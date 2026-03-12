Perú

Pamela López desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael por comunicado: “Me tomó por sorpresa”

La empresaria y expareja de Christian Cueva afirmó que no sabía del sorpresivo comunicado que publicó el cantante y que luego borró, dejando a todos intrigados sobre su futuro

Guardar
Pamela López se presenta en el set de 'Mesa Caliente' para hablar por primera vez sobre el sorpresivo comunicado de Paul Michael que anuncia el fin de su relación. La influencer cuenta que la noticia la tomó por sorpresa. Video: Panamericana TV / Mesa Caliente

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se encuentra de nuevo en medio de la noticia tras la inesperada ruptura con el cantante Paul Michael. El episodio comenzó cuando el vocalista de la orquesta Combinación de La Habana publicó un comunicado en Instagram anunciando el fin de su relación con López, para después borrar la publicación a los pocos minutos. La reacción de Pamela, quien afirmó que se enteró cuando se supo del comunicado, ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre el trasfondo de la separación y el manejo mediático de la noticia.

Un comunicado que sorprendió a todos

La polémica se desató cuando Paul Michael difundió a través de sus redes sociales un mensaje en el que informaba que ambos, de común acuerdo, habían decidido poner fin a su relación personal. El texto pedía comprensión y respeto por la intimidad de la expareja y afirmaba que la separación se daba en buenos términos. Sin embargo, la publicación solo estuvo visible algunos minutos antes de ser eliminada, lo que incrementó la confusión y los rumores en el entorno mediático.

La sorpresa fue aún mayor cuando Pamela López, en una entrevista para el programa ‘Mesa Caliente’ de Panamericana TV, confesó que no tenía conocimiento de la decisión de Paul Michael y que se enteró de la ruptura a través del comunicado, al igual que los seguidores del cantante.

“Me tomó por sorpresa”, declaró, subrayando que no existió una conversación previa al anuncio y desmintiendo que la decisión haya sido tomada de común acuerdo: “No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”, comentó.

Pamela López se mostró desconcertada
Pamela López se mostró desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael a través de un comunicado público que la tomó por sorpresa.

La empresaria, visiblemente desconcertada, intentó justificar la actitud impulsiva de Paul Michael haciendo referencia a su inexperiencia en el ámbito de la exposición pública y sugirió que el cantante no supo cómo manejar la presión mediática. Incluso, bromeó con la posibilidad de que el mensaje haya sido redactado por inteligencia artificial: “Yo creo que fue la IA, él no puede escribir ese comunicado o ChatGPT puede ser... Particularmente no es mi técnica, él es el que subió el comunicado, no yo”.

Celos, reality y desconfianza

Uno de los aspectos que se mencionaron como posible detonante de la ruptura fue la inminente participación de Pamela López en ‘La Granja VIP’, reality de convivencia que implica aislamiento y contacto cercano con otros participantes. Pamela reconoció que esta situación puede generar inseguridades y tensiones en cualquier pareja: “El tema que yo ingrese a la granja sí genera en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada, sino que vas a estar conviviendo con personas que no conoces”.

Aunque la influencer evitó confirmar que los celos hayan sido el motivo central de la decisión de Paul Michael, sí admitió que la dinámica de un reality puede ser compleja para quienes mantienen una relación fuera del ámbito televisivo, especialmente cuando existe poca experiencia en este tipo de exposición.

Magaly Medina critica actitud de Paul Michael

La actuación de Paul Michael fue criticada no solo por el público, sino también por figuras del espectáculo como Magaly Medina, quien calificó el episodio como una “huachafada” y cuestionó la rapidez con la que el cantante publicó y eliminó el comunicado. “Siempre no falta la huachafada. Este es el detalle que puso Paul Michael a la opinión pública, afirmando que había acabado su relación con Pamela López. Lo puso dos segundos, lo suficiente para que nosotros capturáramos el pantallazo y luego lo retiró”, ironizó la conductora en su programa.

Paul Michael emite un comunicado
Paul Michael emite un comunicado anunciando el fin de su relación con Pamela López, el cual fue posteriormente eliminado de sus redes sociales.

