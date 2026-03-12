Keiko Fujimori considera a Michelle Bachelet una “gran representante” ante la ONU: “Habría consenso en el Perú para respaldar su candidatura”

Desde el Congreso en Chile, Keiko Fujimori analiza el panorama político de América Latina y la importancia de la cooperación regional. | CNN

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sorprendió al poner de lado sus diferencias ideológicas y manifestar su apoyo a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacando la experiencia y preparación de la expresidenta chilena.

En entrevista con CNN Chile, la lideresa naranja indicó que considera a Bachelet una “mujer con gran experiencia”, y subrayó que sería una “gran representante de Latinoamérica” en el máximo cargo de Naciones Unidas.

Agregó que, de concretarse la candidatura, conversaría con las fuerzas políticas de su país para buscar un respaldo institucional a la postulación de la exmandataria chilena. “Yo sí creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet. Más allá de que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de que el presidente chileno José Antonio Kast se sumara al respaldo, expresó su confianza en que “va a tomar la decisión correcta”.

Keiko Fujimori respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. | Fotocomposición: Infobae Perú

Consultada sobre su agenda conjunta ante una eventual victoria en las Elecciones 2026, mencionó que trabajaría en favor de una cooperación regional y expresó afinidad con la línea impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Caminaríamos en esa línea, además con Rodrigo Paz, que es otro presidente de un país vecino a quien queremos mucho. El presidente Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, que ha sido un presidente que también gobernó en la época de mi padre, conozco a su familia. En la línea del presidente Noboa, el presidente de Ecuador, país vecino también del Perú. Así es que yo sí creo que hoy el escenario latinoamericano tiene un barrio de amigos y de colaboradores”, afirmó.

Fujimori subrayó que la integración regional no se limita a cuestiones ideológicas, sino que responde a la necesidad de coordinar esfuerzos frente a desafíos comunes. “Aspiramos a trabajar juntos en cooperación en los retos que tenemos, en los retos de la lucha contra la criminalidad organizada, en lograr procesos migratorios de retorno para los hermanos venezolanos, en cooperación los temas económicos. Creo que hay mucho por trabajar”, sostuvo.

FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular escucha mientras anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú. 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

En ese sentido, mencionó que, en caso de alcanzar la presidencia, la implementación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos desde Perú dependerá de los resultados de las elecciones en Colombia, previstas para mayo próximo.

“Este corredor humanitario es factible siempre y cuando pasen dos cosas. Vamos a tener que esperar el proceso electoral en el Perú y también en Colombia, para poder realizar esto de una manera conjunta”, afirmó.

“Creo que lo prudente sería esperar a que culmine el proceso electoral en Colombia, ya que estamos ad portas de una segunda vuelta. Si es que Paloma Valencia y el Centro Democrático salen ganadores, este plan sí es factible”, sostuvo desde la toma de mando del presidente José Antonio Kast.