La activa vida noctura de Carlos Alcántara tras separarse de Jossie Lindley: actor fue captado con nueva joven

La madrugada del jueves Carlos Alcántara volvió a ser noticia tras ser visto en una discoteca de Barranco junto a una nueva mujer, según imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme. El registro muestra al actor, reconocido por su papel en “Asu Mare”, en una actitud relajada y bailando con una joven, en lo que representa la tercera ocasión en que el artista es captado en salidas nocturnas con mujeres considerablemente más jóvenes tras su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de 15 años de matrimonio.

De acuerdo con el informe emitido por Magaly TV La Firme, las cámaras localizaron a Alcántara en una salsoteca barranquina, donde fue grabado disfrutando del ambiente y mostrando una actitud distendida en la pista de baile. El programa resaltó el cambio de imagen del actor y su renovada presencia en espacios nocturnos, algo que contrasta con el perfil reservado que mantuvo durante su relación con Lindley.

El testimonio de Ojany Paz, estilista que coincidió con el actor esa noche, detalló: “Llegamos yo con mi amigo y él estaba ahí en el box, ya. Él estaba con la chica, no sé quién era la chica. Yo le decía: ‘Mira, te están grabando, no bailes así’, porque bailaba bien con la chica… Todas las chicas al acecho. Todas se lo querían llevar por gusto. Está soltero en plaza, pero yo lo embarqué, él se fue solo”.

Constantes salidas y look renovado tras separación

Medina en la apertura del programa, resaltó la transformación física y de estilo del protagonista de “Asu Mare” en los últimos meses.

La exposición mediática de Alcántara comenzó a incrementarse en enero, cuando fue visto conversando de cerca con una joven en la discoteca de Punta Hermosa. Días más tarde, el actor apareció acompañado de la cantante Indira Orbegoso en un restaurante de San Isidro, con quien fue captado en una actitud afectuosa.

Esta última aparición en Barranco representa la tercera vez que el actor es registrado en compañía de diferentes mujeres jóvenes en un lapso corto, situación que ha generado debate en redes sociales y en el ámbito del espectáculo.

En esta tercera ocasión, las imágenes muestran a Alcántara luciendo un atuendo juvenil, con camisa blanca desabotonada y barba prolija, lo que ha generado comentarios sobre su nueva etapa personal.

La separación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley se conoció públicamente en marzo, aunque, según la conductora Andrea Arana, el proceso habría comenzado mucho antes. “Él ya habría comunicado la decisión a su círculo más cercano”, afirmó la presentadora de Un día en el Mall. Arana destacó que la ruptura fue el desenlace de un proceso largo y meditado, en el que ambos priorizaron el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo.

Deja atrás perfil bajo

Durante más de tres décadas, la relación de Alcántara y Lindley fue considerada una de las más sólidas del espectáculo peruano. La pareja selló su vínculo matrimonial en 2010 y construyó una familia, además de compartir proyectos profesionales en teatro y cine. Lindley, con formación en danza contemporánea y participación en elencos reconocidos, incluso tuvo una aparición especial en la película autobiográfica de Alcántara, “Asu Mare”.

La reciente exposición del actor en discotecas y espacios de vida nocturna ha llamado la atención del público y la prensa de espectáculos. Magaly TV La Firme enfatizó el contraste entre la imagen anterior del actor y su actual presencia en ambientes sociales, interpretando este cambio como un reflejo de su nueva libertad personal. “¿Qué iba a andar él así antes? ¿Cuándo lo íbamos a ver en Barranco Bar moviendo el esqueleto con su mujer? No, y un miércoles. Un miércoles, no”, comentó Magaly Medina en tono irónico.

A lo largo de sus intervenciones, Medina también aludió al atractivo de los hombres mayores para las mujeres más jóvenes, mencionando que “entre las veinteañeras y treintañeras se ha puesto muy de moda, les resulta muy atractivo los hombres cincuentones, sesentones”. En el caso de Alcántara, la conductora aseguró que su popularidad responde a una combinación de carisma, experiencia y una renovada presencia escénica, más allá de factores económicos o de popularidad.

Las imágenes difundidas han generado una amplia variedad de reacciones en redes sociales, donde seguidores y críticos interpretan el momento como una etapa de transición y búsqueda de nuevas experiencias para el actor. El propio Alcántara no ha realizado declaraciones públicas sobre su situación sentimental reciente, aunque su última publicación dedicada a Lindley en febrero de 2025 aún reflejaba afecto y gratitud por la relación compartida.

La actualidad de Carlos Alcántara revela una faceta distinta en el popular intérprete, quien, tras un prolongado matrimonio, ha decidido retomar la vida social limeña y explorar nuevas relaciones personales.

