Detenido por el crimen de Andrea Vidal intentó sobornar a la PNP para quedar libre: ofreció S/5 mil

David Santiago More Calderón, investigado por su presunta participación en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, intentó sobornar a agentes de la Policía Nacional del Perú cuando fue intervenido durante un operativo en la región Piura.

Según información policial, el sujeto ofreció 5 mil soles a los efectivos con el objetivo de evitar que revisaran el sistema de requisitorias, donde figuraba una orden de captura en su contra. La intervención ocurrió mientras se desplazaba en un vehículo particular junto a varios familiares.

El caso volvió a poner en el foco el crimen de Andrea Vidal, ocurrido el 10 de diciembre de 2024, cuando la joven abogada fue acribillada a balazos cuando se trasladaba en un taxi por La Victoria.

Sospechoso del caso Andrea Vidal ofreció S/5 mil a la PNP para que no revisen su requisitoria

La intervención policial en la carretera Piura–Sullana

La captura se produjo durante un operativo de prevención de asaltos y robos realizado por la Policía de Carreteras en la vía Piura–Sullana, a la altura del peaje.

Durante la intervención, los agentes solicitaron la documentación de los ocupantes del vehículo para verificar su identidad y revisar si tenían requisitorias vigentes.

El general Daniel Jares, jefe policial de Piura, explicó cómo ocurrió el intento de soborno cuando el sistema policial arrojó un resultado positivo contra el investigado.

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“Bueno, al momento de que ya sale el sistema y pinta positivo para esta persona, este sujeto ofrece al personal policial la suma de 5 mil soles para que lo dejen libre (...) Al parecer se estaba fugando con dirección posiblemente a Tumbes”, detalló el alto mando a Latina Noticias.

Su presunta implicación en el crimen de Andrea Vidal

David Santiago More Calderón es investigado por su presunta participación en el asesinato de Andrea Vidal, ocurrido el 10 de diciembre de 2024. Según las investigaciones, el ataque fue perpetrado con más de sesenta disparos contra el vehículo en el que la joven abogada se trasladaba junto al conductor José Vargas Briceño.

De acuerdo con la resolución judicial que ordenó su detención preliminar, More Calderón y su padre, David More Ríos, están vinculados con una placa vehicular clonada que habría sido utilizada por uno de los autos que siguió al taxi donde viajaba la víctima antes del atentado.

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Los investigadores detectaron que el duplicado de la placa F9K-652 fue tramitado en Piura y que esta gestión habría sido realizada por ambos.

Además, otra línea de investigación analiza comunicaciones telefónicas que vincularían a los More Ríos con Rodrigo Falcón, exnovio de Andrea Vidal. Según la resolución judicial, este elemento constituye un “indicio adicional que exige corroboración”.

Antecedentes por presunta clonación de placas

El nombre de David More Calderón ya había aparecido en investigaciones policiales previas relacionadas con la clonación de placas vehiculares.

En enero de 2025, un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que Santiago More Ríos y su hijo habrían tramitado en Piura más de 200 duplicados de placas ante la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De acuerdo con la investigación periodística, un total de 210 placas fueron gestionadas por ambos. Una de ellas, la matrícula BFX 651, fue detectada en un vehículo utilizado durante el asalto a un empresario en Lima

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La Policía señaló que estas placas habrían sido utilizadas por organizaciones criminales para ocultar la identidad real de los vehículos involucrados en diversos delitos.

Las autoridades continúan investigando si estos antecedentes guardan relación con el asesinato de Andrea Vidal, mientras More Calderón permanece detenido a la espera de su traslado a Lima.