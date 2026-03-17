Ataúd cae a quebrada tras colapso de puente en Cajamarca: familiares trasladaban féretro hacia su sepelio

Una caravana fúnebre transitaba por el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca en la provincia de Jaén, Cajamarca, fue escenario de un hecho inesperado cuando el puente de troncos por el que cruzaban colapsó y precipitó el féretro a la quebrada, en el contexto de intensas lluvias y la crecida de ríos que aquejan a diversas regiones.

La magnitud del incidente quedó reflejada en la reacción de los presentes: gritos y escenas de pánico dominaron el momento cuando la estructura se derrumbó repentinamente y, tanto el ataúd como algunos familiares, cayeron al cauce. Testigos que conversaron con Chiclayo Noticias indicaron que el puente ya presentaba signos de deterioro antes del siniestro, lo que habría facilitado su caída abrupta, pero finalmente ninguno de los asistentes resultó herido. Los pobladores lograron recuperar el féretro antes de que fuera arrastrado por la corriente, gracias a la acción colectiva inmediata tras el colapso.

La causa inmediata del colapso coincide con los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), orientados a advertir sobre la activación de quebradas, fenómeno que implica la repentina aparición de flujos de agua y lodo, crecidas y movimientos en masa en pequeñas cuencas y ríos tras lluvias intensas.

Colapso de puente provoca caída durante cortejo fúnebre

De acuerdo con Chiclayo Noticias, mientras los familiares de Adbias Eredia Bazán se dirigían hacia el lugar del sepelio, el cruce por un puente rústico compuesto de troncos derivó en el accidente para el cortejo fúnebre. La estructura cedió de forma súbita bajo el peso del grupo que transportaba el ataúd, provocando una caída general al río. Este episodio, registrado en un contexto de vulnerabilidad comunitaria, generó una situación de riesgo y no dejó víctimas personales.

Un puente de troncos colapsó en el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca en Jaén, precipitando un féretro a la quebrada durante una caravana fúnebre en medio de intensas lluvias. (Composició: Infobae Perú)

Vecinos precisaron que el puente presentaba un estado de deterioro, agravado por la humedad y la acción continua de las lluvias recientes. La infraestructura, de tipo provisional y fabricada con materiales precarios, no estaba diseñada para soportar el tránsito de varias personas simultáneamente, menos aún bajo condiciones meteorológicas adversas. El desplome ocurrió en segundos, sin margen de reacción, lo que sugiere una combinación peligrosa de fallo estructural y desgaste intensificado por la exposición hídrica.

Expertos del Senamhi sostienen que lluvias persistentes no solo aumentan el caudal de ríos y quebradas sino que, al saturar el suelo, debilitan los cimientos y soportes de este tipo de construcciones. Bajo estos escenarios, cualquier incremento de peso o movimiento en la superficie del puente puede desencadenar un colapso inmediato. Los avisos oficiales insisten en no utilizar puentes o caminos susceptibles de daño durante periodos de alerta meteorológica.

Cajamarca en alerta naranja por posible activación de quebradas

De acuerdo con el Boletín Informativo N° 075-2026-INDECI/COEN, la región Cajamarca se encuentra bajo alerta naranja (nivel alto de riesgo), lo que implica peligro por la posible activación de quebradas de nivel alto de severidad. Este fenómeno se caracteriza por flujos de agua, lodo y detritos capaces de colapsar estructuras, aislar comunidades o causar daños materiales relevantes en minutos. El aviso tiene vigencia para trece provincias cajamarquinas, incluida Jaén, y recomienda evitar cualquier actividad en las inmediaciones de quebradas y laderas mientras duren estas condiciones.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió un boletín informativo de aviso de corto plazo por la posible activación de quebradas en seis departamentos de Perú para el 17 y 18 de marzo de 2026. (Foto: X / @COENPeru)

El Senamhi advierte que la susceptibilidad a movimientos en masa aumenta con la cantidad acumulada de precipitaciones en los últimos siete días, así como con la inestabilidad geológica del terreno. Las recomendaciones oficiales enfatizan la revisión de planes de emergencia, la protección de bienes, viviendas y la estricta atención a las comunicaciones de las autoridades locales.

El accidente ocurrido el 17 de marzo en Lanchema, dentro de este contexto de alerta, ilustra los riesgos emergentes en numerosas regiones del Perú donde infraestructuras vulnerables conviven con eventos climáticos extremos. Autoridades nacionales han reiterado la necesidad de extremar vigilancia y limitar la exposición a zonas de riesgo mientras permanezca vigente la alerta de activación de quebradas.