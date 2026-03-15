Ministerio de Cultura exige esclarecer incidentes racistas tras activación de protocolo en Universitario vs UTC por Liga 1 2026

La intervención estatal solicita a Universitario de Deportes y a la Federación Peruana de Fútbol información completa sobre los insultos registrados en el Estadio Monumental, exigiendo identificar responsables y aplicar sanciones según la legislación vigente (Captura / Liga 1 Max)

El partido entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca se vio interrumpido en los minutos finales cuando el árbitro aplicó el protocolo antirracismo a raíz de insultos provenientes de la tribuna sur.

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado exigiendo que las autoridades deportivas y los clubes involucrados colaboren para determinar la existencia de expresiones discriminatorias, bajo la advertencia de sancionar cualquier infracción conforme a la legislación vigente.

La intervención ministerial reconoce la gravedad de las denuncias y reafirma el compromiso estatal con la erradicación de la discriminación en espacios deportivos, obligando a los organismos competentes a esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas correctivas si corresponde.

Activación del protocolo y reacción de las autoridades

El Ministerio de Cultura pidió esclarecer los hechos tras la interrupción del partido entre Universitario y UTC, donde se denunció la presencia de insultos racistas desde la tribuna. (X / @MinculturaPeru)

En el tramo final del partido, el árbitro detuvo las acciones tras recibir el reporte de posibles insultos racistas dirigidos a un jugador de UTC de Cajamarca desde la tribuna sur. El incidente motivó la activación inmediata del protocolo antirracismo, procedimiento diseñado para proteger la integridad de los futbolistas ante situaciones de discriminación en los estadios.

El Ministerio de Cultura, en un comunicado oficial, subrayó la importancia de asegurar espacios deportivos libres de racismo. “Los hechos denunciados vulneran la dignidad de las personas y atentan contra el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano está obligado a garantizar”, afirmó la entidad. Además, remarcó que las prácticas discriminatorias no solo afectan a las víctimas directas, sino que perpetúan conductas que deben ser erradicadas del entorno deportivo nacional.

El pronunciamiento ministerial incluyó una solicitud de información dirigida al Club Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. El objetivo es identificar a los responsables, esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse la falta, aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.

Declaraciones y versiones contrapuestas

Las versiones sobre lo ocurrido en el Universitario vs UTC difieren entre dirigentes y futbolistas, lo que llevó al Ministerio de Cultura a solicitar información a las autoridades del fútbol. (Facebook / Club Univerditario de Deportes)

Luego del incidente, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, explicó ante los medios que durante la ejecución de un penal la hinchada coreaba el apodo “Tunche” —asociado al futbolista José Rivera— y negó la existencia de expresiones racistas. “Uno de los jugadores de UTC se acerca al árbitro y manifiesta que se le dirigió un término discriminatorio. Valera también se dirige al juez e indica que se escuchó el apodo ‘Tunche’. El árbitro no detectó ninguna expresión racista, pero activó el protocolo tras la acusación del jugador de UTC”, detalló Velazco.

Por su parte, el Ministerio de Cultura reiteró la necesidad de que las instituciones deportivas colaboren plenamente en la investigación y remitan toda la información requerida para aclarar si existió una infracción. La cartera advirtió que, de corroborarse alguna conducta discriminatoria, se procederá a aplicar las sanciones establecidas en la legislación vigente, en línea con los compromisos asumidos a nivel nacional para erradicar la discriminación en el deporte.

La Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional aún no han emitido declaraciones públicas adicionales sobre el avance de las indagaciones, aunque se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el proceso de recopilación de pruebas e identificación de responsables.

Implicancias institucionales y próximos pasos

El incidente en el Universitario vs UTC abre un debate sobre la prevención del racismo en el fútbol peruano y la aplicación de medidas disciplinarias. (Captura / Liga 1 Max)

El caso registrado durante el Universitario vs UTC representa un punto de inflexión en la política de prevención y sanción del racismo en el fútbol peruano. La activación del protocolo antirracismo y el pronunciamiento del Ministerio de Cultura colocan a las entidades deportivas bajo la lupa institucional, en un contexto donde la presión social y mediática exige respuestas concretas y medidas ejemplares.

El episodio se suma a la agenda nacional de integración y respeto promovida por organismos estatales y sociales. Según la normativa vigente, las expresiones racistas en escenarios deportivos pueden derivar en sanciones administrativas y deportivas, enfocadas tanto en los responsables individuales como en los clubes y organizadores de los eventos.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura continúa recopilando información y supervisando el cumplimiento de los protocolos, en tanto Universitario de Deportes prepara su próximo encuentro ante Comerciantes Unidos y UTC de Cajamarca recibirá a Alianza Atlético, ambos por el Torneo Apertura 2026.