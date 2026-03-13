Carlos Alcántara responde a críticas por sus fotos polémicas en redes sociales: “Estoy feliz con mi cuerpo y mi edad”

El actor Carlos Alcántara se mostró sonriente en la alfombra roja del concierto de Christian Meier y respondió con humor acerca de las críticas sobre sus fotos al natural en redes sociales. Infobae Perú.

El actor y humorista Carlos Alcántara, conocido como “Cachín”, se encuentra en el centro de la conversación pública tras ser captado con varias jóvenes bailando luego de conocerse su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de 15 años de matrimonio. Además de las recientes publicaciones con prendas diminutas y fotos al natural en sus redes sociales.

Alcántara, lejos de esquivar el debate, respondió con franqueza y reafirmó su postura sobre la autoaceptación y el derecho a vivir plenamente cada etapa de la vida.

La polémica se intensificó durante su presencia en la alfombra roja del concierto de Christian Meier en el Gran Teatro Nacional de Lima, donde fue abordado tanto por la prensa como por sus seguidores, interesados en conocer su opinión sobre los comentarios generados por sus publicaciones.

Carlos Alcántara responde a críticas por sus fotos polémicas: “Estoy feliz con mi cuerpo y mi edad”. iG

Feliz con su cuerpo y con la vida actual

Consultado por Infobae Perú sobre los comentarios que ha recibido de sus fotos, Carlos Alcántara fue directo:

“Yo feliz. Me divierte mucho. Estoy feliz con mi cuerpo, feliz con la edad en la que estoy, feliz con lo que estoy viviendo, con el trabajo, es eso”, aseguró el actor.

El intérprete de la saga de ‘Asu Mare’ añadió que la reacción positiva del público lo motiva a seguir publicando contenido espontáneo y aseguró tener más material que más adelante podría comartir.

“Veo que le gusta a la gente, lo vuelvo a hacer. Amenazo con otras (fotos). Tengo varias”, dijo entre risas, subrayando que no tiene reparos en mostrarse tal como es.

El actor, sin embargo, restó importancia a las críticas y subrayó que su intención no es provocar ni enviar mensajes de autoayuda, sino compartir momentos que le resultan divertidos o representativos de su actualidad.

“No trato de dar ningún mensaje. En realidad, yo soy espontáneo y como veo que le gusta a la gente, lo vuelvo a hacer”, reiteró en la entrevista. La actitud desenfadada y la autenticidad se han convertido en su sello, tanto en su carrera artística como en su faceta digital.

El gesto del actor provocó respuestas cargadas de humor e ironía por parte de colegas, reforzando el tono lúdico de la conversación digital. (Instagram)

Preparación física para ‘La Gran sangre’

El impacto visual de las fotos compartidas por Alcántara coincide con un momento de intensa preparación física para su próximo papel en la película de acción 'La Gran Sangre’, donde interpretará a “el Dragón”.

“Es un proceso largo, porque después de veinte años voy a hacer una película de acción pura. Tengo que pelear, ya he bajado de peso y estoy haciendo músculo. Sobre todo, debo estar en buena preparación física, porque hacer una película de acción a esta edad cuesta bastante, mucho más que antes”, explicó el actor.

Esta transformación ha sido visible en sus redes sociales, donde comparte avances de su entrenamiento y muestra una faceta renovada en sintonía con su etapa personal tras su separación de Jossie Lindley.

Alcántara se prepara físicamente para la película “La Gran Sangre”, donde interpretará a “el Dragón”. IG

“Cachín” y sus salidas nocturnas

El revuelo por sus fotos no es el único motivo por el que Carlos Alcántara ha estado en el foco mediático. En los últimas semanas, el actor ha sido captado en diversas salidas nocturnas con mujeres más jóvenes, una realidad distinta a la reservada vida familiar que mantuvo durante años de matrimonio con Lindley.

Según reportes de 'Magaly TV La Firme’, Alcántara ha sido visto en discotecas y restaurantes limeños, disfrutando de su soltería y mostrando una actitud relajada.

La separación con Jossie Lindley, conocida públicamente en marzo, marcó el inicio de una nueva etapa para el actor, quien ahora explora experiencias personales y sociales con mayor libertad. Hasta el momento Alcántara no se ha querido pronunciiar sobre su vida personal y revela estar soltero hace mucho tiempo.

Magaly Medina analiza la nueva vida de soltero del actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín'. Tras 25 años de matrimonio, el actor es captado en diversas salidas nocturnas y en situaciones cariñosas con diferentes mujeres. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El apoyo a Christian Meier y nuevos proyectos

Durante la alfombra roja del concierto de Christian Meier, Carlos Alcántara aprovechó para felicitar públicamente a su amigo y colega.

“Feliz de que esté nuevamente en la carrera musical. Mi relación con él es una amistad de hace muchos años. Estuvimos muy felices haciendo Asu Mare 2. Le deseo lo mejor en este nuevo disco y en el tour”, declaró, celebrando el regreso de Meier a la música.

Alcántara, además de su próximo estreno en el cine, continúa participando como jurado en “Yo Soy” y mantiene una agenda activa en proyectos audiovisuales y plataformas digitales.

Christian Meier presenta “Así es la ley”, su sexto álbum como solista, junto a destacados músicos internacionales del pop y el rock. (Instagram Christian Meier)