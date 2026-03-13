Gobierno Regional de Áncash rechaza proyecto de ley que plantea adjudicación directa de tierras en Chinecas

Áncash alerta que proyecto de ley sobre tierras en Chinecas podría afectar desarrollo del proyecto agrícola. (Foto: GORE Áncash)

El Gobierno Regional de Áncash expresó su rechazo al Proyecto de Ley 8011, aprobado en primera votación por la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú, que propone facultar de manera extraordinaria la adjudicación directa de tierras con fines agrícolas dentro del ámbito del Proyecto Especial Chinecas. La autoridad regional advirtió que la iniciativa legislativa podría afectar el desarrollo integral de esta obra estratégica para el sector agrícola.

A través de comunicaciones oficiales dirigidas a las principales autoridades del país, el gobierno regional manifestó su preocupación por el contenido de la propuesta. Según indicó, permitir la adjudicación directa de terrenos sin una planificación adecuada podría generar impactos negativos en la gestión del proyecto y en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y agrícolas.

Áncash advierte riesgos en proyecto de ley que permitiría adjudicación directa de terrenos en Chinecas. (Foto: Gore Áncash)

Proyecto de ley sobre tierras Chinecas

El Proyecto de Ley 8011 plantea otorgar facultades extraordinarias para la adjudicación directa de tierras agrícolas dentro del ámbito del Proyecto Especial Chinecas, una iniciativa de irrigación orientada a ampliar la frontera agrícola y promover el desarrollo productivo en la región Áncash. La propuesta fue aprobada en primera votación en la comisión correspondiente del Congreso y se encuentra pendiente de una segunda evaluación.

De acuerdo con el Gobierno Regional de Áncash, la iniciativa no consideraría criterios técnicos ni de planificación que resultan fundamentales para la ejecución adecuada de este tipo de proyectos de infraestructura agrícola. En ese sentido, advirtió que adoptar decisiones sin estos lineamientos podría comprometer la sostenibilidad del proyecto y su impacto a largo plazo en el desarrollo regional.

Riesgos para la ejecución del proyecto

La autoridad regional también sostuvo que la propuesta legislativa podría entrar en conflicto con avances ya alcanzados en el marco de la Ley N.º 28042, norma que regula el desarrollo del proyecto. Asimismo, señaló que el perfil de inversión pública de Chinecas ya fue declarado viable bajo el CUI N.º 2677423, lo que establece lineamientos técnicos para su ejecución.

Según el gobierno regional, cualquier modificación en el manejo de las tierras del proyecto debe responder a criterios técnicos que aseguren un uso eficiente del recurso hídrico y la correcta planificación del territorio agrícola. En esa línea, enfatizó que decisiones adoptadas al margen de dichos criterios podrían afectar la continuidad y viabilidad de la iniciativa.

Gobierno Regional de Áncash cuestiona iniciativa del Congreso sobre adjudicación de tierras en Chinecas. (Foto: Agencia Andina)

Cuestionamientos por informes técnicos

El Gobierno Regional de Áncash también indicó que el proyecto legislativo habría avanzado sin considerar informes técnicos desfavorables emitidos por diversas instituciones. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI), el propio gobierno regional y el equipo técnico del Proyecto Especial Chinecas.

De acuerdo con los documentos mencionados, dichos informes advierten que la adjudicación directa de tierras podría generar desorden en la planificación del proyecto y afectar la gestión integral de los recursos destinados a la ampliación agrícola. En ese contexto, la autoridad regional señaló que estos análisis técnicos deberían ser considerados antes de continuar con el trámite legislativo.

Autoridades de Áncash piden reconsiderar proyecto de ley que afecta planificación del proyecto Chinecas. (Foto: Agencia Andina)

Comunicaciones al Congreso y al Ejecutivo

Ante esta situación, el Gore Áncash remitió oficios a la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Jeny López Morales, y al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, en los que expresa su preocupación por el avance de la iniciativa legislativa. En dichas comunicaciones solicitó que, antes de la segunda votación, se evalúen nuevamente los informes técnicos que desaconsejan su aprobación.

De manera paralela, la autoridad regional también dirigió comunicaciones al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y al titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Felipe César Meza Millán. En ellas solicitó que, en caso de que el Congreso apruebe la norma de manera definitiva, el Poder Ejecutivo evalúe observar la ley por considerarla contraria al interés público y a la política nacional de desarrollo agrario.

Finalmente, el Gobierno Regional de Áncash reiteró su compromiso de defender el Proyecto Especial Chinecas, al que considera una obra estratégica para impulsar el desarrollo agrícola, la generación de empleo y la seguridad alimentaria en la región y en el país. Según señaló, la ejecución integral del proyecto debe basarse en criterios técnicos que garanticen su sostenibilidad y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.