

Fuerza Popular ha inscrito a 30 candidatos para representar a Lima en la Cámara de Senadores. La lista combina experiencia parlamentaria, perfiles técnicos y renovadas apuestas políticas.

Candidatos al Senado por Lima (Fuerza Popular):

Miguel Ángel Torres Morales Martha Gladys Chávez Cossio Fernando Miguel Rospigliosi Capurro Carmen Patricia Juárez Gallegos César Augusto Astudillo Salcedo Martha Lupe Moyano Delgado Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber Cecilia Antonieta Castro Torres Carlos Fernando Mesía Ramírez Sitza Lita Romero Peralta Sandro Espósito Shapiama Rita Elena Ayasta de Díaz Ricardo Rivera Romero Liliana Angélica Pinedo Achaca Jaime Agustín Sobero Taira Jeny Luz López Morales Raúl Huamán Coronado Santusa Ansia Mamani Vilca Erwin Tito Ortega María Pilar Pérez Villasante César Milton Campos Ramírez Betty Gladys Ananculi Gómez Jesús Alexander Alcalá Mateo Elsa Nora Tuesta de Nogueira Alexander Gallardo Sandoval Estela Martha León Requena Juan Manuel Alarcón Ato Cecilia Rosario Villanueva Oshiro Carlos Walter Mejía Escajadillo Magda Lili Manco Padilla

Candidatos al Senado por Lima Metropolitana

Marco Enrique Miyashiro Arashiro Milagros Emperatriz Salazar de la Torre Carlos Ernesto Bustamante Donayre Rosa Elvira Salvatierra Valdivia

Estos candidatos aspiran a uno de los cuatro escaños que Lima Metropolitana tendrá en el Senado, según la nueva legislación que promueve una representación territorial más equitativa y plural.

En las Elecciones Generales 2026, además, Fuerza Popular presenta a candidatos al Senado por Lima Provincias:

Elard Galo Melgar Valdez Lita Román Bustinza

Ambos aspiran a representar a Lima Provincias en la Cámara de Senadores durante el próximo periodo legislativo.

Reniec confirma que un 70% de electores habilitados votará por primera vez por diputados y senadores. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto Andina)

¿Cómo se eligen los diputados?

En paralelo a la elección de senadores, los peruanos votarán por 130 diputados que conformarán la Cámara Baja. Para este proceso, el país se divide en 27 circunscripciones electorales: las 24 regiones, la provincia constitucional del Callao, Lima provincia y la circunscripción de peruanos en el extranjero. La asignación de escaños varía de acuerdo a la población electoral de cada circunscripción, con la excepción del extranjero, que solo cuenta con dos escaños.

Lista de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana

A continuación, la lista oficial de candidatos a diputados por Lima Metropolitana de Fuerza Popular, que refleja una combinación de figuras reconocidas, gestores sociales y profesionales de distintos rubros:

Candidatos a Diputados por Lima Metropolitana (Fuerza Popular):

Cecilia Isabel Chacón de Vettori Diethell Columbus Murata Rosangella Andrea Barbarán Reyes Pier Paolo Figari Mendoza Pierangeli Daniela Dodero Jovich Marco Antonio Pacheco Quispe Flor de Jesús Meza Rivera Juan Asdrúbal Rabasa Lavarello Konnie Michelle Vidaurre Torres Antonio Dongo Frasson María Helena Mendoza del Solar Luis Enrique Otoya Trelles Lourdes Carolina Carmelo Ancaya Abraham Dionicio Pacheco Cajaleón Liliana Rojas Espinoza Marco Antonio Urbina Ramos Vilma Graciela Pacheco Cribillero Bratzo Whittembury Bianchi Carmen Balabarca Flores Julio Alfonso Caballero Maldonado Angeline Paola Biondi Rojas Obed Bernuy Atachagua Amelia Elena García Noriega Juan Pedro Sánchez Carrillo Claudio Roberto Mendoza Navarro Mirtha Ana Baldeón Lostaunau Julian Ramos Méndez Leslie Nicol Cubillas Flores Miguel Ángel Arcaya Saldaña Bélica Julia Bravo Alcántara Hugo Daniel Garay Matos

ONPE explica la distribución de escaños para los partidos que superan la barrera electoral | Video: ONPE

Lista de Diputados por Lima Provincias

Fuerza Popular también postula candidatos en la circunscripción de Lima Provincias, que abarca los distritos fuera de la capital.

Candidatos a Diputados por Lima Provincias (Fuerza Popular):

Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez Alexander Salas Rivera Angélica Elizabeth Goicochea Pinedo Esmifflin Neftalín Retuerto Palomares

¿Qué implica tener un Congreso Bicameral?

Con la reinstauración de la bicameralidad, los peruanos tendrán la oportunidad de elegir una representación política más diversificada. Los senadores tendrán un mandato irrenunciable de cinco años (2026-2031) y podrán ser reelegidos de inmediato. La Cámara de Diputados, por su parte, seguirá cumpliendo la función de legislar, fiscalizar y representar los intereses ciudadanos, con representantes elegidos de acuerdo al peso demográfico de cada región.