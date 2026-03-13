Andrea Cordero denuncia violencia ejercida a través de su hija tras separación de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

La expareja del futbolista expuso públicamente los desafíos de afrontar agresiones indirectas que involucran a su hija, en medio de un proceso legal y mediático que continúa desarrollándose. IG

La exesposa de Renato Tapia, futbolista reconocido en Perú, denunció públicamente que es víctima de violencia vicaria a través de su hija menor, situación que ha generado un fuerte impacto en su entorno familiar. Andrea Cordero, quien también es influencer, utilizó sus redes sociales para exponer la problemática y relató los retos personales que enfrenta tras la separación del jugador.

En un video difundido en Instagram, Cordero explicó: “Qué difícil hablar de esto ah… pero hay que nombrarlo. La violencia vicaria es usar a los hijos para hacerle daño a la madre. ¿Cómo se ve esto en la vida real? A veces es hacer que un niño sienta que tiene que elegir entre su madre o padre, o victimizarse frente a él para ponerlo en contra de ella”.

Exesposa de Renato Tapia revela violencia vicaria y expone uso de su hija en conflicto familiar.

La exesposa de Tapia relató que tomó la decisión de compartir su experiencia tras un proceso interno que le llevó varias semanas. “Tenía programado postear este video hace unas semanas, pero no podía. Me ha tomado mucho tiempo reunir el valor para hablar de estos temas. Y lo hago, aún con miedo. Porque mostrar la vulnerabilidad y las luchas diarias nunca es sencillo. Pero si estás pasando por algo parecido, quiero que lo sepas: no estás sola”.

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista peruano. IG

Grave acusación

Cordero hizo hincapié en el efecto que este tipo de violencia tiene en los hijos, señalando que la manipulación emocional y las disputas entre padres afectan directamente la estabilidad de los menores. “También puede ser usar procesos legales para intimidar o amenazar con no pagar cosas que le corresponden, cancelar planes importantes, dejar de verlo. No busca solo hacer daño, busca castigar a una mujer a través de lo que más ama. Cuando se usa a un hijo para hacer daño, ya no es conflicto, es violencia”, explicó en el video.

Renato Tapia y Andrea Cordero se distanciaron desde diciembre del 2023, meses después que saliera a la luz el hijo extramatrimonial del futbolista.

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia ha estado marcada por episodios de conflicto público. Durante el embarazo de su segundo hijo, surgieron discrepancias relacionadas con el reconocimiento de la paternidad por parte del futbolista, lo que derivó en un escándalo mediático. Posteriormente, la pareja enfrentó una pérdida gestacional, situación que contribuyó al deterioro de la relación y desembocó en la separación.

La denuncia de Cordero busca visibilizar la existencia y las consecuencias de la violencia vicaria, una forma de agresión en la que los hijos son utilizados como instrumento de presión o castigo dentro de la dinámica familiar. Según el testimonio difundido, este fenómeno trasciende la manipulación emocional e involucra acciones legales, amenazas económicas y alteraciones en la rutina de los menores, generando un ambiente tenso y vulnerable para madre e hija.

Hasta el momento, Tapia no ha realizado declaraciones públicas sobre la denuncia presentada por su exesposa. El entorno cercano al futbolista tampoco se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Cordero, mientras que la influencer ha reiterado su intención de proteger el bienestar de su hija y de otras madres que atraviesan situaciones similares.

Andrea Cordero

Reacción de las redes sociales

El video de Andrea Cordero ha logrado eco en las redes sociales. Numerosos usuarias y amistades no han dudado en expresarle su apoyo, además de sentirse identificadas con su testimonio.

“Eres muy valiente y no estás sola, vivir esta etapa en silencio no sana, sigue brillando eres una excelente madre y lo estás haciendo súper bien”, le escribió una cibernauta.

“Hace 40 años estaba completamente normalizado y me sorprende que hasta ahora muchos padres actúen así. Felicidades por nombrarlo con tanta claridad. Gracias”, señaló otra.

“Te admiro mucho Andrea, maternar sola y lejos de tu familia no debe ser nada fácil, lo haces excelente, un abrazo”, “Me siento infinitamente orgullosa de ti, siempre has sido, eres y serás una mujer valiente y más aún con Niara como motor de tu vida. Te quiero mucho, Acu y muchas personas te respaldaremos siempre”, “Te apoyo“, ”Eres súper valiente y una súper madre", “¡Que valiente Andrea! Te admiro mucho", “ Somos fuertes y aunque crean q con eso nos van a tumbar.... estan muy equivocad@s.... son nuestros hij@s ese motor que nos permite renacer....tremendo entiendo y apoyo muchísimo”, son varios de los comentarios que se pueden leer bajo el video de Cordero.

Renato Tapia anuncia su separación de Andrea Cordero.