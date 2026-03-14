JEE inscribe candidatura de Edwin Donayre a pesar de sentencia por corrupción y reparación civil pendiente

Edwin Donayre. Foto: Andina

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 inscribió la candidatura del general EP (r) Edwin Donayre al Senado por el Partido Progresemos a pesar de que registra una sentencia por corrupción y no habría cumplido con cancelar la reparación civil que se le impuso.

Infobae informó en enero que este mismo JEE declaró improcedente la candidatura de Donayre justamente por tener una sentencia firme por peculado por el caso Gasolinazo. Sin embargo, en apelación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló esta decisión y ordenó a la primera instancia de que, antes de rechazar una candidatura, dé la oportunidad a Progresemos para que dé sus descargos.

No obstante, el JEE no requirió descargo alguno, sino que procedió a admitir a trámite la inscripción del excongresista. Esto alegando que la etapa de calificación ya precluyó al haberse admitido ya la lista al Senado en enero.

A pesar de haber advertido que Donayre no podría postular porque tiene una condena por corrupción y que aún no han transcurrido 10 años desde que cumplió su pena, tal como estableció el JNE en el caso de Mario Vizcarra, el Jurado Electoral Especial procedió a inscribir la candidatura de Edwin Donayre el pasado 16 de febrero.

JEE admite candidatura de Edwin Donayre.

“Trascurrido el plazo y al no haberse formulado tacha a la candidatura del ciudadano Edwin Alberto Donayre Gotzch, quien postula al cargo de Senador para la circunscripción electoral único nacional, en la posición 3, y en mérito de la resolución del JNE, y conforme al procedimiento que indica la norma corresponde inscribir la lista al senado único nacional de la organización política Progresemos”, se lee en la resolución.

JEE inscribe candidatura de Edwin Donayre.

Más omisiones

El hecho de que Edwin Donayre tenga una condena por corrupción no es el único impedimento en el que se encontraría inmerso. Resulta que Donayre declaró que sí tiene una deuda por reparación civil, incluso editó el formato de declaración jurada para colocar “SÍ” sobre el “NO”.

Declaración jurada de Edwin Donayre donde reconoce tener pendiente el pago de reparación civil.

Y si no fuera suficiente. El área de Fiscalización del JEE Lima Centro 2 advirtió que el Poder Judicial informó que los sentenciados en el caso Gasolinazo “no han cumplido con cancelar la reparación civil impuesta en la sentencia”. Esta deuda asciende a 2,5 millones de soles a favor del Estado.

PJ informa que sentenciados del caso Gasolinazo no pagaron la reparación civil.

Sin embargo, el JEE pasa por alto el impedimento porque Donayre reconoció que sí tiene una deuda, a pesar que es causal para no aceptar una candidatura.

JEE pasa por alto que Edwin Donayre tenga pendiente el pago de reparación civil, pese a que es impedimento para postular.

El caso Gasolinazo

En 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia por peculado doloso contra el excomandante general del Ejército, Edwin Donayre Gotzch, por el caso Gasolinazo.

Los hechos ocurrieron entre enero y noviembre de 2006, periodo en el que Donayre se desempeñaba como General de División de la Primera Región Militar en Piura. Se detectó una apropiación ilícita de combustible que estaba destinado a las unidades y dependencias militares de dicha región.

El modus operandi de la red criminal consistía en la creación de documentación falsa, como oficios y pedidos, para justificar y solicitar asignaciones extraordinarias de combustible que no tenían un sustento real. Una vez obtenido, el combustible era desviado a grifos particulares para su venta al público.