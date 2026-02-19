Perú

Exitosa cirugía elimina tumor que deformaba el rostro de niño de 10 años

La cirugía bucal y maxilofacial restableció funciones esenciales y evitó procedimientos invasivos que habrían generado dolor y complicaciones adicionales

El tumor no solo dañaba
El tumor no solo dañaba el maxilar inferior y deformaba el rostro, sino que también provocaba dificultades para masticar y situaciones de acoso escolar - Créditos: Hospital Arzobispo Loayza.

Un niño de diez años logró recuperar la normalidad en su vida tras la exitosa extirpación de un tumor que le deformaba el rostro y le impedía masticar con normalidad. El caso, que inicialmente parecía requerir una intervención mayor con la extracción de parte del maxilar inferior y un injerto óseo de la cadera, tuvo un desenlace menos traumático de lo esperado gracias a la intervención de especialistas del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

La madre del menor, Raquel Asensios, relató que el proceso para recibir atención adecuada fue largo y complejo. Durante un año, Ian y su familia enfrentaron trámites y demoras en el Hospital María Auxiliadora hasta que finalmente consiguieron su traslado al nuevo centro de salud. “En menos de dos meses, los médicos del Loayza le extirparon el tumor sin dejarle secuelas”, señaló Asensios, quien agradeció la rápida y efectiva respuesta del equipo médico.

Según explicó el doctor Hosting Barría, cirujano bucal y maxilofacial encargado del procedimiento, el crecimiento del tumor estaba dañando el maxilar inferior, ocasionando una deformidad facial y dificultando la alimentación de Ian. Además, el menor sufría acoso escolar debido a la apariencia de su rostro. “Tras hacerle una serie de pruebas, le realizamos una simple cirugía poco invasiva y extirpamos con éxito el tumor. Ahora puede realizar su vida como cualquier niño y comer con normalidad”, destacó.

El menor, tras un año
El menor, tras un año de gestiones y demoras en otro hospital, fue finalmente atendido y operado en menos de dos meses - Créditos: Hospital Arzobispo Loayza.

El especialista subrayó que la cirugía bucal y maxilofacial permite devolver funciones esenciales a los pacientes, como la capacidad de masticar y respirar adecuadamente. En el caso de Ian, fue posible evitar una operación de mayor envergadura que habría requerido extraer un segmento del hueso de la cadera para reconstruir el maxilar, intervención que habría dejado secuelas y dolor en ambas zonas. Gracias a la técnica empleada, el menor no presenta complicaciones y puede continuar su desarrollo sin limitaciones.

Barría agregó que los cirujanos bucales y maxilofaciales también se especializan en reconstruir paladares hendidos y maxilares superiores en niños con labio leporino, quienes, debido a esta condición congénita, suelen enfrentar dificultades para lactar y alimentarse. “Nuestra función es hacer que estos niños puedan alimentarse con normalidad”, indicó.

Una vez que los pequeños logran recuperar la capacidad de succionar y masticar, son derivados al cirujano plástico para completar la sutura del labio, detalló el especialista. Además, la especialidad aborda otros casos, como pacientes con maxilares desproporcionados, tanto por exceso como por defecto de desarrollo óseo, logrando resultados que mejoran la calidad de vida y la autoestima de quienes se someten a estas intervenciones.

Especialistas extirpan con éxito un
Especialistas extirpan con éxito un tumor facial a un niño de diez años - Créditos: Hospital Arzobispo Loayza.

Cirugía compleja de ocho horas salva a bebé

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Arzobispo Loayza salvó la vida de un bebé de ocho meses tras realizarle una delicada intervención quirúrgica de ocho horas para extraer un tumor que ocupaba la mitad de su hígado. La operación permitió preservar el órgano y evitar complicaciones mayores.

Los médicos destacaron la complejidad del caso debido al tamaño y ubicación del tumor, así como la importancia de la detección temprana y el acceso a atención altamente especializada. La recuperación del menor avanza satisfactoriamente, y la familia agradeció el esfuerzo y profesionalismo de todo el personal de salud involucrado.

