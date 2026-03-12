Perú

Elecciones 2026: Solo cinco partidos pasarían la valla y conformarían el Senado, tres de ellos ya están en el Congreso

Fuerza Popular y Renovación Popular liderarían el número de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados

El nuevo Senado del Congreso -que regresará a la bicameralidad este año- podría estar compuesto por solo cinco partidos políticos, tres de los cuales ya forman parte del parlamento en la actualidad, según indica un reciente simulacro de votación elaborado por Ipsos.

El estudio, difundido por Perú21, indica que los únicos cinco partidos políticos que superarían el umbral electoral requerido para acceder a la cámara alta serían Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, además de las nuevas incorporaciones País para Todos y Ahora Nación, quienes obtendrían más del 5% de los votos válidos.

El único requisito mínimo que deberán cumplir para integrar el Senado es conseguir al menos tres senadores en más de una circunscripción electoral.

De acuerdo con los datos recogidos por Ipsos, Fuerza Popular lidera la intención de voto con el 13,6% de los sufragios válidos. Renovación Popular registra el 12,1%, mientras que Alianza Para el Progreso alcanza el 9,1%. País para Todos obtiene un 7% y Ahora Nación suma el 6,2%.

Diferencias entre simulacro y encuesta de intención de voto

Los resultados del simulacro muestran diferencias respecto a la encuesta de intención de voto, también elaborada por Ipsos. Según Perú21, aunque Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso lideran las preferencias en ambos casos, el cuarto y quinto lugar varían según el tipo de estudio.

Mientras que en la encuesta de intención de voto Somos Perú y Juntos por el Perú ocupan las posiciones que les permitirían acceder al Senado, País para Todos y Ahora Nación los reemplazan en el simulacro.

Fuerza Popular y Renovación Popular liderarían la Cámara de Diputados

Según la simulación estadística elaborada por el Instituto Aklla Perú proyecta cómo podría quedar conformada la futura Cámara de Diputados si los comicios se realizaran hoy. El análisis, basado en la encuesta nacional de Ipsos del 27 de febrero y en 1,000 escenarios estadísticos aplicando el método de cifra repartidora, anticipa un Parlamento dominado por seis partidos políticos.

Según la proyección, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) encabezarían la representación en la Cámara de Diputados con 32 escaños cada uno, lo que los colocaría como las bancadas más grandes del hemiciclo. Ambos partidos tendrían además 100% de probabilidad de superar la barrera electoral, según el modelo.

En segundo nivel aparece Alianza para el Progreso (APP), que alcanzaría 29 curules y una probabilidad de 99.9% de ingresar al Parlamento. Más atrás se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con 17 escaños proyectados.

La simulación también indica que Avanza País obtendría 10 diputados, aunque con una probabilidad menor de superar la barrera electoral (35.4%). Por su parte, el histórico Partido Aprista Peruano alcanzaría igualmente 10 escaños, con una probabilidad de 79.5%.

¿Cómo se repartirán los asientos en el Senado?

En el caso del Senado, habrá dos tipos de elección:

  • 30 senadores elegidos por regiones. En la mayoría de regiones gana el candidato del partido que tenga más votos.
  • 30 senadores elegidos a nivel nacional, que se reparten de forma proporcional entre los partidos.

Para la Cámara de Diputados, los 130 escaños también se reparten proporcionalmente entre los partidos que superen la barrera electoral.

