Perú

Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja

El jugador de fútbol usó sus redes sociales para compartir esta feliz noticia, pese a tener dos menores de dos parejas distintas

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

Renato Tapia anuncia la llegada
Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja
Renato Tapia atraviesa una de las etapas personales más comentadas de su vida desde que inició su carrera en el fútbol profesional. Esta vez los reflectores no están sobre su desempeño deportivo, sino en cómo se transforma su vida familiar y sentimental después de un año junto a Lesly Winkels.

El lunes 27 de octubre, Tapia sorprendió a sus seguidores con imágenes que hablan sin decir mucho. Una ecografía, unos pequeños zapatos blancos y el torso de Lesly Winkels evidenciando un estado avanzado de embarazo generaron una avalancha de mensajes en sus redes sociales.

El propio Tapia agregó en la publicación un emoji de pollito y otro de un lazo, evidenciando que será mujer. El texto bastó para confirmar las sospechas: el futbolista espera a su tercer hijo, el primero con su pareja hondureña.

Renato Tapia anuncia la llegada
Renato Tapia anuncia la llegada de su tercer hijo, a un año de relación con su actual pareja

Como se recuerda, el jugador ya es padre de Niara, nacida durante su relación con Andrea Cordero, y de un niño junto a Daniela Castro. El caso de Castro fue especialmente mediático. A inicios de 2023, un programa de televisión mostró a Daniela contando que Tapia se había negado durante años a reconocer al menor.

“Él ya estaba casado, yo no tenía relación con nadie. Nos vimos un día, y ahí fue que quedé embarazada. Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué y me dijo que no iba a estar presente, que lo sentía mucho”, relató Castro. “Yo le dije que no iba a abortar, que no me iba a meter en su matrimonio. Él me dijo que no le interesaba eso, sino su carrera”.

Las declaraciones sacudieron a la opinión pública. Si bien Tapia y Andrea Cordero intentaron mantener su relación pese al escándalo, los hechos terminaron provocando una crisis definitiva.

Daniela Castro logró que el
Daniela Castro logró que el futbolista asuma su responsabilidad y reconozca legalmente a su hijo de 6 años.

El final con Andrea Cordero

El matrimonio con Andrea Cordero estuvo marcado por una convivencia de trece años, de los cuales nueve pasaron como esposo y esposa. Tuvieron a Niara, quien siempre se mostró como el centro de su familia. Tapia y Cordero construyeron una imagen de pareja estable, incluso cuando él jugaba para clubes internacionales y la familia debía adaptarse a cambios de ciudad y país.

Sin embargo, todo cambió tras la revelación del hijo con Daniela Castro. De puertas para adentro, la pareja lidió con la presión mediática, el acoso en redes y rumores sobre otras dificultades personales.

Al final, el propio Tapia optó por comunicar el cierre de la relación en redes sociales el 25 de junio. “Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones en relación al mismo y pido respeten la tranquilidad de los que me rodean, por lo que les agradezco anticipadamente su comprensión”. Andrea Cordero, por su parte, evitó pronunciarse en público y eligió enfocarse en proyectos propios como bloguera e influencer.

Renato Tapia anuncia su separación
Renato Tapia anuncia su separación de Andrea Cordero.

Quién es Lesly Winkels

Lesly Winkels es una joven hondureña que ha preferido mantenerse alejada de los flashes, aunque en sus redes suele compartir su amor por la música y los tatuajes. Su vínculo con Tapia se hizo público casi de inmediato después de la separación con Cordero. Para muchos esto fue una señal de que la relación entre ambos había ido tomando fuerza mucho antes de mostrarse abiertamente.

La pareja ha compartido escasos momentos juntos de manera pública, eligiendo resguardar la intimidad de su nueva etapa. Winkels tampoco ha ofrecido testimonios a la prensa ni entrevistas sobre su rol como madre primeriza.

Renato Tapia presentó a una
Renato Tapia presentó a una rubia como su nuevo amor.

La noticia del embarazo no solo marca un punto de quiebre en la vida sentimental de Tapia, sino que también refleja el ambiente de cambios, exposición y desafíos que acompañan a una figura pública atravesando episodios personales y familiares complejos, en un entorno donde cada decisión privada termina en la mirada de todos.

