Línea 2 del Metro: Tuneladora ‘Delia’ culmina otro tramo y se prepara para dirigirse a la estación San Marcos

Tuneladora “Delia” llega a la estación Elio y marca un nuevo avance en la Línea 2 del Metro de Lima

La estación Elio (E-08), ubicada en el cruce de las avenidas Venezuela y Aurelio García, en el Cercado de Lima, se convirtió en el escenario de un nuevo avance para la Línea 2 del Metro de Lima: la llegada de la tuneladora “Delia”, uno de los equipos más importantes para la construcción de este megaproyecto, el primer medio de transporte subterráneo del país.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, encabezó la ceremonia de recepción junto al viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, y la representante de la concesionaria Metro de Lima Línea 2, Carmen Deulofeu Palomas. Las autoridades inspeccionaron la zona donde se produjo el ingreso de la máquina, y verificaron el avance de la obra, que alcanza un 84.21% de ejecución en esta estación.

Durante su intervención, Prieto destacó el significado de este acontecimiento para el futuro del transporte público en la capital. La llegada de “Delia”, dijo, representa “un paso firme hacia una Lima y Callao más conectadas, modernas y sostenibles”, reafirmando el compromiso del Gobierno con la culminación de esta obra.

Nueva etapa en la Línea 2: tuneladora Delia llega a la estación Elio. Foto: MTC

“Estamos construyendo una infraestructura de clase mundial que transformará la manera en que los peruanos se desplazan. Con la Línea 2, reduciremos a la mitad los tiempos de viaje y mejoraremos la calidad de vida de millones de ciudadanos”, comentó.

La estación Elio es la vigésima estación en el recorrido oeste-este del proyecto y comenzó a construirse el 21 de marzo de 2023. Desde entonces, decenas de trabajadores operan a más de 20 metros de profundidad para adecuar el espacio por el que avanzará la tuneladora. La máquina atraviesa el subsuelo instalando anillos de concreto que conforman el túnel y garantizan su estabilidad estructural.

Delia culmina otro tramo y se prepara para dirigirse a la estación San Marcos

Hasta la fecha, “Delia” ha perforado 9.3 kilómetros e instalado 4,668 anillos de concreto desde que inició sus operaciones en la estación San Juan de Dios (E-19). En su recorrido subterráneo ha atravesado las estaciones Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada y, finalmente, Elio. Su siguiente destino será la estación San Marcos, también en el Cercado de Lima.

Este avance no solo simboliza el progreso físico de la obra, sino también su impacto futuro. La Línea 2 conectará en solo 45 minutos los distritos de Ate y Callao, un recorrido que actualmente puede tomar más de dos horas en transporte convencional. Se estima que más de 2.5 millones de habitantes serán beneficiados directamente, con una proyección de 1.2 millones de pasajeros diarios para 2030.

Titular del MTC supervisa llegada de tuneladora 'Delia'

La Línea 2 será, además, el primer sistema de transporte totalmente subterráneo y automatizado del país. Funcionará bajo el estándar tecnológico GoA4, lo que significa que los trenes operarán sin conductor, similar a los sistemas de transporte más avanzados del mundo. Para muchos especialistas, este proyecto marcará un punto de quiebre en la forma en que los limeños se movilizan diariamente.

Actualmente, la etapa 1A del proyecto se encuentra en marcha blanca desde diciembre de 2023. Esta fase incluye cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita y, hasta la fecha, ha permitido la realización de más de 26 millones de viajes gratuitos. Esta operación parcial ha servido para realizar pruebas, ajustar sistemas y familiarizar a los ciudadanos con el futuro servicio.

