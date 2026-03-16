Perú

Qué se celebra el 16 de marzo en el Perú: del legado colonial al desafío contemporáneo

La coincidencia de hechos y figuras claves en esta fecha ilustra la compleja evolución del Perú, desde la fundación colonial y la creatividad literaria hasta profundas crisis sociales y políticas

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La fecha conmemora nacimientos, fallecimientos
La fecha conmemora nacimientos, fallecimientos y acontecimientos relevantes, entre ellos el inicio de la cuarentena nacional por COVID-19, la creación de provincias y distritos, y aportes de figuras destacadas a la cultura y sociedad peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de marzo reúne diversos hechos y personajes relevantes en la historia del Perú. En 1478 nació el español Francisco Pizarro, figura clave en la conquista del Imperio inca.

En 1892 nació el poeta César Vallejo, uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana. Ese mismo día, en 1921, falleció el médico Ernesto Odriozola, destacado investigador peruano. También nacieron el compositor criollo Manuel Acosta Ojeda en 1930 y el actor Ismael La Rosa en 1977.

La fecha recuerda además la creación de la provincia de Talara en 1956 y del distrito limeño de Independencia en 1964. En 2020 inició la primera cuarentena nacional por la COVID-19.

16 de marzo de 1478 – Nace Francisco Pizarro, conquistador español que lideró la caída del Imperio inca

La figura de Francisco Pizarro
La figura de Francisco Pizarro aparece asociada a la expedición que culminó con la captura del inca Atahualpa y el establecimiento del poder español en el territorio andino. (Amable Paul Coutan)

Francisco Pizarro fue un conquistador español que lideró la expedición que culminó con la conquista del Imperio inca en el siglo XVI. Nació en Trujillo, España, y participó desde joven en viajes hacia América.

Tras varias exploraciones por la costa del Pacífico organizó la campaña que permitió capturar al inca Atahualpa en Cajamarca en 1532. Luego impulsó la ocupación del territorio andino y fundó la ciudad de Lima en 1535. Su gobierno enfrentó conflictos entre conquistadores rivales.

Murió en Lima en 1541 durante un ataque organizado por seguidores de Diego de Almagro el Mozo dentro de su palacio limeño entonces

16 de marzo de 1892 – Nace César Vallejo, poeta peruano que revolucionó la literatura hispanoamericana

La fecha destaca el nacimiento
La fecha destaca el nacimiento del escritor peruano César Vallejo, cuya obra se convirtió en referente de la poesía hispanoamericana moderna. (Andina)

César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región peruana de La Libertad. Es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX.

Estudió en Huamachuco y luego en la Universidad de Trujillo, donde inició su actividad intelectual. En 1918 publicó Los heraldos negros, su primer libro de poesía, seguido por obras influyentes como Trilce. También escribió narrativa, crónicas y ensayos.

Durante sus últimos años vivió en Europa, donde continuó su producción literaria. Falleció el 15 de abril de 1938 en París. Su obra abordó el dolor humano, la injusticia social y la solidaridad entre las personas.

16 de marzo de 1921 – Muere Ernesto Odriozola, destacado médico peruano y maestro de la medicina nacional

El fallecimiento de Ernesto Odriozola
El fallecimiento de Ernesto Odriozola marcó el final de la vida de un destacado investigador y docente de la medicina peruana. (Academia Nacional de Medicina. Lima, Perú)

Ernesto Odriozola Benavides fue un médico y catedrático peruano nacido en Lima en 1862, considerado una de las figuras más importantes de la medicina nacional a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y completó su formación en la Universidad de París, donde obtuvo el doctorado en medicina. A su regreso al Perú desarrolló una destacada carrera como docente y clínico.

Trabajó durante casi tres décadas en el Hospital Dos de Mayo y fue decano de la Facultad de Medicina de San Marcos. Publicó numerosos estudios científicos, entre ellos un reconocido trabajo sobre la enfermedad de Carrión.

16 de marzo de 1930 – Nace Manuel Acosta Ojeda, destacado compositor y referente de la música criolla peruana

La trayectoria de Manuel Acosta
La trayectoria de Manuel Acosta Ojeda convirtió sus composiciones en parte del repertorio tradicional de la música popular del Perú. (Andina)

Manuel Acosta Ojeda nació el 16 de marzo de 1930 en Lima y se convirtió en uno de los compositores más representativos de la música criolla del Perú. Desde joven mostró interés por la música y participó en agrupaciones como el Trío Surquillo y el dúo Los Dones.

Alcanzó gran popularidad con composiciones como “En un atardecer”, “Madre”, “Cariño” y “Ya se muere la tarde”. Sus obras fueron interpretadas por reconocidos artistas de la música peruana.

