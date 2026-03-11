TC evalúa hoy anular prisión preventiva de Vladimir Cerrón: Decisión ya estaría tomada

Bancada de Vladimir Cerrón votó a favor de todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Foto: composición Infobae

El Tribunal Constitucional evaluará hoy el habeas corpus del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el que busca anular la orden de prisión preventiva que se le impuso tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.

A partir de las 9:15 se llevará a cabo la audiencia del TC, donde además del caso de Cerrón se incluyó otros casos de alto perfil: el habeas corpus del recluido exministro de Vivienda Geiner Alvarado para anular su prisión preventiva y la de José Luna Gálvez para anular la investigación en su contra por los contratos irregulares con el exconsejero Iván Noguera.

El primer punto de agenda de la audiencia es la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley 32419 que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por hechos relacionados a la lucha antiterrorista.

El caso de Vladimir Cerrón es el cuarto en la agenda del TC. Su abogado Humberto Abanto será el encargado de ejercer su defensa. No se pidió la intervención del prófugo líder de Perú Libre vía virtual, tal como sí lo hace en actividades partidarias.

Libertad de Vladimir Cerrón ya estaría decidida

Según reveló el periodista César Hildebrandt con documentos en mano, la sentencia que le da la razón a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el respaldo de 4 magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez.

El texto de la resolución diría: “El TC ha resuelto declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal. Segundo, se declara nula la resolución (...) que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa, solicitada por don Vladimir Roy Cerrón Rojas en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos, y la resolución (...) que confirmó la resolución 8”.

Director de Hildebrandt en sus trece sostiene que el fallo consta de 14 páginas. Foto: captura/YouTube Hildebrandt en sus trece

El fallo instruiría, además, al Juzgado de Investigación Preparatoria a emitir la decisión correspondiente que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad de la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El proceso que tramita la defensa de Vladimir Cerrón ante el TC ingresó el 11 de febrero de 2026 desde la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. El abogado Humberto Abanto solicitó el 13 de febrero programar con urgencia la audiencia, aduciendo la necesidad de un “pronunciamiento definitivo” y citando como antecedente un caso anterior de 2021, cuando Cerrón presentó otro recurso vinculado al caso La Oroya que fue rechazado.

La respuesta oficial llegó apenas tres días después: el secretario relator Víctor Alzamora explicó que la audiencia solo se convoca si los magistrados consideran que existe materia de fondo para resolver; de lo contrario, pueden rechazar la petición por cuestiones formales. A pesar del criterio, la defensa reiteró su pedido el 24 de febrero. El 4 de marzo, el TC finalmente notificó a las partes que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de marzo a las 9:15.