Elecciones 2026 en Perú: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por Arequipa?

La convocatoria para renovar el Congreso incluye la elección de la cámara alta, hecho que devuelve la bicameralidad tras tres décadas y anticipa un escenario de competencia singular en el sur peruano

Arequipa se prepara para elegir
Arequipa se prepara para elegir a su primer senador en el retorno de la bicameralidad legislativa peruana en las Elecciones 2026. (Aldair Mejía/Pool de foto vía AP Archivo)

La región de Arequipa se prepara para una cita electoral sin precedentes recientes. En las Elecciones 2026, sus ciudadanos enfrentarán el desafío de elegir a los representantes que integrarán el renovado Senado del país, en un proceso que marca el retorno a la bicameralidad legislativa.

Después de más de treinta años bajo un sistema unicameral, la reintroducción de la cámara alta redefine el escenario político nacional y coloca a los arequipeños ante una responsabilidad histórica.

El próximo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus diputados y senadores, un hecho que, según el portal oficial Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), transformará la estructura del Congreso. La nueva configuración prevé un Parlamento dividido en 130 diputados y 60 senadores, lo que introduce una dinámica inédita desde la disolución de la bicameralidad en los años noventa.

El nuevo Senado tendrá funciones
El nuevo Senado tendrá funciones clave como la revisión de leyes y la designación de altos funcionarios del Estado. ONPE

El Senado asumirá funciones de revisión y reflexión legislativa, con la potestad de aprobar, modificar o rechazar iniciativas que provengan de la Cámara de Diputados. Además, recaerá en este órgano la designación de altos funcionarios del Estado, lo que amplifica la importancia de cada escaño, en especial el que corresponde a Arequipa.

Una región clave

En el distrito electoral de Arequipa, setenta ciudadanos presentaron sus candidaturas con la esperanza de ocupar el único escaño que la región tendrá en el Senado. Este número, confirmado por Voto Informado del JNE, refleja el peso político de la región en el sur del país y la atracción que ejerce sobre figuras de distintos perfiles. Las agrupaciones políticas han movilizado a representantes con trayectorias diversas, algunos con experiencia parlamentaria y otros con arraigo en la gestión local y regional.

Tras la realización de las democracias internas, el proceso de depuración redujo la lista de aspirantes: solo 59 continúan en carrera, mientras que once postulantes quedaron fuera por distintos motivos administrativos o técnicos.

En estas Elecciones Generales 2026,
En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Figuras de experiencia y diversidad en la lista

Entre los nombres más reconocidos que buscan representar a Arequipa en el Senado destaca Gustavo Rondón Fudinaga, candidato de Alianza Para el Progreso. Rondón, médico de formación, ya ejerció como congresista de la República entre 2011 y 2016, además de haberse desempeñado como gerente regional de Salud. Su regreso a la contienda nacional es observado como un intento de capitalizar su experiencia tanto en el ámbito legislativo como en la administración pública regional.

Otro postulante con pasado parlamentario es Sergio Dávila Vizcarra, quien compite bajo la bandera de Perú Primero. Dávila integró el Congreso en ciclos previos y busca ahora trasladar esa experiencia a la cámara alta. La presencia de antiguos legisladores en la oferta electoral subraya la apuesta de los partidos por figuras conocidas para captar el voto de los electores.

La competencia también incluye a candidatos vinculados a la gestión técnica y sindical. Es el caso de Ronal Fernández Bravo, quien representa a Juntos por el Perú tras haber ocupado el cargo de gerente de AUTODEMA y jefe de la oficina local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La trayectoria de Fernández en la administración de recursos hídricos y proyectos regionales lo posiciona como una alternativa con conocimiento de la problemática local.

ONPE explica cómo funcionará el
ONPE explica cómo funcionará el voto cruzado en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

En el ámbito sindical, Elmer Arenas Pérez se postula por País para Todos. Arenas, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), llega a la contienda con respaldo del sector laboral y una agenda centrada en los derechos de los trabajadores.

Exclusiones y cambios en las listas

El proceso de depuración de candidaturas dejó fuera de competencia a once postulantes, entre ellos figuras con trayectoria en el Congreso. José Núñez, excongresista que buscaba un escaño en el Senado por Libertad Popular, figura en la relación de excluidos publicada por el JNE. Otro caso destacado es el de Leonel Cabrera, antiguo legislador y cabeza de lista de Cooperación Popular, quien tampoco logró superar la etapa de revisión.

El propio proceso generó la exclusión completa de las listas al Senado de tres partidos: Libertad Popular, Integridad Democrática y Partido Demócrata Unido Perú, cuyos aspirantes no aparecerán en la cédula de votación para Arequipa. Además, el partido Sícreo no presentó lista de candidatos a senadores en la región, según detalla Voto Informado.

Comisión de Constitución aprobó el
Comisión de Constitución aprobó el recuento de votos durante Elecciones Generales 2026. (Foto: Agencia Andina)

Un proceso bajo nuevas reglas

La transición a la bicameralidad reconfigura la competencia y las estrategias partidarias, pues el Senado tendrá un papel determinante en la aprobación de leyes y la designación de funcionarios clave. El único escaño para Arequipa representa una oportunidad y un reto para los partidos y sus candidatos, obligados a captar el respaldo de un electorado exigente y atento a la trayectoria de quienes aspiran a representarlo.

Las agrupaciones políticas han completado ya sus procesos internos y la campaña avanza hacia una etapa de definición, donde la experiencia previa y el conocimiento de la realidad regional parecen pesar en las preferencias de los partidos para integrar sus listas.

El acceso a la lista completa de candidatos está disponible en el portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, donde los ciudadanos pueden consultar los perfiles y antecedentes de quienes buscan representar a Arequipa en el Senado, a través del enlace Voto Informado: Lista de candidatos al Senado por Arequipa.

