Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Morgan Quero encabeza la precandidatura presidencial de Ciudadanos por el Perú para las elecciones 2026. (Foto composicíón: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: @CPP)

El exministro de Educación Morgan Quero fue presentado como precandidato presidencial del partido Ciudadanos por el Perú (CPP) para las elecciones generales de 2026. La información fue confirmada por el secretario general de la organización política, Alberto Moreno, en declaraciones a RPP. Quero, quien integró el gabinete de Dina Boluarte, buscará liderar la plancha presidencial junto a Moreno y Melanie Herrera.

De acuerdo con el anuncio, el exministro encabeza la fórmula presidencial, mientras que Moreno postula a la primera vicepresidencia y Herrera a la segunda vicepresidencia. El dirigente político señaló que las bases del partido deberán ratificar esta propuesta en su próximo proceso interno. “El Partido Ciudadanos por el Perú ha venido consensuando candidaturas para la plancha presidencial, y podemos anunciar que (…) hemos consensuado candidatos como el señor Morgan Quero; el que habla, Alberto Moreno; y la compañera Melanie Herrera”, declaró para el citado medio.

Morgan Quero es politólogo de profesión y se desempeñó como ministro de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte. Su incursión como precandidato marca su primera participación en una contienda electoral de alcance nacional.

Plancha y proceso interno

El anuncio incluye también la participación de Alberto Moreno y Melanie Herrera como integrantes de la plancha presidencial. Según Moreno, la fórmula será sometida a votación interna durante una plenaria nacional del partido, que contará con la participación de delegados de diferentes regiones del país. “Este es un proceso que se va a desarrollar, obviamente, en la plenaria que vamos a tener (…) para poder elegir a nuestra plancha presidencial, candidatos a diputados y senadores en esta primera etapa”, manifestó.

CPP destacó que la precandidatura de Quero es parte del cumplimiento de las normas internas y electorales exigidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Es una precandidatura (…) que nos sometemos democráticamente a las instancias orgánicas”, indicó Moreno en RPP.

Además del proceso presidencial, el partido afina la lista de aspirantes al Congreso ante el retorno del sistema bicameral. En ese contexto, Quero y Moreno también competirán como precandidatos al Senado, mientras que Melanie Herrera integrará la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por Lima Provincias.

Posición sobre Dina Boluarte

Durante la entrevista, Moreno también fue consultado sobre la expresidenta Dina Boluarte. El secretario general descartó que CPP esté evaluando su incorporación como candidata, aunque no descartó una valoración positiva sobre su eventual participación política. “Nosotros no hemos pensado en la presidenta para invitarla, pero nos alegra saber que sigue haciendo política”, expresó.

Moreno añadió que la exmandataria podría aportar en un nuevo proceso electoral, en caso decida postular nuevamente. “Sería interesante que la expresidenta pueda participar en el proceso electoral (…) sería muy importante su aporte”, afirmó.

Sobre supuestos vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la exjefa de Estado, el dirigente negó cualquier relación orgánica con el partido. “El señor Nicanor Boluarte no forma parte de la estructura del partido, no es militante, no es fundador, no es dirigente”, señaló en RPP, al rechazar cuestionamientos sobre la posible influencia del entorno presidencial en la agrupación.

Investigaciones y propuesta política

El precandidato Morgan Quero asume su postulación en un contexto donde Nicanor Boluarte es investigado por el Ministerio Público en el caso “Los Waykis en la Sombra”, que incluye presuntas captaciones de fichas para la inscripción del CPP. Moreno aseguró que la organización no tiene relación con este proceso y que su estructura partidaria fue constituida sin intervención externa. “Nosotros, en el partido, no tenemos ninguna relación orgánica con el señor Boluarte”, reiteró.

Finalmente, CPP afirmó que su propuesta política busca la unidad nacional y el impulso de inversiones como ejes para el desarrollo del país. Según Moreno, el partido plantea “un país de todas las sangres, en el cual no debe haber asperezas ni diferencia entre los peruanos” y aspira a construir “una nación que genera prosperidad e inversión”.