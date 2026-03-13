Detectan riesgos estructurales en iglesias históricas del distrito de Zaña durante supervisión patrimonial en Lambayeque

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, realizó una inspección en monumentos históricos del distrito de Zaña.

En el distrito de Zaña, en la región Lambayeque, autoridades culturales ejecutaron una acción de supervisión destinada a proteger bienes históricos reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación. La intervención incluyó la evaluación de monumentos religiosos que forman parte de la memoria arquitectónica del antiguo asentamiento colonial.

La actividad se desarrolló bajo la conducción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC Lambayeque), institución del Ministerio de Cultura del Perú encargada de la gestión y defensa del patrimonio cultural en la región. El operativo contó con la participación de especialistas de la Subdirección de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales e Interculturalidad, quienes revisaron el estado de conservación de varios monumentos históricos.

El recorrido incluyó tres espacios emblemáticos del distrito: la Iglesia La Merced, la Iglesia San Francisco y la Iglesia Matriz de Zaña. Durante la inspección, el equipo técnico registró diversos factores que ponen en riesgo la estabilidad de estas construcciones históricas.

Riesgos estructurales detectados en monumentos históricos

Según la información difundida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, el equipo técnico detectó problemas que comprometen la integridad física de algunos monumentos.

En la Iglesia La Merced, especialistas identificaron fallas estructurales en sus torres. El informe describe la “presencia de rajaduras verticales y procesos de erosión basal”, condiciones que requieren atención técnica para evitar un mayor deterioro de la estructura.

La inspección también reveló presiones generadas por actividades humanas en las zonas cercanas a los monumentos. De acuerdo con el reporte institucional, se detectó la presencia de viviendas colindantes, estructuras rústicas destinadas a la crianza de animales y cultivos agrícolas que avanzan hacia espacios considerados áreas monumentales.

Falta de control y medidas de protección

Otro punto identificado durante el operativo se relaciona con la falta de mecanismos de control dentro de los espacios monumentales. El equipo técnico registró ausencia de delimitación física en algunos sectores, lo que facilita el ingreso libre de personas y vehículos.

La evaluación también menciona la falta de control de accesos y tránsito vehicular no autorizado dentro de áreas protegidas. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de los monumentos, según el informe de la DDC Lambayeque.

Ante este escenario, la entidad cultural recordó que las acciones de protección se enmarcan en la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, normativa que establece obligaciones para la conservación de bienes culturales.

Recomendaciones a la municipalidad distrital

Como resultado del operativo, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, emitió recomendaciones dirigidas a la Municipalidad Distrital de Zaña.

La institución solicitó la implementación urgente de señalización preventiva en las zonas monumentales y la adopción de medidas orientadas a la conservación de los edificios históricos del distrito.

La DDC Lambayeque también informó que brindará asistencia especializada para proyectos técnicos relacionados con la estabilidad de las estructuras. Según la entidad, “se brindará acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos de estabilización estructural que aseguren la conservación del patrimonio histórico monumental de dicho distrito”.

Estas acciones buscan fortalecer la protección de los monumentos históricos de Zaña y prevenir nuevas afectaciones en estructuras consideradas parte del patrimonio cultural del país.

¿Cómo denunciar comercio ilegal del patrimonio cultural?

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.