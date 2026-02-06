Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “No tienen idea de todo que me he guardado”

Andrea Cordero compartió en redes sociales un mensaje contundente sobre su proceso personal tras la separación de Renato Tapia. TikTok

Han pasado 2 años desde la separación oficial de Andrea Cordero y Renato Tapia, pero el capítulo emocional de la ruptura sigue vigente. Esta semana, Cordero reapareció en Instagram con un mensaje tan honesto como demoledor:

“Aparezco por aquí después de muchísimo tiempo solo para decir lo que ya no puedo callar. Estoy HARTA —de verdad, harta hasta los huesos— de los sinvergüenzas, de los abusivos, de los mentirosos y de los manipuladores. No tienen idea de TODO lo que me he tragado sola durante años, de cuántas cosas me he guardado para no estallar, para no romper, para no hacer ruido”.

La influencer y empresaria admitió sentirse sobrepasada y exhausta, haciendo referencia a las dificultades que ha enfrentado en silencio mientras intentaba mantener la paz familiar y avanzar con sus proyectos personales.

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista peruano. IG

“He hecho hasta lo imposible por maternar en paz”

En el extenso mensaje, Andrea Cordero detalló el desgaste emocional que le ha supuesto sobrellevar la maternidad y enfrentar los golpes mediáticos, especialmente luego de su mediático divorcio.

“He hecho hasta lo imposible por maternar en PAZ, por sacar mis proyectos adelante, por mirar lo bueno, por no engancharme, por confiar en la justicia —evidentemente la divina porque la otra para algunos no existe—. Pero ya no puedo más. La rabia me quema por dentro porque es la indignación de la injusticia, del abuso y del cansancio de cargar con cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Esto que quema y jode tanto, hoy deja de ser silencio.”

El post generó una ola de reacciones entre seguidores, amigos y figuras públicas, quienes le enviaron mensajes de apoyo y resaltaron la valentía de hablar abiertamente sobre su proceso personal.

Andrea Cordero publicó un potente mensaje que estaría destino a Renato Tapia. IG

“El divorcio fue lo mejor que me ha pasado”: Andrea Cordero da detalles inéditos de su divorcio

En un junio del 2025, para el pódcast Cero Culpas, Andrea Cordero profundizó sobre su separación con Renato Tapia, revelando que la decisión no fue suya y que la sorpresa y el dolor marcaron los primeros días tras la ruptura.

“El divorcio, para mí, fue lo mejor que me ha podido pasar. Me agarró de sorpresa para ser totalmente honesta, no es algo que esperaba. No estaba lista”, confesó, recordando el impacto emocional del proceso.

La influencer también abordó el escándalo por el hijo extramatrimonial de Tapia y el acoso que sufrió en redes sociales tras la revelación pública:

“En febrero de 2023, yo me desperté con, por lo menos, 4 mil mensajes que decían que ojalá me muera... La mujer siempre va a tener la culpa”, lamentó.

Andrea Cordero, en una imagen reciente, reflexiona sobre su maternidad y la búsqueda de paz tras un año difícil.

El caso del hijo extramatrimonial de Renato Tapia

El matrimonio de Andrea y Renato Tapia sufrió una crisis irreparable cuando, en enero de 2023, se hizo público que el futbolista tenía un hijo fuera del matrimonio con Daniela Castro. La noticia no solo la golpeó en lo personal, sino que la expuso a una ola de insultos y juicios en redes sociales.

Cordero relató cómo, tras el escándalo, el futbolista reconoció legalmente al niño en la embajada de Perú en España, pero el daño a la relación ya era irreversible.

“Esto que te está pasando no te lo puede estar haciendo el amor de tu vida, no mereces estar pasando por este dolor y sufrimiento”, recordó haber pensado en uno de sus momentos más difíciles.

A pesar de más de una década juntos y una hija en común, el matrimonio entre Andrea Cordero y Renato Tapia terminó en medio de tensiones y escándalos.

En junio de 2024, Tapia confirmó públicamente la separación y pidió respeto para su entorno. Andrea, por su parte, se mostró firme y priorizó la estabilidad emocional y el bienestar de su hija, dejando claro que la experiencia fue dura pero también transformadora.

Daniela Castro logró que el futbolista asuma su responsabilidad y reconozca legalmente a su hijo de 6 años.

El mensaje final: “Esto hoy deja de ser silencio”

El reciente mensaje de Andrea Cordero es, para muchos, un acto de liberación y un llamado de atención sobre las consecuencias de la sobreexposición mediática y el costo emocional de los secretos guardados.

La exesposa de Renato Tapia dejó claro que ya no está dispuesta a callar y que, aunque no dio detalles específicos, su testimonio refleja el proceso de sanación y autoafirmación después de años de cargar con culpas y responsabilidades ajenas.

“Esto que quema y jode tanto, hoy deja de ser silencio”, concluyó.