Línea 2 del Metro de Lima: el megaproyecto que cambiará el transporte

La Línea 2 del Metro de Lima es el proyecto de transporte urbano más ambicioso del país y busca transformar la forma en que se movilizan millones de peruanos. Se trata de una vía ferroviaria completamente subterránea de 35 kilómetros que conectará Ate con el Callao en solo 45 minutos, reduciendo a menos de la mitad el tiempo que hoy se tarda en recorrer ese trayecto por superficie. Su trazo incluye 27 estaciones distribuidas en 13 distritos de Lima y Callao, atravesando zonas densamente pobladas como Santa Anita, El Agustino, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista y Carmen de la Legua.

Obras de la Línea 2 del Metro de Lima

La construcción se realiza mediante tuneladoras, máquinas especializadas que excavan a profundidades de entre 20 y 25 metros sin afectar el tránsito ni las viviendas. Una de ellas, llamada Delia, ha sido fundamental en el avance de los túneles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima que esta línea beneficiará a más de un millón de usuarios al día y contribuirá a reducir la congestión vehicular.

¿Por qué la tuneladora se llama Delia?

La tuneladora más emblemática de la Línea 2 del Metro de Lima lleva el nombre Delia en homenaje a una pionera de la ingeniería peruana. El nombre fue propuesto por la ciudadana Mónica Silva como tributo a Delia Tasaico del Pino, la primera mujer en graduarse como ingeniera en el Perú.

La tuneladora más emblemática de la Línea 2 del Metro de Lima lleva el nombre Delia en homenaje a una pionera de la ingeniería peruana.

Su historia marcó un precedente: en 1962 ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar Ingeniería de Minas, abriéndose paso en un espacio dominado casi por completo por hombres. Su perseverancia y logro académico la convirtieron en un símbolo de esfuerzo y de la presencia femenina en áreas científicas y técnicas.

El nombre fue elegido en el concurso nacional ‘Hay mujeres que dejan huella y las tuneladoras quieren llevar sus nombres’, que recibió más de 1450 propuestas. De todas las postulaciones, solo dos fueron seleccionadas: Delia y Micaela. En la votación final participaron 1710 personas, y Delia obtuvo el primer lugar con 716 votos.

Así funciona la marcha blanca de la Línea 2

La marcha blanca de la Línea 2 del Metro de Lima permite que los ciudadanos utilicen de forma gratuita el primer tren subterráneo del país mientras se realizan pruebas operativas, ajustes técnicos y capacitaciones al personal. Este periodo continuará hasta agosto y abarca cinco estaciones, en un tramo de 5 kilómetros que va desde Mercado Santa Anita hasta Evitamiento, en el distrito de Ate.

Durante esta etapa, el servicio funciona como si estuviera en operación formal, pero sin cobrar pasaje. Los trenes recorren el tramo en solo siete minutos, a diferencia de los 30 minutos que puede tomar el mismo trayecto en transporte público tradicional. La marcha blanca permite comprobar el funcionamiento de los trenes, las señales, los sistemas de seguridad, la atención al usuario y los accesos de entrada y salida en cada estación.

Marcha blanca de la Línea 2 del Metro

Los pasajeros pueden subir libremente en cualquiera de las cinco estaciones habilitadas y no necesitan tarjeta ni boleto. Sin embargo, el ingreso se realiza de manera ordenada, con supervisión del personal de estación, y respetando los protocolos de seguridad propios del sistema ferroviario.

Este periodo de prueba también sirve para recoger información sobre el comportamiento del flujo de pasajeros y ajustar la frecuencia de trenes. Al finalizar la marcha blanca, el servicio pasará a ser pagado. El pasaje costará S/1.40 para adultos y S/0.70 para escolares y universitarios. Para ello, los usuarios deberán adquirir una tarjeta electrónica, que estará disponible en los módulos de atención de cada estación del tramo.

Así se vive la marcha blanca en la Línea 2 del Metro de Lima

Con más de tres millones de personas transportadas en su primera etapa, la marcha blanca se ha convertido en una vitrina del funcionamiento del futuro sistema de transporte masivo que conectará distritos del este y el centro de Lima con mayor rapidez, seguridad y previsibilidad.