Golpe al narcotráfico en Loreto: incautan más de 883 kg de marihuana transportados en una lancha usada por redes criminales

Se decomisaron 883.30 kilogramos de marihuana (cannabis sativa) ocultos en la lancha. (Composición: Infobae)

El transporte ilegal de drogas en la Amazonía peruana continúa como una de las principales preocupaciones de las autoridades. Ríos extensos, comunidades aisladas y fronteras cercanas ofrecen condiciones que grupos criminales utilizan para mover cargamentos sin levantar sospechas. En ese escenario, operativos coordinados entre instituciones del Estado buscan interrumpir rutas y debilitar redes vinculadas al narcotráfico.

Uno de esos operativos se ejecutó en una zona remota del departamento de Loreto. Equipos de control aduanero, unidades policiales especializadas y representantes del Ministerio Público intervinieron una embarcación que trasladaba un cargamento de droga oculto en plena Amazonía. La acción permitió decomisar una cantidad considerable de marihuana y retirar del circuito una embarcación utilizada como medio de transporte.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones responde a una estrategia que prioriza el control de rutas fluviales y puntos cercanos a la frontera. En estas áreas, organizaciones criminales suelen instalar centros logísticos para movilizar droga hacia países vecinos o hacia rutas marítimas con destino internacional.

Operativo en comunidad amazónica de Loreto

La droga incautada supera los 78 mil soles. Gob

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que personal de la Intendencia de Aduana de Iquitos localizó más de 883.30 kilogramos de marihuana (cannabis sativa) durante un operativo realizado en la comunidad nativa San Francisco de Yahuma, ubicada en la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.

Según el reporte oficial, el valor estimado del cargamento supera los 78 mil soles. La droga se encontraba en una embarcación fluvial de fibra de vidrio equipada con un motor fuera de borda de 200 caballos de fuerza, cuya procedencia se atribuye a Brasil.

La intervención permitió la incautación del vehículo fluvial utilizado para transportar el estupefaciente. De acuerdo con las autoridades, la embarcación cumplía funciones dentro de una estructura logística vinculada al tráfico ilegal en la zona fronteriza.

El operativo se desarrolló de forma conjunta entre personal de la Intendencia de Aduana de Iquitos, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. La coordinación entre estas entidades facilitó la detección del cargamento y su posterior decomiso.

Las instituciones participantes indicaron que la intervención permitió neutralizar una estructura logística relacionada con el tráfico transnacional de drogas, lo que reduce la capacidad de transporte en esta ruta amazónica.

Lancha de fibra de vidrio con motor de 200 HP, presuntamente procedente de Brasil. Gob

Rutas del narcotráfico en Sudamérica

El decomiso se produce en un contexto regional marcado por el movimiento constante de drogas a través de rutas aéreas, terrestres y fluviales. Investigaciones citadas por medios internacionales describen un sistema logístico que conecta zonas de cultivo, laboratorios clandestinos y rutas de exportación hacia distintos continentes.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló en declaraciones recogidas por la BBC que “Perú es el gran granero del sur, y su coca se multiplica en los laboratorios clandestinos del norte antes de convertirse en dinero ensangrentado”. El organismo advierte que estas redes operan con estructuras que incluyen pilotos, mecánicos, operadores financieros y enlaces internacionales.

Datos citados por BBC Mundo indican que organizaciones criminales vinculadas a carteles mexicanos también establecen presencia en zonas costeras del Perú. Entre ellas destaca el Cartel de Sinaloa, que, según investigaciones periodísticas, mantiene estructuras discretas denominadas “embajadas” para coordinar envíos marítimos hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Las estadísticas internacionales muestran que Colombia, Perú y Bolivia continúan como los principales productores de hoja de coca del mundo. El especialista Antoine Vella, jefe de la Sección de Datos y Estadísticas de la UNODC, explicó que “la hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo”.

En el mapa del narcotráfico regional también figura Ecuador como un punto de tránsito para cargamentos que se dirigen a Europa y Norteamérica. Sus puertos y rutas terrestres facilitan el traslado de droga procedente de varios países sudamericanos.

Estimaciones de la Drug Enforcement Administration indican que el 74 % de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos utiliza la ruta del Pacífico, mientras que el 16 % se desplaza por el Caribe. Estas cifras reflejan el peso de las rutas marítimas en el comercio ilegal de drogas.

En este contexto regional, las autoridades peruanas mantienen operativos en zonas de frontera y en rutas fluviales amazónicas, áreas consideradas estratégicas para el traslado de cargamentos ilegales. La intervención en la comunidad de San Francisco de Yahuma forma parte de esas acciones de control dirigidas a interrumpir el flujo de drogas en la región.