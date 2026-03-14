El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad en el Perú

Vista aérea de la Central Nuclear del Perú "Racso", la instalación nuclear más grande de América Latina, ubicada en Huarangal, Carabayllo, a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. (Andina)

El Perú dio un paso que podría cambiar su panorama energético en las próximas décadas. El Congreso aprobó una ley que permite incorporar reactores nucleares modulares pequeños —conocidos como SMR por sus siglas en inglés (Small Modular Reactors)— como una nueva fuente de generación eléctrica en el país.

La norma fue aprobada luego de que el Pleno del Parlamento diera luz verde al dictamen de allanamiento a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de este tipo de reactores.

Con esta decisión, el país abre la posibilidad de diversificar su matriz energética en un contexto global donde varios países buscan alternativas que permitan garantizar el suministro eléctrico sin incrementar las emisiones de carbono.

Rolando Páucar Jáuregui, presidente del IPEN, examina el reactor nuclear de investigación RP-10 en el Centro Nuclear de Huarangal, tras la aprobación de la ley de SMRs en Perú. (IPEN)

Reactores más pequeños y flexibles

Los SMR representan una nueva generación de reactores nucleares diseñados para operar a menor escala que las plantas nucleares tradicionales. Su principal ventaja radica en que pueden construirse de forma modular, con menor tamaño y costos potencialmente más bajos, además de ofrecer mayores estándares de seguridad.

Según especialistas del sector, esta tecnología viene ganando interés en distintos países porque permite generar electricidad de forma continua, algo especialmente relevante frente a fuentes intermitentes como la energía solar o eólica.

Rolando Páucar Jáuregui, presidente del IPEN, presenta un modelo de reactor modular pequeño (SMR) tras la aprobación de una ley que permitirá a Perú explorar la generación eléctrica nuclear. (IPEN)

El presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Rolando Páucar Jáuregui, señaló que la norma abre una nueva etapa para el país en materia energética.

“La ley permitirá fortalecer y diversificar nuestra matriz energética nacional y consolidar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico interconectado”, indicó.

El funcionario destacó además que la energía nuclear se caracteriza por ser una fuente estable, limpia y de bajas emisiones de carbono, lo que la convierte en una alternativa considerada en varias estrategias de transición energética.

El Centro Nuclear de Huarangal, operado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, es referente en investigación científica y producción de radioisótopos desde hace cuatro décadas. (IPEN)

Ajustes en el marco legal

La iniciativa legislativa reúne los proyectos de ley 5978/2023-CR, 6354/2023-CR y 9225/2024-CR, orientados a impulsar el desarrollo de la generación eléctrica nuclear en el país.

Durante el proceso legislativo, el Congreso incorporó diversas modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, principalmente para precisar las responsabilidades de las entidades involucradas, establecer estándares ambientales y definir mecanismos de promoción de la inversión en este tipo de infraestructura.

El nuevo marco busca crear las condiciones regulatorias necesarias para evaluar proyectos de generación eléctrica basados en tecnología nuclear, siempre bajo supervisión de organismos especializados.

Personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) opera los controles de la Central Nuclear del Perú "Racso", la instalación más grande de América Latina, ubicada en Huarangal, Carabayllo. (Andina)

Una historia nuclear poco conocida

Aunque la generación eléctrica nuclear es una posibilidad reciente en el país, la tecnología nuclear no es nueva en el Perú.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear cuenta con el Centro Nuclear de Huarangal, una instalación científica que opera desde hace casi cuatro décadas y que alberga el reactor nuclear de investigación RP-10.

Este reactor no produce electricidad, pero cumple funciones clave en investigación científica y producción de radioisótopos utilizados en distintas áreas.

Personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) supervisa las instalaciones de la Central Nuclear del Perú "Racso", la más grande de América Latina, en Huarangal, Carabayllo. (Andina)

Entre ellas destacan la medicina, para diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer; la agricultura, mediante técnicas de control de plagas y mejora de cultivos; y aplicaciones industriales y ambientales que permiten optimizar procesos productivos.

Una tendencia energética global

La incorporación de reactores modulares pequeños forma parte de una tendencia que varios países están explorando para enfrentar el crecimiento de la demanda energética.

De acuerdo con especialistas, los SMR podrían convertirse en una alternativa para reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, especialmente en sistemas eléctricos que requieren estabilidad en el suministro.

Páucar señaló que el desarrollo de esta tecnología en el país deberá realizarse siguiendo los estándares internacionales establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que implicará procesos rigurosos de evaluación técnica y regulatoria.

La aprobación de la ley no significa que el país construirá reactores de inmediato. Sin embargo, abre la puerta para que el Perú comience a evaluar proyectos nucleares dentro de su planificación energética, una decisión que podría marcar el rumbo del sistema eléctrico nacional en las próximas décadas.