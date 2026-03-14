Clima en Lima hoy, 14 de marzo: Senamhi reporta máximas de 32 °C en estos distritos

Un grupo de personas camina por la calle en un día de verano en Lima, capital del Perú. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó el pronóstico del clima para este sábado 14 de marzo en Lima Metropolitana y Callao, donde se esperan condiciones de cielo nublado, presencia de neblina en zonas costeras y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

De acuerdo con la entidad meteorológica, las condiciones climáticas variarán según las zonas de la capital, principalmente entre Lima Este, Lima Norte y Lima Oeste/Callao, debido a factores como la cercanía al mar y la influencia de la humedad costera.

Lima Este: mayor sensación de calor hacia el mediodía

En los distritos de Lima Este se prevé una temperatura máxima de 30 °C y mínima de 20 °C. Durante las primeras horas de la mañana el cielo se presentará nublado, pero hacia el mediodía variará a cielo parcialmente nublado. Para la tarde y la noche, el pronóstico indica retorno de la nubosidad con ráfagas de viento, un patrón habitual en esta época del año.

Entre los distritos que integran Lima Este se encuentran Ate, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, donde el incremento del calor suele sentirse con mayor intensidad que en zonas cercanas al litoral.

Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

El clima en Lima Norte, que comprende distritos como Los Olivos, Independencia y Carabayllo, presenta actualmente altas temperaturas de verano, con máximas que rondan los 30 °C a 32 °C y mínimas cercanas a los 19 °C a 20 °C. Las mañanas se presentan nubladas, las tardes con sol parcial y alta humedad, mientras que se esperan ráfagas de viento durante la tarde, características típicas del clima veraniego en esta zona de la ciudad.

En contraste, los distritos de Lima Oeste y la provincia constitucional del Callao registrarán temperaturas más moderadas, con una máxima de 26 °C y mínima de 21 °C. El Senamhi prevé cielo cubierto con neblina durante las primeras horas de la mañana, especialmente en distritos cercanos al mar. Posteriormente, hacia el mediodía, el cielo presentará intervalos parcialmente nublados, mientras que al atardecer volverá la nubosidad acompañada de ráfagas de viento.

Entre los distritos considerados dentro de Lima Oeste se encuentran Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Jesús María, además del Callao, donde la influencia del océano Pacífico favorece la presencia de humedad y neblina matinal.

Tendencia del clima para los próximos días

El Senamhi también indicó que las condiciones climáticas se mantendrán similares durante los próximos días en la capital. Para el domingo 15 y lunes 16 de marzo se espera que Lima Este y Lima Norte registren temperaturas máximas entre 31 °C y 32 °C, mientras que en Lima Oeste y Callao las máximas oscilarán alrededor de 27 °C.

Asimismo, continuarán las mañanas nubladas o con neblina en zonas costeras y ráfagas de viento por las tardes, características típicas del final del verano en la costa central del país.

Ante estos cambios de temperatura entre distritos, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar protección solar en horas de mayor radiación y tomar precauciones frente a los vientos vespertinos, especialmente en zonas abiertas o cercanas al litoral.