Aumenta el riesgo de infartos en peruanos menores de 50 años, advierte el Hospital Arzobispo Loayza. (Foto: Hospital Arzobispo Loayza)

El aumento de casos de infarto cardíaco en adultos jóvenes en Perú ha generado alerta entre los especialistas, quienes advierten que factores como el estrés, la mala alimentación y el consumo de tabaco, vapeo y bebidas energéticas están incrementando los episodios cardíacos graves en personas menores de 50 años, según el Hospital Arzobispo Loayza.

En las últimas dos décadas, la edad promedio de los pacientes con infarto en Perú descendió de 70 a 50 años, de acuerdo con cardiólogos del Hospital Arzobispo Loayza. La institución reporta que recibe entre dos y tres casos nuevos de infarto diariamente, al menos uno de ellos en pacientes menores de 60 años. El estrés laboral, los cambios en la dieta y el uso de sustancias estimulantes han desplazado la incidencia hacia la población en edad económicamente activa.

El Hospital Arzobispo Loayza informó que el estrés crónico puede romper las placas grasas de las arterias y generar coágulos, lo que desencadena infartos de manera inmediata en jóvenes. Además, el consumo elevado de carbohidratos refinados, presentes en productos procesados y azúcares, representa un mayor riesgo para el corazón que la grasa saturada.

Aumenta el riesgo de infartos en peruanos menores de 50 años, advierte el Hospital Arzobispo Loayza. (Foto: Hospital Arzobispo Loayza)

El aumento en la ingesta de bebidas energéticas y su mezcla con alcohol, sobre todo en menores de 40 años, se asocia a episodios de muerte súbita y picos extremos de presión arterial. El uso del cigarro electrónico o vapeo incrementa el riesgo incluso en personas sin antecedentes cardíacos.

Factores de riesgo y prevalencia en adultos jóvenes

El sobrepeso afecta a siete de cada diez peruanos y aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas desde edades tempranas, señala el Ministerio de Salud del Perú. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en las Américas, con dos millones de fallecimientos anuales, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos factores han modificado el perfil del paciente cardíaco en el país.

Dormir menos de seis horas por noche eleva hasta cinco veces la probabilidad de sufrir un infarto, según especialistas del Hospital Arzobispo Loayza. La falta de descanso reparador provoca descargas sostenidas de adrenalina, daña las arterias y fatiga el corazón, incluso en personas jóvenes y físicamente activas.

Aumenta el riesgo de infartos en peruanos menores de 50 años, advierte el Hospital Arzobispo Loayza. (Foto: Hospital Arzobispo Loayza)

El insomnio y el descanso insuficiente favorecen el deterioro arterial y pueden desencadenar infartos aun en quienes no presentan enfermedades previas. Esta combinación de estrés, exposición constante a estímulos negativos y ausencia de hábitos preventivos incrementa el riesgo en adultos en edad productiva.

Prevención, diagnóstico y mitos sobre el infarto en jóvenes

La detección temprana de factores de riesgo, como la hipertensión no diagnosticada, es la estrategia más efectiva para evitar consecuencias graves, según los especialistas del Hospital Arzobispo Loayza. Recomiendan chequeos médicos anuales, especialmente en varones mayores de 40 años, para identificar condiciones silenciosas.

Los expertos advierten que la mayoría de los infartos en adultos jóvenes ocurre sin síntomas previos claros, lo que desmiente la creencia de que es posible anticipar un episodio por señales evidentes. El Hospital Arzobispo Loayza sostiene que, en el contexto actual, los infartos en adultos jóvenes suelen presentarse de manera repentina, sin avisos previos que permitan una intervención oportuna.