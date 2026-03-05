Perú

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se besaron en reto de actuación frente a Flavia López: así reaccionó la modelo

La Miss Grand 2025 se quedó impresionada con lo que pasaba en el programa en vivo, luego de ser relacionada con el chico reality tras ser captados besándose en la playa

La Miss Grand 2025 se quedó impresionada con lo que pasaba en el programa en vivo, luego de ser relacionada con el chico reality tras ser captados besándose en la playa

La transmisión en vivo de Esto es Guerra dejó uno de los momentos más comentados de la semana cuando Rosángela Espinoza y Patricio Parodi protagonizaron un beso durante un reto de actuación. La escena se desarrolló ante las cámaras del reality, mientras el público y los propios compañeros observaban atentos el desenlace del desafío.

La atención recayó de inmediato en la reacción de Flavia López, quien desde hace días ha sido vinculada sentimentalmente con Parodi tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecen juntos fuera del set.

El reto consistió en interpretar una escena, pero el giro inesperado llegó cuando Espinoza y Parodi sellaron su actuación con un beso. Las cámaras enfocaron a la modelo, quien se encontraba entre los combatientes. Sus compañeros intentaron cubrirle los ojos, un gesto que lejos de aliviar la tensión, hizo evidente su incomodidad.

Rosángela Espinoza y Patricio Parodi
Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se besan durante un reto de actuación, mientras Flavia López observa con una expresión de sorpresa. (Esto es Guerra)

Laura Huarcayo comentó ante la audiencia: “Me ha sorprendido los ojos de Flavia que se los taparon... ¿Qué pasó?”. La reacción de la Miss Grand 2025 fue analizada en redes sociales y por los propios presentadores, quienes no dejaron pasar el detalle.

Finalizada la escena, el ambiente en el set cambió. Los guerreros Jota Benz, Raúl Carpena y Said Palao celebraron la actuación de Parodi y no dudaron en acercarse para felicitarlo efusivamente, mientras el público continuaba expectante.

Por su parte, Katia Palma manifestó su sorpresa y entusiasmo: “No puede ser. Picos de rating... Oye, qué buen beso, puedes repetirlo. Ojos cerrados y corazón a mil. Lo importante es ese beso que de hecho ha marcado picos de rating. Ni así agarra el dado y la ha agarrado a ella. No sé si ha sido ficción o verdad”, señaló en pleno programa, en declaraciones recogidas durante la emisión.

Flavia López observa con los
Flavia López observa con los ojos cubiertos mientras Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se besan en un reto de actuación de "Esto es Guerra", provocando diversas reacciones entre los demás Guerreros. (Esto es Guerra)

Las imágenes de la reacción de Flavia López circularon rápidamente en redes sociales, generando debate sobre el origen de su aparente molestia. El contexto de su vínculo con Parodi añadió un matiz especial a la escena, ya que días antes ambos habían sido captados en una situación comprometedora fuera de cámaras.

Flavia López y Patricio Parodi fueron ampayados besándose en la playa

La difusión de imágenes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ mostró a Flavia López y Patricio Parodi compartiendo tiempo juntos en el sur. Durante una fiesta y una posterior visita a la casa de playa de Mario Irivarren y Onelia Molina, ambos evidenciaron confianza y cercanía. En una de las secuencias, la modelo se sentó en las piernas del guerrero y luego se dieron un beso, según lo documentado por el espacio televisivo.

A pesar de la evidencia audiovisual, tanto López como Parodi negaron mantener una relación sentimental, insistiendo en que solo existe una amistad. No obstante, la actitud de la modelo durante el reto de actuación encendió las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Las cámaras y los panelistas del programa no dejaron pasar el detalle, alimentando el debate público.

A pesar de negar rotundamente su relación y asegurar que eran "solo amigos", Patricio Parodi y Flavia López fueron captados en situaciones muy cariñosas. Imágenes exclusivas muestran a la pareja besándose en una casa de playa en Punta Hermosa | ATV / Magaly TV: La Firme

Tras la difusión de las imágenes, Flavia López recurrió a su espacio digital para rechazar que haya existido un beso con Parodi, a pesar de que las imágenes parecían demostrar lo contrario. Su respuesta se centró en una pregunta dirigida al panel: “¿Tú viste beso?”. Esta reacción generó dudas entre los presentes, pero la exreina de belleza se mostró firme en su postura.

La modelo relató cómo se originó el encuentro que dio pie a los rumores. “Nos fuimos a comer con One y Mario y luego nos fuimos un ratito a la casa donde se quedan los chicos y ya calabaza”, explicó sobre la noche que fue registrada por las cámaras. Según su versión, la reunión no tuvo mayor trascendencia y descartó que hayan pasado la noche juntos.

