Magaly Medina se burla de Christian Cueva escuchando a Pamela Franco hablar de su ex: “Se creyó todo el cuento”

En Magaly TV La Firme, la conductora puso en duda algunas versiones sobre la relación entre Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica alrededor de Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona continúa generando comentarios en el mundo de la farándula nacional. Esta vez, el tema volvió a ser analizado en el programa Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina abordó las recientes declaraciones de Franco, Melanie Martínez y las versiones que han circulado sobre el inicio de su relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Durante la emisión del 13 de marzo, la periodista comentó el origen de la controversia y recordó que todo se intensificó después de que Karla Tarazona afirmara que, tras terminar su relación con Isabel Acevedo, Domínguez habría intentado retomar contacto con ella.

“La Tarazona dijo que cuando terminó con la Chabelita, ¿no? Con quien la, le puso los cachos, Christian la buscó y le propuso volver y que ella le dijo que no. Eso parece que también le ha encendido esta polémica y miren lo que ha dicho Pamela Franco”, comentó Magaly Medina, dando pie al análisis del tema.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Domínguez termina con Isabel Acevedo y busca a Karla Tarazona

La conversación en el programa también contó con la participación de la periodista Daniela Cilloniz, quien aportó detalles de lo que, según se ha comentado, habría ocurrido en ese periodo. Durante su intervención, Cilloniz relató lo que Franco habría contado sobre la intensidad con la que Domínguez insistía en acercarse a ella.

“Él cuando terminó con su ex, este, la buscó a su actual pareja y que ella le dijo que no. Pero yo digo: qué loco, ¿cómo sucedió esto? Porque yo desde ese momento no me lo sacaba de encima y él es intenso, pues. Y yo le dije: ‘O sea, tú has estado jugando con las dos’. Y me dijo que sí”, relató.

La reacción de Magaly Medina no tardó en llegar. Con su característico tono irónico, la conductora cuestionó esa versión y sugirió que podría tratarse de una interpretación acomodada de los hechos. “Ah, ¡que sí!”, exclamó entre risas. Luego agregó: “No, es que la llamó ahora. No, tú estás de cabeza. Lo llamó ahora y le dijo. Pero yo creo que lo dijo por apoyar la versión de Karla, por no dejarla mal”.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La conductora también recordó que, tras las declaraciones de Tarazona, el equipo del programa revisó las fechas de las relaciones para intentar entender cómo encajaban las versiones que ahora se discuten públicamente.

“Entonces esta dice: ‘¿Pero en qué momento?’ Nosotros hicimos acá una especie de revisión de fechas y dijimos: ¿en qué momento intentó volver con ella? No sabemos si en algún momento tuvieron sus cositas, de repente por ahí y la otra se ilusionó”, comentó.

Según el análisis planteado en el programa, la cronología de las relaciones de Christian Domínguez ha sido uno de los aspectos que más dudas genera entre los comentaristas y seguidores de la farándula. “Pero él pasa de la Chabela… empalma el toque. Empalma con Pamela Franco. Y ella acá lo está diciendo. Ella se asombra y dice que él paraba atrás suyo, atrás suyo, atrás suyo”, añadió Magaly Medina.

En medio del debate, la conductora también cuestionó la versión de Karla Tarazona, sugiriendo que el supuesto intento de reconciliación podría no haber sido tan claro como se ha contado. “Acá le están dando una cachetada a Karla también. Le están dando una cachetada a Karla. O sea, Karla, ubícate, Karla. ¿En qué momento?”, expresó.

Luego de las explosivas declaraciones de Pamela Franco, Karla Tarazona reapareció para aclarar cómo se encuentra su relación con Christian Domínguez y aseguró que cualquier tema lo hablarán en privado. Panamericana Televisón/ La Mesa Redonda.

Magaly Medina sorprendida que Pamela Franco hable de su ex frente a Christian Cueva

En el mismo bloque del programa, se recordaron declaraciones previas de Pamela Franco, quien aseguró que desde el inicio Christian Domínguez mostraba un fuerte interés en iniciar una relación con ella.

“Pero en ese trayecto él paraba, pucha, atrás, atrás, atrás. Lo que pasa es que él siempre quiso estar conmigo, porque desde el día que salió en los medios que había terminado su relación con su ex, él me dijo: ‘O todo o nada’”, relató Franco en una conversación que fue comentada en el programa.

Según la cantante, esa frase fue determinante en el inicio de su relación con el cumbiambero. Sin embargo, el comentario generó una reacción irónica por parte de Magaly Medina, quien señaló que ese tipo de declaraciones no serían nuevas. “O todo o nada, le dijo. O sea, dejas a Cueva y nos vamos con todo, con la familia feliz, matrimonio, todo, todo, lo que les ofrece a todos”, comentó entre risas.

El tema también incluyó la participación indirecta del futbolista Christian Cueva, quien, según las versiones comentadas, habría estado presente escuchando parte de las conversaciones entre Franco y otras personas. En medio del análisis, Magaly Medina expresó su sorpresa por la situación.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Pero no entiendo qué hace Cueva ahí. O sea, él escucha todo”, comentó Pamela Franco durante una transmisión.“No entiendo por qué”, respondió Magaly Medina.

La escena fue descrita con humor por la conductora, quien comentó que la actitud del futbolista contrastaba con la imagen fuerte que suele proyectar públicamente.

“Encima Cueva con su machismo… ahí como un tarado escuchando”, dijo entre risas.Luego agregó: “Mira, lobo domesticado, escuchando cómo la otra le habla de su ex”.

El análisis también abordó las versiones sobre cómo habría comenzado la relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez, especialmente después del conocido episodio del karaoke que en su momento generó titulares. Franco ha sostenido que la relación comenzó a partir de ese momento, algo que fue cuestionado por la conductora.

“Dice que todo empezó a partir del ampay. Todo del ampay para adelante”, señaló Magaly Medina, para luego añadir: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. En el debate también se mencionó el gimnasio La Máquina, lugar donde algunos testigos aseguraban haber visto miradas y gestos de cercanía entre ambos antes de que su relación se hiciera pública.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Que su entrenador decía que había miraditas en el gimnasio La Máquina”, recordó una de las intervenciones.“Mentira, mentira”, respondió Pamela Franco. Ante ello, Magaly Medina cuestionó el contexto de esas visitas. “Hay cincuenta gimnasios en Lima y ese gimnasio estaba a dos cuadras de la peluquería de la Chabelita”, comentó.

La periodista sugirió que Christian Domínguez habría intentado minimizar la situación frente a su entonces pareja. “Le diría: ‘Mi amiga va a ir al gimnasio también’. La típica. ‘Es mi compañera de trabajo’”, ironizó.

En la parte final del comentario, Magaly Medina reflexionó sobre las dinámicas emocionales que, según su opinión, suelen repetirse en relaciones marcadas por conflictos y celos. “Porque los hombres son así. No es porque te aman, es por el ego”, afirmó.A lo que su interlocutora respondió: “Por el ego”.

La conductora concluyó con una reflexión sobre cómo muchas personas confunden ese tipo de comportamientos con amor. “Las mujeres creen entender que eso es amor. Y eso no es amor”, señaló.“No, eso no es amor, eso es dependencia. La toxicidad es como una adicción”, añadió la comentarista. Entre risas, Magaly Medina cerró el tema con una frase que volvió a encender comentarios en redes sociales:“No ves a Karla y a Christian”.

Magaly Medina tras revelaciones de Pamela Franco: “Jamás empiezas así con esas confianzas”. Captura: Magaly Tv La Firme.