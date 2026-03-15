Alerta amarilla en estas seis regiones del Perú por un nuevo fenómeno meteorológico que inicia mañana

Senamhi emite alerta amarilla por incremento de viento en la selva de seis regiones del Perú hasta el martes 17 de marzo. (Andina)

A partir de mañana, lunes 16 de marzo, un incremento de viento en la selva pondrá en alerta a seis regiones del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia de nivel amarillo que advierte sobre este fenómeno meteorológico. El evento, que se extenderá por 47 horas, involucra a los departamentos de Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

El aviso meteorológico n.° 090, publicado por Senamhi, establece que el evento se iniciará a las 00:00 horas del lunes 16 de marzo y culminará a las 23:59 del martes 17 de marzo.

Según la entidad, el fenómeno será de ligera a moderada intensidad e incluye la probabilidad de chubascos localizados durante el mismo periodo.

Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali estarán bajo ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. (Andina)

“El Senamhi informa que, del lunes 16 al martes 17 de marzo, se presentará el incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad en la selva, con ráfagas que podrían alcanzar valores cercanos a los 50 km/h. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de chubascos localizados durante este periodo”, indica el documento oficial.

La distribución de los vientos será diferente según la zona. El lunes 16, en la selva central se esperan vientos que superarán los 35 km/h, mientras que en la selva sur las ráfagas podrían rondar los 40 km/h. El martes 17, la selva norte registrará vientos superiores a 35 km/h, la selva central superará los 38 km/h y en la selva sur se mantendrán alrededor de los 40 km/h.

De acuerdo con la clasificación de Senamhi, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos que son habituales en la región, aunque pueden representar riesgos para la población y la infraestructura local. El mapa de afectación, incluido en el aviso, destaca en amarillo las áreas de Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, que deben prestar especial atención a la evolución del evento.

El aviso meteorológico N°090 cubre un periodo de 47 horas con vientos de ligera a moderada intensidad en la Amazonía peruana. (Andina)

Indeci recomienda

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un conjunto de recomendaciones específicas para la población y las autoridades de las regiones involucradas. Entre las indicaciones para las oficinas de gestión del riesgo de desastres, se solicita la difusión del boletín a través de los medios de comunicación social.

Para la ciudadanía y autoridades locales, el Indeci sugiere alejarse de árboles, asegurar los vidrios y puntos de entrada de aire en las viviendas, y extremar precauciones en el uso de lámparas o velas, debido a que los vientos fuertes pueden causar la caída de objetos y generar incendios.

“Aléjate de árboles, ya que las ramas podrían romperse y generar accidentes. De igual modo, evita pasar por parques o avenidas con árboles”, señala el comunicado de Indeci. Además, la institución recomienda no transitar cerca de andamios, viviendas o edificios en construcción, protegerse del polvo que puedan transportar los vientos y asegurar techos o vigas para evitar desprendimientos.

Un nuevo fenómeno meteorológico se viene desarrollando en la costa peruana, que incluye a Lima. (Andina)

La conducción de vehículos también requiere atención especial. INDECI aconseja reducir la velocidad y mantenerse alerta ante la posible presencia de polvo u obstáculos en la vía. Otra de las recomendaciones es evitar tomar fotografías o selfies en zonas cercanas a precipicios, donde los vientos podrían provocar caídas.

Para quienes tengan previsto viajar, INDECI recomienda informarse sobre las condiciones de los vientos en la ruta y prestar atención a las actualizaciones de las autoridades, instituciones técnicas y centros de operaciones de emergencia. “Presta atención a la información y recomendaciones de las autoridades, instituciones técnico-científicas y centros de operaciones de emergencia (COE)”, indica el boletín.

El aviso de Senamhi enfatiza que, aunque estos fenómenos son normales en las regiones amazónicas, pueden representar un peligro si no se toman las precauciones adecuadas. Las autoridades y la población de Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali deberán mantenerse informadas y seguir las medidas sugeridas para reducir el riesgo de accidentes o daños materiales durante las próximas 47 horas.