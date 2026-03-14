Conductores denuncian demoras en la activación de chips para abastecerse de GNV tras solucionada la crisis en Camisea

Usuarios pueden revisar precios de GNV y ubicar grifos cercanos en Lima con la app Facilito de Osinergmin. (Foto: Agencia Andina)

Luego de la reparación del gasoducto de Camisea, Cusco, el restablecimiento del suministro de gas natural en Lima y Callao fue un total alivió para el sector transporte.

Tanto la Transportadora de Gas del Perú (TGP) como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicaron que el sistema de entrega de gas natural vehicular (GNV) se encuentra operativo y que los grifos habilitados comenzaron a despachar combustible desde la mañana del viernes 13 de marzo. Sin embargo, en el terreno, la recuperación total no se refleja de manera uniforme.

En distintos puntos de la capital, especialmente en zonas como Chorrillos, conductores reportan demoras en la activación de chips electrónicos que permiten abastecerse de GNV.

Estos chips, instalados en los vehículos, son indispensables para autorizar la carga en las estaciones de servicio. Usuarios relatan que, tras esperar en largas colas, al llegar al surtidor se enfrentan a la notificación de “chip bloqueado”, situación que impide el suministro pese a la urgencia de retomar actividades laborales, como el servicio de taxi.

“Llegar al grifo y que nos digan que el chip está bloqueado es lamentable. He esperado alrededor de 25 minutos y vengo desde Villa El Salvador”, expresó uno de los afectados a Exitosa Noticias.

De acuerdo con la información oficial, 430 mil placas vehiculares ya cuentan con chips activados, según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de empresas responsables como COFIDE y Cálidda.

La premier Denisse Miralles precisó que 361 estaciones de servicio están operativas, aunque reconoció que 25 de ellas requieren ajustes técnicos adicionales. La expectativa oficial es que el proceso de reactivación continúe y se alcance la plena normalización en el transcurso del sábado 14 de marzo.

Captura: Latina Noticias

Largas colas, ajustes técnicos y impacto

El retorno progresivo del GNV a las estaciones de servicio no ha evitado que se formen extensas filas en los grifos de Lima y Callao.

Los conductores, muchos de ellos taxistas y transportistas que dependen diariamente de este recurso, han visto interrumpida su rutina por la necesidad de esperar por horas y, en casos reportados, desplazarse a diferentes puntos de la ciudad en busca de un grifo habilitado y un chip funcional. Las demoras en la activación de los chips se han convertido en un nuevo obstáculo, incluso después del anuncio de la regularización del suministro.

Las autoridades explican que el sistema de validación y activación de chips responde a un proceso técnico progresivo, que requiere el ajuste de parámetros y la sincronización de datos entre empresas proveedoras y estaciones de servicio.

Esta situación ha generado que algunos usuarios, pese a contar con placas en el listado de activadas, no logren abastecerse inmediatamente. El proceso de restablecimiento demanda, además, la revisión de dispositivos y la actualización de sistemas en los grifos.

Mientras la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene reuniones con diferentes bancadas del Congreso de la República para exponer la agenda de gestión y detallar el avance del plan de recuperación, el sector transporte permanece atento a la evolución de las medidas.

La premier Miralles aseguró que la estrategia incluye la implementación de soluciones que minimicen impactos ante futuras emergencias y eviten la repetición de este tipo de retrasos.