Perú

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

La organización negó tener vínculos con Nicanor Boluarte, en medio de investigaciones fiscales por presunta captación irregular de apoyos para la inscripción del partido

Guardar
Morgan Quero encabeza la precandidatura
Morgan Quero encabeza la precandidatura presidencial de Ciudadanos por el Perú para las elecciones 2026. (Foto composicíón: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: @CPP)

El exministro de Educación Morgan Quero fue presentado como precandidato presidencial del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) para las elecciones generales de 2026. La información fue confirmada por el secretario general de la organización política, Alberto Moreno, en declaraciones a RPP. Quero, quien integró el gabinete de Dina Boluarte, buscará liderar la plancha presidencial junto a Moreno y Melanie Herrera.

De acuerdo con el anuncio, el exministro encabeza la fórmula presidencial, mientras que Moreno postula a la primera vicepresidencia y Herrera a la segunda vicepresidencia. El dirigente político señaló que las bases del partido deberán ratificar esta propuesta en su próximo proceso interno. “El Partido Ciudadanos por el Perú ha venido consensuando candidaturas para la plancha presidencial, y podemos anunciar que (…) hemos consensuado candidatos como el señor Morgan Quero; el que habla, Alberto Moreno; y la compañera Melanie Herrera”, declaró para el citado medio.

Morgan Quero es politólogo de profesión y se desempeñó como ministro de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte. Su incursión como precandidato marca su primera participación en una contienda electoral de alcance nacional.

Plancha y proceso interno

El anuncio incluye también la participación de Alberto Moreno y Melanie Herrera como integrantes de la plancha presidencial. Según Moreno, la fórmula será sometida a votación interna durante una plenaria nacional del partido, que contará con la participación de delegados de diferentes regiones del país. “Este es un proceso que se va a desarrollar, obviamente, en la plenaria que vamos a tener (…) para poder elegir a nuestra plancha presidencial, candidatos a diputados y senadores en esta primera etapa”, manifestó.

CPP destacó que la precandidatura de Quero es parte del cumplimiento de las normas internas y electorales exigidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Es una precandidatura (…) que nos sometemos democráticamente a las instancias orgánicas”, indicó Moreno en RPP.

Además del proceso presidencial, el partido afina la lista de aspirantes al Congreso ante el retorno del sistema bicameral. En ese contexto, Quero y Moreno también competirán como precandidatos al Senado, mientras que Melanie Herrera integrará la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por Lima Provincias.

Posición sobre Dina Boluarte

Durante la entrevista, Moreno también fue consultado sobre la expresidenta Dina Boluarte. El secretario general descartó que CPP esté evaluando su incorporación como candidata, aunque no descartó una valoración positiva sobre su eventual participación política. “Nosotros no hemos pensado en la presidenta para invitarla, pero nos alegra saber que sigue haciendo política”, expresó.

Moreno añadió que la exmandataria podría aportar en un nuevo proceso electoral, en caso decida postular nuevamente. “Sería interesante que la expresidenta pueda participar en el proceso electoral (…) sería muy importante su aporte”, afirmó.

Sobre supuestos vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la exjefa de Estado, el dirigente negó cualquier relación orgánica con el partido. “El señor Nicanor Boluarte no forma parte de la estructura del partido, no es militante, no es fundador, no es dirigente”, señaló en RPP, al rechazar cuestionamientos sobre la posible influencia del entorno presidencial en la agrupación.

Investigaciones y propuesta política

El precandidato Morgan Quero asume su postulación en un contexto donde Nicanor Boluarte es investigado por el Ministerio Público en el caso “Los Waykis en la Sombra”, que incluye presuntas captaciones de fichas para la inscripción del CPP. Moreno aseguró que la organización no tiene relación con este proceso y que su estructura partidaria fue constituida sin intervención externa. “Nosotros, en el partido, no tenemos ninguna relación orgánica con el señor Boluarte”, reiteró.

Finalmente, CPP afirmó que su propuesta política busca la unidad nacional y el impulso de inversiones como ejes para el desarrollo del país. Según Moreno, el partido plantea “un país de todas las sangres, en el cual no debe haber asperezas ni diferencia entre los peruanos” y aspira a construir “una nación que genera prosperidad e inversión”.

Temas Relacionados

Morgan QueroCiudadanos por el PerúCPPElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

EsSalud se pronuncia por caso de adulta mayor diagnosticada con enfermedad prostática: “Lamentamos la confusión”

La paciente y su familia presentaron una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y evalúan acciones legales

EsSalud se pronuncia por caso

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Requisa en penal de Lurigancho destapa objetos prohibidos y conexiones clandestinas en pleno estado de emergencia

El INPE descubrió libretas con anotaciones, herramientas punzocortantes y redes eléctricas ilegales tras un operativo nocturno en el penal más grande del Perú

Requisa en penal de Lurigancho

Halloween, claves de redacción para escribir correctamente en este día

Esta fecha es una de las más esperadas del año por la teatralidad y oportunidad para lucir vistosos disfraces

Halloween, claves de redacción para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Lista completa de

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

Gobierno de José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26