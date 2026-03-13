Perú

Chofer de transporte público muere por quemaduras tras atentado en El Agustino

El trabajador, que tenía más de diez años de experiencia en la empresa, había permanecido en estado crítico tras ser rescatado del vehículo

Se confirmó la muerte del chofer de bus incendiado en El Agustino. El hombre estaba siendo atendido en el hospital Bravo Chico al tener quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Panamericana TV

El conductor del bus de la empresa Simón Bolívar S.A. (Etsibosa), identificado como José Cumpa, falleció la madrugada del viernes en el Hospital Hipólito Unanue. No resistió las graves quemaduras sufridas durante un ataque incendiario ocurrido el jueves en la Vía de Evitamiento, cerca de Puente Nuevo, en el límite de El Agustino y San Juan de Lurigancho. Según Buenos días Perú de Panamericana TV, presentaba quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo y luchó por su vida desde el momento del atentado.

El ataque se produjo mientras el bus permanecía estacionado debido a un desperfecto mecánico, a la espera de ser remolcado. Según las imágenes captadas por el Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa, cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas, descendieron y rociaron gasolina alrededor del vehículo. En menos de treinta segundos, el fuego fue encendido directamente en la cabina donde descansaba el conductor.

Vecinos y familiares, alertados por los gritos de auxilio, rompieron las lunas delanteras del autobús y lograron rescatar al chofer, quien fue trasladado de inmediato al hospital. Sin embargo, la magnitud de las lesiones resultó irreversible y los médicos confirmaron su fallecimiento horas después.

El atentado ocurrió el jueves
El atentado ocurrió el jueves en la Vía de Evitamiento, cerca de Puente Nuevo, mientras la unidad permanecía estacionada por un desperfecto mecánico y esperaba ser remolcada - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Parientes del conductor señalaron que la empresa Etsibosa había recibido amenazas de extorsión la noche anterior, en las que se advertía sobre un posible atentado contra sus unidades. Los familiares nunca imaginaron que el ataque recaería en el bus donde descansaba el trabajador, quien tenía más de diez años de experiencia en la empresa.

De acuerdo con fuentes policiales, los responsables del ataque serían miembros de la organización criminal Los Mexicanos, que vienen extorsionando a diversas empresas de transporte que operan en las rutas cercanas al paradero de Puente Nuevo, en El Agustino. La investigación se encuentra en curso para identificar y capturar a los autores materiales del atentado.

Cuatro atacantes llegaron en motocicletas,
Cuatro atacantes llegaron en motocicletas, rociaron gasolina alrededor del vehículo y prendieron fuego a la cabina donde descansaba el conductor, según imágenes del Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de emergencia ante casos de extorsión

El Gobierno ha puesto en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea telefónica gratuita y confidencial que opera las 24 horas, destinada a que la ciudadanía denuncie casos de extorsión y reciba protección inmediata. Este servicio está conectado con la Central de Emergencias 105, permitiendo el envío de audios y videos como pruebas.

Además de esta alternativa, existen otras vías para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: número especializado para situaciones de extorsión.
  • Celular 942841978: contacto directo para efectuar denuncias.
  • Comisarías: estaciones policiales distritales habilitadas para recepcionar casos.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): unidades enfocadas en la investigación de estos delitos.

Entre los números de emergencia disponibles para la población también se encuentran:

  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

