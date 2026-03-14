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Zaca TV regresa con nuevos integrantes: Giacomo Benavides anuncia la fecha y hora del retorno de su streaming

El streamer confirmó el regreso de ‘Somos lo que somos’, revelando cuándo y a qué hora se anunciarán los nuevos integrantes tras la salida de Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro.

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Giacomo Benavides de Zaca TV
Giacomo Benavides de Zaca TV anuncia a sus nuevos integrantes: fecha y hora del estreno de su streaming

La comunidad digital de Zaca TV está a la expectativa. Tras semanas de incertidumbre y rumores, Giacomo Benavides finalmente rompió el silencio y anunció la fecha oficial en la que presentará al renovado elenco de 'Somos lo que somos’, el programa streaming que se vio obligado a pausar su emisión luego de la sorpresiva salida de tres de sus figuras principales.

Hasta el momento se conoce que las nuevas integrantes acompañarán a Giacomo y su hermano menor, Doménico Benavides, en esta nueva etapa.

Así lo confirmó el propio conductor en una publicación donde se muestra junto a Doménico, evidenciando el entusiasmo y la expectativa por el regreso del espacio.

Un regreso esperado: fecha y hora del estreno

“Lo prometido es deuda. Este lunes 16 de marzo a las 7:00 PM por fin les contaremos quiénes serán los nuevos integrantes de ‘Somos lo que somos’. No podemos estar más emocionados de saber que estamos cada vez más cerca de reencontrarnos”, escribió Giacomo Benavides en su cuenta oficial.

El anuncio llega luego de un periodo de pausa que mantuvo en vilo a la comunidad de Zaca TV, acostumbrada a la dinámica y frescura del streaming. El estreno de la nueva temporada está programado para las 19:00, una franja estratégica para captar tanto al público habitual como a nuevos espectadores que se sumen al fenómeno digital.

Zaca TV - Perú
Zaca TV - Perú - 2025

La abrupta salida de Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro

El proceso de reconfiguración de ‘Somos lo que somos comenzó tras la inesperada renuncia de Andrea del Águila (Salandela), Michelle Onetto y Miranda Capurro. La decisión de las conductoras fue comunicada de manera oficial por el canal, que agradeció el compromiso de las exintegrantes y enfatizó el respeto por su trabajo durante el primer año del programa.

El comunicado, difundido por las plataformas digitales de Zaca TV, evitó entrar en detalles sobre los motivos del alejamiento, pero subrayó el valor de la etapa compartida. Cada una de las exconductoras también se despidió de la audiencia con mensajes de gratitud y apertura a nuevos proyectos, mientras los seguidores especulaban sobre las verdaderas razones de la salida.

El comunicado que anunció la
El comunicado que anunció la salida de Salandela, Miranda y Michelle evidenció el impacto interno y emocional que deja el fin de una etapa dentro del programa. (Instagram)

La salida de Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro generó una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores de Zaca TV expresaron sorpresa, preocupación y curiosidad, especialmente porque la ruptura se produjo tras un periodo de aparente estabilidad y éxito del programa.

Algunos usuarios recordaron el reciente viaje del equipo a Punta Cana, sugiriendo que algún episodio durante esa experiencia podría haber influido en las decisiones. Otros mencionaron señales de distanciamiento detectadas en eventos públicos, como el concierto de Bad Bunny, donde se percibieron cambios en la dinámica grupal.

En medio de la falta de detalles oficiales, la audiencia mantuvo viva la conversación y la expectativa sobre el futuro del canal y el destino de Somos lo que somos.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle
Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Giacomo Benavides agradeció a sus excompañeras

En declaraciones recientes, Giacomo Benavides manifestó su agradecimiento hacia sus excompañeras y reconoció que, por el momento, no tenía certezas sobre el rumbo inmediato del proyecto.

“Hoy tampoco sé lo que va a pasar, pero la pasión que tengo por lo que hago está intacta y sé que me hará seguir intentando reunirme con ustedes, las veces que sean necesarias”, expresó el conductor, reflejando el compromiso con su audiencia.

La producción de Zaca TV, por su parte, señaló que la pausa permitiría evaluar el contenido y definir la orientación de la nueva temporada. La expectativa sobre la posible participación de antiguos miembros o la incorporación de nuevos talentos se mantuvo alta, alimentando la conversación digital.

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Giacomo Benavides conmocionado por el retiro de Salandela, Miranda y Michelle de Zaca TV: “No sé lo que va a pasar”

¿Quiénes serán los nuevos integrantes?

Hasta el momento, los únicos nombres confirmados para la nueva temporada de 'Somos lo que somos’ son los de Giacomo y Doménico Benavides. El misterio en torno a las nuevas integrantes ha sido parte de la estrategia de expectativa, incentivando la interacción de los seguidores en redes sociales y generando teorías sobre posibles fichajes.

La presentación oficial del nuevo elenco se realizará en una transmisión especial el lunes 16 de marzo, donde se espera que Giacomo y Doménico compartan los detalles sobre la renovación del formato, las nuevas secciones y las sorpresas que traerá la próxima etapa.

La reconfiguración de 'SLS’ representa un desafío para el equipo de Zaca TV, que deberá mantener el nivel de cercanía, creatividad y autenticidad que caracterizó al programa desde sus inicios.

El streaming, que combina entretenimiento y entrevistas se convirtió en un espacio de referencia para el público joven y digital, por lo que la expectativa es alta.

Giacomo Benavides y Doménico Benavides
Giacomo Benavides y Doménico Benavides permanecen en Zaca TV. IG

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