Precios de combustibles seguirán al alza en Perú por factores externos que impactan el GLP, la gasolina y el diésel

Una vista de dron muestra camiones cisterna en fila en la refinería La Pampilla para cargar gasolina tras la ruptura del principal gasoducto del país, en Lima, Perú, 9 de marzo de 2026. Reuters/Sebastian Castaneda

El comportamiento del mercado energético internacional vuelve a colocar presión sobre los combustibles que consumen millones de peruanos. Los precios del gas licuado de petróleo (GLP), la gasolina y el diésel registran señales de incremento debido a factores externos que impactan de forma directa en el país.

En ese escenario, el economista y exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi alertó sobre una tendencia que podría reflejarse en los próximos días o semanas en los grifos y en el precio del balón de gas. La advertencia surge en medio de un contexto internacional marcado por variaciones en el consumo y en la oferta de combustibles.

Durante una entrevista en Exitosa, el especialista explicó que existen factores internos y externos que influyen en la situación actual del mercado. Mientras uno de ellos podría resolverse en un corto plazo, el otro responde a dinámicas globales que escapan del control local.

El análisis también aborda el comportamiento del gas natural, cuyo precio seguiría una dinámica distinta frente al resto de combustibles derivados del petróleo.

Presión internacional empuja los precios del combustible

Un hombre empuja un vehículo para repostar en una gasolinera tras la rotura del principal gasoducto de gas natural del país, en Lima, Perú, 9 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Carlos Herrera Descalzi indicó que el aumento del consumo reciente generó un desbalance que requiere compensación en el corto plazo. Según explicó, esa situación interna podría estabilizarse en pocas semanas.

“Exactamente. Tenemos nosotros dos problemas, una causa interna y una causa externa. La causa interna la podemos superar en unas semanas, en unas pocas semanas”, señaló durante el diálogo radial.

El exministro detalló que el incremento del consumo en el mercado obliga a recuperar niveles de abastecimiento. En ese proceso, el sistema requiere un periodo breve para volver a una situación de equilibrio.

“Porque ha habido ahora mayor consumo, hay que compensar todo lo que se ha consumido, etcétera. Eso será, pues, un par de semanas para que alcance estabilidad”, explicó.

Sin embargo, ese factor interno no constituye el principal elemento de presión sobre los precios. El especialista indicó que el mercado internacional influye con mayor fuerza en el valor final de los combustibles.

“Pero ya nos alcanza desde ahora la inestabilidad del mercado internacional”, advirtió.

Gasolina, GLP y diésel registrarían incrementos

GLP

De acuerdo con el análisis del exministro, el impacto de los precios internacionales se reflejará principalmente en tres combustibles: GLP, gasolina y diésel. Estos productos dependen de las variaciones del mercado global del petróleo.

“Entonces, los precios del GLP, los precios de la gasolina, los precios del diésel van a subir por los precios internacionales”, sostuvo.

El señalamiento apunta a una relación directa entre el comportamiento del petróleo y el costo de los combustibles que utilizan los hogares y el transporte. Cuando el precio internacional sube, el efecto suele trasladarse al mercado interno.

En Perú, el GLP representa uno de los combustibles con mayor presencia en los hogares debido al uso masivo del balón de gas para cocinar. Por esa razón, cualquier variación en su precio genera impacto inmediato en la economía familiar.

La gasolina y el diésel también cumplen un rol clave en la actividad económica, sobre todo en el transporte público y en el traslado de mercancías. Un incremento en estos combustibles suele trasladarse a otros sectores a través del costo logístico.

Gas natural mantendría estabilidad en su precio

A diferencia del GLP, la gasolina y el diésel, el gas natural seguiría una tendencia distinta. Herrera Descalzi explicó que su precio no depende de las variaciones del mercado internacional del petróleo.

“Los precios que no van a subir por los precios internacionales son los del gas natural”, precisó.

Este combustible mantiene un sistema de precios distinto debido a su esquema contractual y a la estructura de producción local vinculada al proyecto de Camisea. Esa característica reduce la exposición directa a las fluctuaciones del mercado global.

En la entrevista también surgió la referencia a las expectativas que existían en torno a la recuperación de la infraestructura vinculada al gas de Camisea. Algunos sectores esperaban que la reparación del viaducto permitiera mayor estabilidad económica en el mercado energético.

No obstante, Herrera Descalzi señaló que el factor internacional mantiene influencia sobre varios combustibles. La estabilidad completa del mercado energético todavía depende de condiciones externas.

“Esto quiere decir que tenemos unas razones que son internacionales, que son externas, que hacen que la estabilidad todavía no llegue a nuestro país”, expresó el entrevistador durante el diálogo radial, en referencia al contexto descrito por el especialista.