El desconcierto se incrementó cuando, horas después del incidente, Paul Michael apareció en un video junto a Pamela López compartiendo un almuerzo, lo que avivó la suspicacia sobre el verdadero estado de la relación y la autenticidad del comunicado. Para la opinión pública, la situación quedó en un limbo mediático, sin una versión clara y definitiva sobre el desenlace entre ambos.

Pamela, por su parte, se mostró firme en responsabilizar a Paul Michael por la publicación y dejó en claro que, de su lado, no hubo intención de dar por terminada la relación a través de las redes sociales: “Yo soy responsable de mis actos”. Ante la insistencia de los panelistas sobre el verdadero motivo de la ruptura, Pamela sostuvo que sería el propio Paul Michael quien debería responder.

Temas Relacionados

Pamela LópezPaul Michaelperu-entretenimiento

Más Noticias

Premios Oscar 2026: Canales de TV en Perú para ver la transmisión EN VIVO de la ceremonia en Hollywood

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se transmitirá en Perú el domingo 15 de marzo desde las 17:00. Conoce los canales y la lista completa de nominados

Premios Oscar 2026: Canales de

Postergan inicio de clases hasta el 23 de marzo en esta región por el desborde de río y huaicos

La decisión se adoptó tras una reunión extraordinaria entre autoridades educativas, directores, docentes y representantes de padres de familia

Postergan inicio de clases hasta

Gobierno declara estado de emergencia en 10 regiones ante riesgo de lluvias intensas hasta mayo de 2026

El Ejecutivo oficializó la medida mediante decreto supremo tras informes técnicos que advierten riesgos para la población, la agricultura y la infraestructura en diversas zonas del país

Gobierno declara estado de emergencia

Ocho niños viven con sus madres en el penal femenino de Sullana mientras 235 internas participan en programas de resocialización

Durante una visita al establecimiento penitenciario, autoridades del Ministerio de la Mujer destacaron los talleres productivos y las oportunidades educativas dirigidas a las internas

Ocho niños viven con sus

Crisis de GLP: taxista instala balón de gas doméstico en su vehículo ante escasez en Trujillo

La falta de abastecimiento del combustible obliga a conductores a buscar alternativas riesgosas para poder trabajar

Crisis de GLP: taxista instala
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Arista confirma la influencia

José Arista confirma la influencia de César Acuña en el gobierno de Dina Boluarte: “Él colocó al contralor y al presidente de la SBS”

Rafael Vela afirma que su suspensión es un “mensaje de terror” para quienes investigan al poder y una presión para que renuncie

Rafael López Aliaga desata una ola de críticas por señalar que en los cuarteles se la pasan “haciendo estupideces”

Keiko Fujimori considera a Michelle Bachelet una “gran representante” ante la ONU: “Habría consenso en el Perú para respaldar su candidatura”

JNJ rechaza destituir a la jueza que otorgó dos medidas cautelares exprés a Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Katia Condos y su fuerte

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Es un momento sensible”

Usuarios ruegan a Federico Salazar que vuelva con Katia Condos tras su separación: “No echen al agua 30 años”

Christian Domínguez sorprende y rechaza promocionar el negocio de helados de Melanie Martínez y su hija Camila

Christian Domínguez revela que se casará por civil este año con Karla Tarazona: “Será algo íntimo”

DEPORTES

Leao Butrón sitúa a Alejandro

Leao Butrón sitúa a Alejandro Duarte como el valor diferencial de Alianza Lima: “Varios puntos de los que tiene [en Liga 1 2026] son por él”

Renato Tapia atraviesa crisis en Al Wasl de la liga de Emiratos Árabes Unidos: su equipo suma tres derrotas al hilo

Gonzalo Bueno vs Pedro Boscardin: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger de Santiago 2026

Piero Cari, ‘joya’ de Alianza Lima, en la mira de clubes argentinos: “Han consultado por él, el seguimiento es real”

Jaime de la Pava, controversial acerca del caso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en el escándalo de Montevideo: “El jugador es muy apetecido”