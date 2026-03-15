Jorge Nieto revela por qué rompió su amistad con Morgan Quero y no integró el gobierno de Dina Boluarte

“Dejó de haberla”: Jorge Nieto explica el fin de su relación con Morgan Quero

La relación entre Jorge Nieto, candidato presidencial por el partido El Buen Gobierno, y Morgan Quero, exministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, ha sido objeto de atención pública en el proceso electoral.

Nieto reconoció que el hoy exministro trabajó con él en el pasado, pero afirmó que ese vínculo terminó hace tiempo. Según explicó, la relación se rompió tras las declaraciones públicas de Quero sobre las niñas Awajún que sufrieron abuso sexual, que generaron un amplio rechazo social.

“Dejó de haberla, dejó de haberla después de esas declaraciones malhadadas sobre las niñas Awajún y luego sobre los derechos humanos”, afirmó el candidato en RPP.

No es la primera vez que el titular del Minedu emite cuestionables comentarios. Meses atrás dijo que las violaciones que sufrieron menores de las comunidades wampís y awajún, en la región Amazonas, estarían relacionadas a una “práctica cultural”. (Vídeo cortesía de La República)

El político también aclaró que el vínculo profesional comenzó años atrás, cuando él se desempeñaba como ministro de Estado durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y decidió convocar a Quero para integrar su equipo. Sin embargo, remarcó que ese antecedente no implica una responsabilidad sobre las decisiones que el exfuncionario tomó posteriormente dentro del gobierno de Boluarte.

El origen del vínculo profesional entre ambos

Durante la entrevista, Nieto explicó que conoció a Morgan Quero cuando ambos mantenían espacios de diálogo con otros peruanos residentes en el extranjero. Según relató, el actual exministro participaba en reuniones periódicas donde se discutía la situación política del país.

“Era un peruano que, como muchos peruanos, se reunía conmigo en casa una vez al mes a conversar sobre el Perú”, recordó.

En ese contexto, Quero manifestó su interés por regresar al país. Cuando Nieto asumió funciones en el Estado, decidió invitarlo a trabajar en su equipo. Sin embargo, el candidato subrayó que en esa etapa el hoy exministro no tenía protagonismo público.

Dina Boluarte y Morgan Quero dieron fuertes anuncios frente a niños. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Yo quiero mencionarles un hecho. ¿Alguien conocía al señor Morgan Quero mientras trabajaba conmigo? Nadie. ¿Por qué? Porque la conducción política es responsable de los aciertos y de los errores del equipo que conduce”, sostuvo.

Para Nieto, ese episodio muestra que la trayectoria posterior de quienes integraron su equipo no puede atribuirse directamente a él. Tras su salida de ese entorno, Quero siguió su propio camino político hasta incorporarse al gobierno de Dina Boluarte.

“Luego, él tomó su rumbo, entró a trabajar con la señora Boluarte y ya terminó siendo la historia que todos conocemos. Esa ya no es mi responsabilidad”, señaló.

Fórmula presidencial del partido Buen Gobierno.

Por qué Nieto no formó parte del gobierno de Boluarte

Otro de los puntos que abordó el candidato fue su relación con el gobierno que encabezó Dina Boluarte tras la salida de Pedro Castillo. Nieto aseguró que, pese a los señalamientos sobre una supuesta cercanía con los hermanos Boluarte, él no formó parte de esa administración y, por el contrario, marcó distancia desde el inicio.

Según relató, en diciembre de 2022 fue invitado a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en los primeros días del gobierno de Boluarte, en un contexto marcado por la crisis política y las protestas sociales que se registraban en el país.

El candidato explicó que evaluó la propuesta, pero planteó una serie de condiciones para aceptar el cargo. Estas estaban relacionadas con la responsabilidad política del Estado por las muertes ocurridas durante las manifestaciones y con la necesidad de definir un gobierno de transición.

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“Yo puse condiciones: una, que reconociera la responsabilidad política del Gobierno en esas muertes y que despidiera a tres o cuatro ministros que habían estado complicados en esas acciones”, explicó.

Asimismo, señaló que planteó la convocatoria a elecciones generales en el menor plazo posible para encaminar una salida institucional a la crisis.

“La segunda es que se definiera como un gobierno de transición y convocara a elecciones en el más breve plazo”, añadió.

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Un distanciamiento que marcó su relación con el exgobierno

De acuerdo con Nieto, ninguna de las condiciones que planteó fue aceptada por la entonces nueva administración. Como resultado, la posibilidad de asumir el cargo se descartó ese mismo día.

“Como es de conocimiento público, ninguna de esas propuestas fue admitida y finalmente la conversación terminó esa misma tarde”, relató.

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Desde entonces, aseguró que no volvió a tener contacto con Dina Boluarte ni con su entorno político. El candidato sostuvo que su posición frente a ese gobierno ha sido clara durante los últimos años.

“Si alguien ha tenido un comportamiento nítido frente a la señora Boluarte durante todos los últimos tres o cuatro años, he sido yo”, afirmó.