Además de su carrera musical, trabajó como periodista, investigador cultural y dirigente de organizaciones de autores. Falleció el 20 de mayo de 2015 en Lima.

16 de marzo de 1953 - Nacimiento de Óscar Ramírez Durand, líder de Sendero Luminoso en Perú

Óscar Ramírez Durand asumió un
Óscar Ramírez Durand asumió un rol central en la dirección de Sendero Luminoso después de la captura de su fundador en 1992. (Revista Caretas)

Óscar Ramírez Durand, también conocido como “Camarada Feliciano”, nació el 16 de marzo de 1953 en Arequipa, Perú. Fue uno de los principales líderes de Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán en 1992.

Abandonó sus estudios de ingeniería electrónica y economía para unirse a la lucha armada. Dirigió la facción disidente “Sendero Rojo” y fue capturado en 1999.

En prisión, se distanció de la organización. Recibió cadena perpetua por terrorismo, incluyendo su responsabilidad en el atentado de Tarata en 1992. Actualmente cumple condena en la Base Naval del Callao.

16 de marzo de 1956 – Se crea la provincia de Talara en Piura, zona clave para la actividad petrolera del Perú

La creación de la provincia
La creación de la provincia de Talara consolidó una de las regiones más importantes para la industria petrolera del país. (Andina)

La provincia de Talara fue creada el 16 de marzo de 1956 mediante una ley que reorganizó la división territorial del departamento de Piura. Su capital es la ciudad de Talara y está ubicada en la costa norte del Perú.

El territorio es reconocido por su histórica actividad petrolera, una de las más importantes del país desde fines del siglo XIX.

La provincia está integrada por varios distritos y posee una economía vinculada principalmente a la explotación de hidrocarburos, la pesca y el comercio. Su ubicación estratégica en el litoral peruano la convirtió en un centro relevante para la industria energética nacional.

16 de marzo de 1964 – Creación del distrito de Independencia en Lima, símbolo del crecimiento urbano en la capital

El distrito de Independencia nació
El distrito de Independencia nació como resultado de la expansión poblacional en la zona norte de la capital peruana. (Andina)

El distrito de Independencia es uno de los 43 que conforman la provincia de Lima y se ubica en la zona norte de la capital peruana. Fue creado oficialmente el 16 de marzo de 1964 mediante la Ley N.º 14965, promulgada durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Su origen está vinculado al proceso de migración interna que llevó a miles de familias a instalarse en Lima desde la década de 1950 en busca de mejores oportunidades.

En 1960, alrededor de 1.800 familias ocuparon terrenos en las pampas cercanas a la actual avenida Túpac Amaru, lo que dio inicio al desarrollo del distrito y a la organización de sus primeras urbanizaciones.

16 de marzo de 1977 – Nace Ismael La Rosa, actor peruano reconocido por sus papeles en telenovelas internacionales

Ismael La Rosa desarrolló una
Ismael La Rosa desarrolló una carrera en telenovelas que lo llevó a participar en proyectos televisivos en distintos países. (Facebook / Ismael La Rosa)

Ismael Armando La Rosa Fernandini nació el 16 de marzo de 1977 en Lima, Perú. Es un actor peruano que alcanzó popularidad en telenovelas producidas en América Latina y Estados Unidos.

Inició su carrera en producciones peruanas como La rica Vicky, Amor serrano y María Emilia, querida. Más tarde participó en novelas internacionales como Gata salvaje, Ángel rebelde, Inocente de ti y El amor no tiene precio.

También trabajó en producciones de Telemundo como ¿Dónde está Elisa? y Aurora. Además de actuar, ha participado en programas de televisión y proyectos culturales. Está casado con la actriz Virna Flores, con quien tiene dos hijos.

16 de marzo de 2020 – Inicia la primera cuarentena nacional en el Perú para frenar el avance de la COVID-19

El aislamiento social obligatorio decretado
El aislamiento social obligatorio decretado en marzo de 2020 transformó la vida cotidiana de millones de peruanos. (Andina)

El 16 de marzo de 2020 entró en vigor en el Perú el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para enfrentar la expansión de la COVID-19. La medida fue anunciada un día antes por el presidente Martín Vizcarra mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional.

La disposición estableció restricciones a la libertad de tránsito, cierre de fronteras y suspensión del transporte interprovincial, permitiendo solo actividades esenciales como salud, alimentación y servicios bancarios.

Inicialmente se fijó por 15 días, aunque posteriormente fue prorrogada en varias ocasiones mientras el país enfrentaba la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

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