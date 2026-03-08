Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

En la sección destinada a presidente y vicepresidentes, la cédula incluye únicamente tres elementos por cada agrupación: el nombre de la organización política, el símbolo del partido y la fotografía del candidato presidencial. - Andina

A menos de dos meses de las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026, la ciudadanía peruana se prepara para elegir autoridades nacionales entre 38 organizaciones políticas. La cédula de votación, diseñada según la Ley 32264 y la normativa aprobada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presenta particularidades que todo elector debe conocer para emitir un voto válido.

En la sección destinada a presidente y vicepresidentes, la cédula incluye únicamente tres elementos por cada agrupación: el nombre de la organización política, el símbolo del partido y la fotografía del candidato presidencial. El nombre del candidato no aparece impreso, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley 32264, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en marzo de 2025. Esta disposición busca optimizar el espacio disponible, ya que la gran cantidad de partidos obliga a un formato compacto.

Para que el voto sea válido en estas elecciones, el elector debe marcar con un aspa (X) o una cruz (+) dentro del recuadro del símbolo o sobre la fotografía del candidato presidencial de la agrupación de su preferencia. Marcas como círculos, checks u otros trazos diferentes a la aspa o cruz harán que la selección sea nula en esa sección.

Con la eliminación del nombre del candidato de la cédula, el símbolo de la organización política adquiere una relevancia central. Identificar correctamente el símbolo es fundamental, especialmente si el elector no recuerda el rostro del candidato o el nombre completo del partido. El símbolo facilita una votación ágil y reduce errores al marcar la opción elegida.

La cédula está dividida en cinco secciones: la primera corresponde a la fórmula presidencial —donde figuran el símbolo, el nombre de la organización y la foto del candidato—, las siguientes dos a las listas de senadores (nacional y regional), la cuarta a la Cámara de Diputados y la quinta a los representantes ante el Parlamento Andino. En cada sección, el procedimiento para votar es similar: marcar con una aspa o cruz sobre el símbolo o la foto, según corresponda.

Voto cruzado y preferencial

En las elecciones de 2026, el sistema permite el denominado “voto cruzado”. Esto significa que el elector puede elegir opciones de hasta cinco partidos diferentes: uno para la presidencia, otro para el Senado nacional, otro para el Senado regional, uno para la Cámara de Diputados y otro para el Parlamento Andino.

ONPE oficializó la cédula de votación para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

El voto preferencial, por su parte, autoriza a seleccionar hasta dos candidatos dentro de la lista de la organización política elegida, siempre que ambos correspondan al mismo partido o alianza. Para ello, es necesario escribir los números de los candidatos de preferencia después de marcar el símbolo del partido.

Orden y símbolos de los partidos políticos en la cédula electoral

A continuación, se presenta el orden definitivo de aparición de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Este listado responde al sorteo oficial y es clave para reconocer el símbolo correspondiente al momento de votar:

1. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

- JNE

2. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

- JNE

3. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

- JNE

4. FREPAP (Sin candidato presidencial)

- JNE

5. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

- JNE

6. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

- JNE

7. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)

- JNE

8. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

- JNE

9. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)

- JNE

10. Carlos Espá (Partido Sí Creo)

- JNE

11. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

- JNE

12. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

- JNE

13. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)

- JNE

14. PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ (Sin candidato presidencial)

- JNE

15. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)

- JNE

16. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)

- JNE

17. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)

- JNE

18. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

- JNE

19. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

- JNE

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

- JNE

Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)

- JNE

César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)

- JNE

Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)

- JNE

Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)

- JNE

Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)

- JNE

Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)

- JNE

José Williams (Partido Avanza País)

- JNE

Carlos Jaico (Partido Perú Moderno)

- JNE

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

- JNE

Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú)

- JNE

George Forsyth (Partido Somos Perú)

- JNE

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

- JNE

Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)

- JNE

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

- JNE

Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

- JNE

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

- JNE

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

- JNE

Mesías Guevara (Partido Morado)

- JNE