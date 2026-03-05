Flavia Lopez no supera que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

Durante una dinámica de actuación, Flavia López se convirtió en la protagonista involuntaria cuando sus compañeros intentaron taparle los ojos, generando risas y muchas opiniones en redes sociales (+QTV Network / Q bochinche!)

La transmisión en vivo de Esto es Guerra dejó uno de los momentos más comentados de la semana cuando Patricio Parodi y Rosángela Espinoza sellaron un reto de actuación con un beso ante las cámaras.

La escena, que rápidamente circuló en redes sociales, tuvo como principal foco la reacción de Flavia López , quien ha sido relacionada sentimentalmente con Parodi tras la difusión de imágenes de ambos juntos fuera del reality.

Los compañeros de la modelo intentaron cubrirle los ojos durante el beso, gesto que reveló su incomodidad y generó una ola de comentarios entre los panelistas y la audiencia. El episodio puso en primer plano la dinámica entre los integrantes del programa y avivó el debate sobre sus vínculos personales.

La escena del beso entre Patricio y Rosángela

Un reto de actuación en Esto es Guerra terminó con un beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza frente a cámaras, escena que provocó sorpresa en el estudio y puso en evidencia la incómoda reacción de Flavia López. (América TV / Más Espectáculos)

La dinámica de actuación en Esto es Guerra exigía a los participantes interpretar una escena romántica, pero el desenlace sorprendió cuando Parodi y Espinoza se besaron frente a cámaras y compañeros. Los televidentes y los presentes en el set notaron de inmediato la expresión seria de Flavia López, quien permaneció junto al grupo de combatientes.

Durante el desarrollo, algunos intentaron cubrirle los ojos, detalle que fue remarcado por la conductora Laura Huarcayo: “Me ha sorprendido los ojos de Flavia que se los taparon... ¿Qué pasó?”, expresó ante la audiencia.

El ambiente en el estudio cambió al terminar la actuación. Los guerreros Jota Benz, Raúl Carpena y Said Palao felicitaron efusivamente a Parodi, mientras la actriz Katia Palma celebró la escena y resaltó el impacto en audiencia: “No puede ser. Picos de rating... Oye, qué buen beso, puedes repetirlo. Ojos cerrados y corazón a mil. Lo importante es ese beso que de hecho ha marcado picos de rating”, afirmó en pleno programa.

La reacción de López no pasó inadvertida y fue objeto de debate tanto en redes sociales como entre los presentadores. La incomodidad de la modelo, sumada a su reciente vínculo público con Parodi, intensificó el interés sobre la naturaleza de su relación.

Flavia López: “se le cumplió el sueño”

Las reacciones al beso en Esto es Guerra continuaron fuera del set, cuando Flavia López habló del momento en televisión y Patricio Parodi respondió a la prensa sobre la escena. (América TV / Más Espectáculos)

Posteriormente, Flavia López fue consultada en el programa Q bochinche! sobre el episodio. “Bueno, Rosángela ahí se ve que hace tiempo ya tenía ganas de que se le cumpla el sueño y bueno, por lo menos se le pudo cumplir en un momento de actuación”, señaló la exmiss, en alusión a la actitud de su compañera durante el reto. En la misma conversación, el conductor Samuel Suárez comentó: “Patricio también, mi vida. A Patricio también le vi que hace rato tenía ganas”.

Durante el intercambio, López reconoció que el beso fue prolongado: “Fue largo, fue largo, fue largo”, afirmó al referirse a la duración de la escena. Ambos panelistas coincidieron en que la producción, dirigida por Peter Fajardo, no pauta los tiempos de cada reto, sugiriendo que la iniciativa provino de los propios participantes.

Al ser consultado por la prensa sobre la incomodidad de López, Parodi restó importancia a la situación: “Creo que la gente va a inventar, va a hacer su show, creo que es nuestro trabajo, creo que más de una vez había mucha escena de beso, la otra vez tocó ahí a Rosángela con Gabriel y así como la otra vez me tocó con Flavia, ahora me tocó con Rosángela y dentro de todo tratamos de hacerlo bien”, explicó el capitán de los Guerreros a los medios.

La relación entre Flavia López y Patricio Parodi

La escena del reality reactivó rumores sobre el vínculo entre Flavia López y Patricio Parodi, tema que ya había generado comentarios tras difundirse videos de una fiesta privada. (América TV / Más Espectáculos)

La atención sobre Flavia López y Patricio Parodi ha crecido desde que el programa Magaly TV La Firme difundió imágenes de ambos compartiendo tiempo juntos fuera de cámaras, durante una reunión en la casa de playa de Mario Irivarren y Onelia Molina. En esas grabaciones, la modelo fue vista sentada en las piernas de Parodi y, según el material emitido, ambos se besaron en el marco de una fiesta privada.

Pese a la evidencia, tanto López como Parodi han desmentido un vínculo sentimental y han sostenido que entre ellos solo hay amistad. La exreina de belleza recurrió a su espacio digital para rechazar la existencia de un beso: “¿Tú viste beso?”, cuestionó ante las imágenes difundidas, defendiendo la versión de que la reunión fue breve y sin mayor trascendencia.

El episodio en Esto es Guerra reavivó las especulaciones sobre su relación y motivó nuevas preguntas sobre los límites entre la vida profesional y personal de los participantes. Las redes sociales intensificaron el debate, con mensajes que destacaron la química entre los protagonistas y cuestionaron la reacción de López frente a las cámaras.

Patricio Parodi y Flavia López continúan siendo objeto de atención mediática, mientras el público permanece atento a los próximos movimientos dentro y fuera del set de Esto es Guerra.