Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia, dio detalles inéditos de su divorcio: “Estaba sufriendo”

En medio de las recientes indirectas que se lanzan en redes sociales, Andrea Cordero y Renato Tapia vuelven a ocupar titulares. Esta vez, la atención se centró en una entrevista que ofreció la influencer al podcast Cero Culpas, donde habló sin filtros sobre su divorcio del futbolista peruano y reveló cómo vivió uno de los episodios más duros de su vida: el escándalo por el hijo extramatrimonial de Tapia.

Con voz serena, pero palabras cargadas de honestidad, Andrea Cordero sorprendió a sus seguidores con una declaración tajante sobre su separación: “El divorcio, para mí, fue lo mejor que me ha podido pasar. Me agarró de sorpresa para ser totalmente honesta, no es algo que esperaba. No estaba lista. Creo que nadie está lista, tal vez sí si ves algo desgastarte por tantos años, pero este no era el caso”.

Según contó, la decisión de terminar con su matrimonio no fue suya y la tomó desprevenida. “Me vi en una situación en donde dije: ¿qué hago? ¿cómo resuelvo? ¿me quedo o me voy? ¿lloro o voy detrás? No sabía qué hacer", confesó. La duda, el dolor y la incertidumbre marcaron sus primeros días tras la ruptura, una etapa que asegura le sirvió para reconstruirse emocionalmente.

Renato Tapia sobre hijo extramatrimonial: “Pido disculpas a las personas que se vieron afectadas”. Crédito: Cordon Press

La influencer también abordó uno de los momentos más complejos que enfrentó públicamente: cuando en enero de 2023 se supo que Renato Tapia tenía un hijo fuera del matrimonio, fruto de una relación con Daniela Castro. La noticia la golpeó no solo por lo personal, sino también por el acoso que sufrió en redes sociales.

“En febrero de 2023, yo me desperté con, por lo menos, 4 mil mensajes que decían que ojalá me muera porque decían que por mi culpa sucedía tal cosa. Me decían cosas terribles. La mujer siempre va a tener la culpa”, lamentó Andrea.

Aislada de sus seres queridos y en un país que no era el suyo, Cordero reveló que atravesó una crisis emocional que duró meses. “Estuve sola porque estaba físicamente en un sitio donde no estaban mis amigas, no era mi país. Estuve sufriendo duro como dos meses”, recordó.

Andrea Cordero y Renato Tapia se divorciaron después de 10 años de matrimonio.

No obstante, ese dolor fue también una oportunidad para despertar. “No sé si serán los años de terapia o las situaciones complicadas que he vivido en los 10 años anteriores, pero un momento estaba sentada y me dije: ‘Andrea, esto que te está pasando no te lo puede estar haciendo el amor de tu vida, no mereces estar pasando por este dolor y sufrimiento’. Algo cambió en mi cerebro”, recordó.

La historia detrás de la separación

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia parecía sólida a los ojos del público. Tras más de una década juntos y una hija en común, ella se mostró firme y apoyó públicamente al futbolista cuando este fue acusado de no reconocer legalmente a su otro hijo.

En ese entonces, Daniela Castro apareció en ‘Magaly TV, La Firme’ para contar su verdad: Renato Tapia no había firmado al menor, pese a saber que era su hijo desde hacía años. Según Castro, la familia del jugador le pidió mantener el asunto en reserva para no manchar su imagen. Finalmente, el 15 de junio de 2023, el futbolista firmó el reconocimiento del niño en la embajada de Perú en España.

Aunque Tapia se disculpó públicamente y admitió su error, el daño a su matrimonio ya estaba hecho. En junio de 2024, él confirmó la separación en sus redes sociales. “Hace un tiempo mi relación ha terminado”, escribió, y pidió respeto para su entorno.

Daniela Castro es una mujer que tuvo una relación con el futbolista Renato Tapia y de la cual nació un hijo. Ella lo acusó de no reconocer al niño y de no cumplir con sus responsabilidades como padre.