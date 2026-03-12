Perú

Keiko Fujimori considera a Michelle Bachelet una “gran representante” ante la ONU: “Habría consenso en el Perú para respaldar su candidatura”

La candidata presidencial por Fuerza Popular aseguró que conversaría con las distintas fuerzas políticas a fin de apoyar a la expresidenta chilena, pese a las diferencias ideológicas

Guardar
Desde el Congreso en Chile, Keiko Fujimori analiza el panorama político de América Latina y la importancia de la cooperación regional. | CNN

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sorprendió al poner de lado sus diferencias ideológicas y manifestar su apoyo a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacando la experiencia y preparación de la expresidenta chilena.

En entrevista con CNN Chile, la lideresa naranja indicó que considera a Bachelet una “mujer con gran experiencia”, y subrayó que sería una “gran representante de Latinoamérica” en el máximo cargo de Naciones Unidas.

Agregó que, de concretarse la candidatura, conversaría con las fuerzas políticas de su país para buscar un respaldo institucional a la postulación de la exmandataria chilena. “Yo sí creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet. Más allá de que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de que el presidente chileno José Antonio Kast se sumara al respaldo, expresó su confianza en que “va a tomar la decisión correcta”.

Keiko Fujimori respalda candidatura de
Keiko Fujimori respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. | Fotocomposición: Infobae Perú

Consultada sobre su agenda conjunta ante una eventual victoria en las Elecciones 2026, mencionó que trabajaría en favor de una cooperación regional y expresó afinidad con la línea impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Caminaríamos en esa línea, además con Rodrigo Paz, que es otro presidente de un país vecino a quien queremos mucho. El presidente Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, que ha sido un presidente que también gobernó en la época de mi padre, conozco a su familia. En la línea del presidente Noboa, el presidente de Ecuador, país vecino también del Perú. Así es que yo sí creo que hoy el escenario latinoamericano tiene un barrio de amigos y de colaboradores”, afirmó.

Fujimori subrayó que la integración regional no se limita a cuestiones ideológicas, sino que responde a la necesidad de coordinar esfuerzos frente a desafíos comunes. “Aspiramos a trabajar juntos en cooperación en los retos que tenemos, en los retos de la lucha contra la criminalidad organizada, en lograr procesos migratorios de retorno para los hermanos venezolanos, en cooperación los temas económicos. Creo que hay mucho por trabajar”, sostuvo.

FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, líder
FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular escucha mientras anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú. 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

En ese sentido, mencionó que, en caso de alcanzar la presidencia, la implementación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos desde Perú dependerá de los resultados de las elecciones en Colombia, previstas para mayo próximo.

“Este corredor humanitario es factible siempre y cuando pasen dos cosas. Vamos a tener que esperar el proceso electoral en el Perú y también en Colombia, para poder realizar esto de una manera conjunta”, afirmó.

“Creo que lo prudente sería esperar a que culmine el proceso electoral en Colombia, ya que estamos ad portas de una segunda vuelta. Si es que Paloma Valencia y el Centro Democrático salen ganadores, este plan sí es factible”, sostuvo desde la toma de mando del presidente José Antonio Kast.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriMichelle BacheletONUFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Elecciones Generales 2026: Reniec atenderá sábados y domingos para entregar DNI hasta el 12 de abril

Desde el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y cada fin de semana hasta el día de las votaciones, diversas oficinas del Reniec brindarán atención especial

Elecciones Generales 2026: Reniec atenderá

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

La actriz y el periodista comunicaron oficialmente el fin de su matrimonio. La pareja pidió comprensión y privacidad para afrontar este momento junto a sus hijos.

Katia Condos y Federico Salazar

Turistas viajan miles de kilómetros a Machu Picchu, pero algunos boletos solo permiten verlo desde lejos sin entrar a la ciudadela

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece señala que el sistema oficial de boletos ofrece rutas que rodean el complejo sin permitir el acceso a sectores emblemáticos del Santuario inca

Turistas viajan miles de kilómetros

Examen de admisión San Marcos 2026-II: ingresan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y hasta Zinedine a Ingeniería de Minas

El proceso de admisión 2026-II de San Marcos ofreció 5.669 vacantes en 81 carreras profesionales y reunió a miles de postulantes en dos jornadas de evaluación

Examen de admisión San Marcos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga desata una

Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

Solo 13 de 36 candidatos presidenciales asistieron al Debate de Salud: Los favoritos ausentes pese a la crisis sanitaria

Minjus, Poder Judicial y Fiscalía aún no se pronuncian sobre proyecto que afectaría investigaciones de crimen organizado

¿Qué se vota en las Elecciones 2026? Guía completa para entender el proceso

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez sorprende y rechaza

Christian Domínguez sorprende y rechaza promocionar el negocio de helados de Melanie Martínez y su hija Camila

Christian Domínguez revela que se casará por civil este año con Karla Tarazona: “Será algo íntimo”

Ricardo Montaner envía mensaje a sus fans peruanos a poco de su llegada a Lima con ‘El último regreso tour’

“Carlos ‘Kukín’ Flores: El verdadero 10 de la calle”: vida del fallecido futbolista será llevada a la pantalla grande

Melanie Martínez explica por qué las exparejas de Christian Domínguez promocionan su emprendimiento

DEPORTES

Jaime de la Pava, controversial

Jaime de la Pava, controversial acerca del caso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en el escándalo de Montevideo: “El jugador es muy apetecido”

Jorge Fossati despeja su futuro tras el tricampeonato con Universitario: se aproxima a dirigir a la U. de Chile

Directivo de Universitario reveló si hubo pelea entre Paco Hervás y Maluh Oliveira, y explicó qué pasa con la brasileña en Liga Peruana de Vóley

Directivo de Universitario descartó que sus voleibolistas hayan cometido indisciplina: “No están en una fiesta ni en Barranco Bar”

¿Bryan Reyna pudo volver a Alianza Lima en 2026? Lo que se conoce tras su incorporación a Universitario desde Belgrano