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Pamela López rompe en llanto antes de entrar a La Granja VIP: “Mis hijos son mi razón de vivir”

La trujillana se mostró devastada en redes sociales antes de ingresar al reality La Granja VIP y confesó lo difícil que es separarse de sus cuatro hijos

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A horas del estreno de La Granja VIP, Pamela López compartió un emotivo mensaje dedicado a sus hijos mientras permanece aislada en un hotel por la producción. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

La antesala del estreno del reality La Granja VIP estuvo marcada por momentos de profunda emoción entre algunos de sus participantes. Una de las escenas más comentadas en redes sociales la protagonizó Pamela López, quien no pudo contener el llanto al despedirse de sus hijos antes de ingresar al programa. La trujillana, que se prepara para convivir durante varias semanas en el formato de competencia, compartió con sus seguidores el difícil momento que atraviesa al tener que separarse temporalmente de sus pequeños.

A pocas horas del estreno del reality de Panamericana Televisión, la también influencer decidió abrir su corazón en sus redes sociales y mostrar el lado más humano de su participación en el programa. Desde un hotel donde se encuentra alojada por disposición de la producción —como parte del proceso previo al inicio de las grabaciones— Pamela López relató lo complicado que ha sido este proceso para ella.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la trujillana apareció visiblemente afectada y con la voz quebrada mientras preparaba sus pertenencias para ingresar al reality. El aislamiento previo es parte del protocolo del programa, lo que implica que los participantes deben permanecer alejados de sus familiares antes de comenzar oficialmente la competencia.

Pamela López y Samahara Lobatón
Pamela López y Samahara Lobatón lloran antes de entrar a La Granja VIP por separarse de sus hijos. Captura: La Granja Vip.

Ha sido un día bien complicado para mí. Estoy aquí en el hotel con mis maletas. Pidieron dos, pero yo traje 3 y 1/2. Se supone que de ahí debo separar la ropa aquí (pequeño bolso)”, expresó Pamela López, intentando mantener la calma mientras organizaba su equipaje. Sin embargo, las lágrimas terminaron evidenciando el difícil momento emocional que vive antes de iniciar esta nueva etapa televisiva.

Para la trujillana, el mayor peso de esta experiencia es la distancia temporal con sus cuatro hijos, tres de ellos aún pequeños. La separación representa un desafío emocional importante, pues se trata de la primera vez que estará completamente incomunicada de ellos durante un periodo prolongado debido a las reglas del programa.

La emoción también se reflejó en una publicación que compartió el domingo 15 de marzo, a menos de 24 horas del estreno del reality. En la imagen, acompañada de un mensaje cargado de sentimiento, Pamela López dejó claro cuál es la motivación que la impulsa a aceptar este nuevo reto televisivo.

Que me falte todo en la vida, menos los abrazos y el amor de mis hijos. Ellos son mi razón de vivir, mi motor para seguir adelante. Los amo, hijos”, escribió en su cuenta oficial, en lo que sería uno de sus últimos mensajes públicos antes de quedar incomunicada mientras dure la competencia.

Pamela López y Samahara Lobatón
Pamela López y Samahara Lobatón lloran antes de entrar a La Granja VIP por separarse de sus hijos. Captura: La Granja Vip.

La publicación generó rápidamente una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza en esta etapa. Muchos resaltaron la valentía de la trujillana al asumir el desafío de participar en un reality mientras enfrenta la dificultad emocional de separarse de sus hijos.

El reality La Granja VIP marca además un nuevo capítulo mediático para Pamela López, quien en los últimos meses ha estado en el centro de la atención pública debido a diversos episodios relacionados con su vida personal y familiar. Ahora, su ingreso al programa promete mostrar una faceta distinta de su personalidad, en un formato donde los participantes deberán convivir, realizar labores del campo y superar diferentes retos.

El programa será conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes estarán a cargo de guiar a los participantes en esta experiencia televisiva que busca combinar entretenimiento, convivencia y competencia.

Sin embargo, Pamela López no fue la única participante que evidenció lo difícil que resulta separarse de la familia antes de ingresar al reality. Otra de las concursantes que también se mostró vulnerable fue Samahara Lobatón, quien igualmente recurrió a sus redes sociales para compartir el momento emocional que vive antes de iniciar el proyecto televisivo.

Pamela López y Samahara Lobatón
Pamela López y Samahara Lobatón lloran antes de entrar a La Granja VIP por separarse de sus hijos. Captura: La Granja Vip.

Samahara Lobatón también llora por sus hijos

La influencer publicó un mensaje donde reflexionó sobre el conflicto emocional que experimenta al dejar temporalmente a sus hijos para asumir este nuevo desafío profesional.

Cómo le explico a mi corazón que no estoy haciendo nada malo, que estoy sacando adelante a mis hijos. Cómo le explico a mi sistema nervioso que es lo que debo hacer”, escribió Samahara Lobatón, evidenciando el peso emocional que implica tomar esta decisión.

La hija de Melissa Klug también contó que en los últimos días se ha dedicado a despedirse de sus seres más cercanos antes de ingresar oficialmente al reality. Para ella, la principal motivación detrás de su participación es el bienestar de sus hijos.

Porque en mi casa mis tres amores esperan a su mamá fuerte, valiente y capaz. Una lloradita y a hacer maletas”, añadió la influencer, dejando claro que, pese a la tristeza, está decidida a asumir el reto.

El reality, que se emitirá por Panamericana Televisión, busca replicar el éxito de otros formatos de convivencia que han captado la atención del público en los últimos años. En este caso, el programa trasladará a los famosos a un entorno rural donde deberán adaptarse a una vida lejos de las comodidades habituales.

Pamela López y Samahara Lobatón
Pamela López y Samahara Lobatón lloran antes de entrar a La Granja VIP por separarse de sus hijos. Captura: La Granja Vip.

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