Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

A menos de dos meses de las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026, la ciudadanía peruana se prepara para elegir autoridades nacionales entre 38 organizaciones políticas. La cédula de votación, diseñada según la Ley 32264 y la normativa aprobada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presenta particularidades que todo elector debe conocer para emitir un voto válido.
En la sección destinada a presidente y vicepresidentes, la cédula incluye únicamente tres elementos por cada agrupación: el nombre de la organización política, el símbolo del partido y la fotografía del candidato presidencial. El nombre del candidato no aparece impreso, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley 32264, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en marzo de 2025. Esta disposición busca optimizar el espacio disponible, ya que la gran cantidad de partidos obliga a un formato compacto.
Para que el voto sea válido en estas elecciones, el elector debe marcar con un aspa (X) o una cruz (+) dentro del recuadro del símbolo o sobre la fotografía del candidato presidencial de la agrupación de su preferencia. Marcas como círculos, checks u otros trazos diferentes a la aspa o cruz harán que la selección sea nula en esa sección.
Con la eliminación del nombre del candidato de la cédula, el símbolo de la organización política adquiere una relevancia central. Identificar correctamente el símbolo es fundamental, especialmente si el elector no recuerda el rostro del candidato o el nombre completo del partido. El símbolo facilita una votación ágil y reduce errores al marcar la opción elegida.
La cédula está dividida en cinco secciones: la primera corresponde a la fórmula presidencial —donde figuran el símbolo, el nombre de la organización y la foto del candidato—, las siguientes dos a las listas de senadores (nacional y regional), la cuarta a la Cámara de Diputados y la quinta a los representantes ante el Parlamento Andino. En cada sección, el procedimiento para votar es similar: marcar con una aspa o cruz sobre el símbolo o la foto, según corresponda.
Voto cruzado y preferencial
En las elecciones de 2026, el sistema permite el denominado “voto cruzado”. Esto significa que el elector puede elegir opciones de hasta cinco partidos diferentes: uno para la presidencia, otro para el Senado nacional, otro para el Senado regional, uno para la Cámara de Diputados y otro para el Parlamento Andino.
El voto preferencial, por su parte, autoriza a seleccionar hasta dos candidatos dentro de la lista de la organización política elegida, siempre que ambos correspondan al mismo partido o alianza. Para ello, es necesario escribir los números de los candidatos de preferencia después de marcar el símbolo del partido.
Orden y símbolos de los partidos políticos en la cédula electoral
A continuación, se presenta el orden definitivo de aparición de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones generales 2026. Este listado responde al sorteo oficial y es clave para reconocer el símbolo correspondiente al momento de votar:
1. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)
2. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
3. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
4. FREPAP (Sin candidato presidencial)
5. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
6. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
7. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)
8. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)
9. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)
10. Carlos Espá (Partido Sí Creo)
11. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)
12. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
13. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)
14. PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ (Sin candidato presidencial)
15. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)
16. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)
17. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)
18. Armando Massé (Partido Democrático Federal)
19. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)
- Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)
- Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)
- César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)
- Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)
- Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)
- Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)
- Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)
- José Williams (Partido Avanza País)
- Carlos Jaico (Partido Perú Moderno)
- Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)
- Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú)
- George Forsyth (Partido Somos Perú)
- Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
- Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)
- Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
- Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
- Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)
- Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)
- Mesías Guevara (Partido Morado)