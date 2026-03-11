Perú

TC evalúa hoy anular prisión preventiva de Vladimir Cerrón: Decisión ya estaría tomada

Sentencia ya estaría redactada y solo faltaría que se lleve a a cabo la audiencia para proceder a publicarla. Prófugo líder de Perú Libre lograría un fallo a su favor en menos de un mes

Guardar
Bancada de Vladimir Cerrón votó
Bancada de Vladimir Cerrón votó a favor de todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Foto: composición Infobae

El Tribunal Constitucional evaluará hoy el habeas corpus del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el que busca anular la orden de prisión preventiva que se le impuso tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.

A partir de las 9:15 se llevará a cabo la audiencia del TC, donde además del caso de Cerrón se incluyó otros casos de alto perfil: el habeas corpus del recluido exministro de Vivienda Geiner Alvarado para anular su prisión preventiva y la de José Luna Gálvez para anular la investigación en su contra por los contratos irregulares con el exconsejero Iván Noguera.

El primer punto de agenda de la audiencia es la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley 32419 que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por hechos relacionados a la lucha antiterrorista.

El caso de Vladimir Cerrón es el cuarto en la agenda del TC. Su abogado Humberto Abanto será el encargado de ejercer su defensa. No se pidió la intervención del prófugo líder de Perú Libre vía virtual, tal como sí lo hace en actividades partidarias.

Libertad de Vladimir Cerrón ya estaría decidida

Según reveló el periodista César Hildebrandt con documentos en mano, la sentencia que le da la razón a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el respaldo de 4 magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez.

El texto de la resolución diría: “El TC ha resuelto declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal. Segundo, se declara nula la resolución (...) que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa, solicitada por don Vladimir Roy Cerrón Rojas en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos, y la resolución (...) que confirmó la resolución 8”.

Director de Hildebrandt en sus
Director de Hildebrandt en sus trece sostiene que el fallo consta de 14 páginas. Foto: captura/YouTube Hildebrandt en sus trece

El fallo instruiría, además, al Juzgado de Investigación Preparatoria a emitir la decisión correspondiente que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad de la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El proceso que tramita la defensa de Vladimir Cerrón ante el TC ingresó el 11 de febrero de 2026 desde la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. El abogado Humberto Abanto solicitó el 13 de febrero programar con urgencia la audiencia, aduciendo la necesidad de un “pronunciamiento definitivo” y citando como antecedente un caso anterior de 2021, cuando Cerrón presentó otro recurso vinculado al caso La Oroya que fue rechazado.

La respuesta oficial llegó apenas tres días después: el secretario relator Víctor Alzamora explicó que la audiencia solo se convoca si los magistrados consideran que existe materia de fondo para resolver; de lo contrario, pueden rechazar la petición por cuestiones formales. A pesar del criterio, la defensa reiteró su pedido el 24 de febrero. El 4 de marzo, el TC finalmente notificó a las partes que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de marzo a las 9:15.

Temas Relacionados

Vladimir CerrónTribunal ConstitucionalTCPerú Libreperu-politica

Más Noticias

Ejecutivo se compromete a evaluar bono ONP de S/11.000, como alternativa a retiro de aportes

Mientras más de diez proyectos de retiro ONP de 4 UIT están estancados en el Congreso, una congresista ha llevado una gestión paralela para que el Ejecutivo apruebe un decreto de urgencia para viabilizar la medida

Ejecutivo se compromete a evaluar

Alessia Rovegno se pronuncia tras la llegada del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera: “Un hijo es una bendición”

La modelo habló sobre el reciente anuncio de su pareja de que se convertirá en padre, sin embargo evitó entrar en detalles sobre el tema

Alessia Rovegno se pronuncia tras

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: dónde y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

La programación del fin de semana incluye duelos destacados, como Atlético Atenea frente a Deportivo Géminis y Universitario ante Regatas Lima. Aquí los detalles para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas de la Liga Peruana

Alcalde de Megantoni exige una indemnización para las comunidades afectadas por la deflagración de gas natural de TGP

Esaú Ríos, burgomaestre del distrito de Megantoni, indicó que hasta 1.500 personas habrían sido afectadas directamente por la fuga de gas natural

Alcalde de Megantoni exige una

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

La periodista deportiva contó que viene recibiendo insultos de manera frecuente y reveló que realizará la denuncia correspondiente en el Ministerio de la Mujer

Talía Azcárate denunció insultos y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña niega vínculos con

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

Ernesto Álvarez describe al gabinete de Denisse Miralles como “más débil que el de él”, pero pide dar el voto de confianza

Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos

Juan Carlos Velasco, el voceado a liderar el Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Balcázar afirma que Perú Libre no lo presiona y que Vladimir Cerrón no tiene “prevalencia” en su gestión, aunque se lleven “muy bien”

ENTRETENIMIENTO

Joaquín Sabina despide a Alfredo

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

Melissa Loza se quiebra en vivo al confirmar el fallecimiento de su madre: “Mi valiente luchó hasta el final”

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

Padre de la hija de Angye Zapata fue acribillado por sicarios en la puerta de un condominio

DEPORTES

Entradas de la Liga Peruana

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: dónde y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: tv online del partido por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026