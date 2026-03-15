Exfuncionaria del gobierno de Dina Boluarte deja la lista del Buen Gobierno tras pedido de Jorge Nieto

Jorge Nieto confirma salida de Jimena Guevara, excolaboradora del gobierno de Dina Boluarte

Jorge Nieto, candidato presidencial del partido Buen Gobierno, confirmó el fin de la candidatura a la Cámara de Diputados de Jimena Guevara, quien formaba parte de su plancha con el número 12.

En los últimos días, las sospechas en torno a una presunta cercanía entre Nieto Montesinos y los hermanos Boluarte comenzaron a incrementarse. Uno de los cuestionamientos se centraba precisamente en la joven Guevara, quien fue coordinadora parlamentaria cuando Dina Boluarte estaba en la Presidencia de la República.

Al respecto, Nieto consideró que esta información forma parte de una campaña orientada a asustar a la juventud que quiere incursionar en la política. Sin embargo, confirmó que le pidió la renuncia a Guevara y que ella accedió con tristeza.

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“Ha dado un paso al costado. Hemos tenido una conversación el día de ayer en la mañana. Este incidente ocurrió cuando yo estaba en la gira del norte del país y yo para tomar decisiones necesito ver a los ojos a las personas implicadas, conversar con ellas y tratar de resolver el asunto. Entonces le pedí que diera un paso al costado”, declaró en RPP Noticias.

Nieto indicó que la razón para tomar esta determinación fue evitar que el miedo a participar en política se expanda entre los jóvenes. Además, hizo una invocación a sus adversarios para que, en lugar de asustar a las nuevas generaciones, las incentiven a participar.

“Para evitar que ese miedo y temor crezca, le he pedido a Jimena que dé un paso al costado. Lo ha hecho, lo ha hecho además con mucha tristeza. Es una profesional”, agregó.

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¿Cuál fue el cuestionamiento hacia Jimena Guevara?

En la última semana, el nombre de Jimena Guevara comenzó a sonar, pero no por su presencia en la campaña política, sino por diversos reportajes periodísticos que la calificaban como una presunta “operadora política de Dina Boluarte”.

En 2025, Perú 21 publicó un reportaje periodístico que profundizaba en el pasado de Guevara, una psicóloga clínica que se alejó de los consultorios y encontró un espacio en la política.

Según ese informe, Jimena Guevara trabajó en la Municipalidad de Pueblo Libre. Posteriormente, cuando Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), fue contratada en esa cartera. Más adelante, cuando Boluarte asumió la Presidencia de la República, Guevara llegó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como coordinadora parlamentaria.

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Si bien esta información se conocía desde 2025, durante un programa de streaming de Curwen el debate volvió a surgir e incluso aparecieron nuevos señalamientos, como una supuesta relación sentimental con Rivin Yangali, amigo de Nicanor Boluarte.

Guevara respondió a estas versiones a través de un comentario en redes sociales, en el que aseguró que lo difundido en ese programa era falso. De igual manera, actualmente ya se encuentra fuera de la campaña.

“Igualmente es rotundamente falso que exista una relación con los señores Boluarte a través mío o de terceros. No converso ni he conversado con ninguno. Jorge Nieto ha sido categórico con sus críticas a dicho gobierno y yo respaldo sus declaraciones”, se lee en una parte de sus descargos.

En imagen Nicanor Boluarte y su hermana, la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Composición)

La relación de Nieto con los Boluarte

Otro punto que aclaró Nieto fue la relación que tuvo Nicanor Boluarte con el partido. Según explicó, en un primer momento hubo un acercamiento para fundar la agrupación política. De hecho, Boluarte fue quien compró el kit de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Sin embargo, esos planes se frustraron con la llegada de la pandemia y Nicanor Boluarte optó por acompañar a su hermana durante la campaña presidencial de Perú Libre.