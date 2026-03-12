Pamela López desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael por comunicado: “Me tomó por sorpresa”

Pamela López se presenta en el set de 'Mesa Caliente' para hablar por primera vez sobre el sorpresivo comunicado de Paul Michael que anuncia el fin de su relación. La influencer cuenta que la noticia la tomó por sorpresa. Video: Panamericana TV / Mesa Caliente

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se encuentra de nuevo en medio de la noticia tras la inesperada ruptura con el cantante Paul Michael. El episodio comenzó cuando el vocalista de la orquesta Combinación de La Habana publicó un comunicado en Instagram anunciando el fin de su relación con López, para después borrar la publicación a los pocos minutos. La reacción de Pamela, quien afirmó que se enteró cuando se supo del comunicado, ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre el trasfondo de la separación y el manejo mediático de la noticia.

Un comunicado que sorprendió a todos

La polémica se desató cuando Paul Michael difundió a través de sus redes sociales un mensaje en el que informaba que ambos, de común acuerdo, habían decidido poner fin a su relación personal. El texto pedía comprensión y respeto por la intimidad de la expareja y afirmaba que la separación se daba en buenos términos. Sin embargo, la publicación solo estuvo visible algunos minutos antes de ser eliminada, lo que incrementó la confusión y los rumores en el entorno mediático.

La sorpresa fue aún mayor cuando Pamela López, en una entrevista para el programa ‘Mesa Caliente’ de Panamericana TV, confesó que no tenía conocimiento de la decisión de Paul Michael y que se enteró de la ruptura a través del comunicado, al igual que los seguidores del cantante.

“Me tomó por sorpresa”, declaró, subrayando que no existió una conversación previa al anuncio y desmintiendo que la decisión haya sido tomada de común acuerdo: “No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones”, comentó.

Pamela López se mostró desconcertada tras enterarse de su ruptura con Paul Michael a través de un comunicado público que la tomó por sorpresa.

La empresaria, visiblemente desconcertada, intentó justificar la actitud impulsiva de Paul Michael haciendo referencia a su inexperiencia en el ámbito de la exposición pública y sugirió que el cantante no supo cómo manejar la presión mediática. Incluso, bromeó con la posibilidad de que el mensaje haya sido redactado por inteligencia artificial: “Yo creo que fue la IA, él no puede escribir ese comunicado o ChatGPT puede ser... Particularmente no es mi técnica, él es el que subió el comunicado, no yo”.

Celos, reality y desconfianza

Uno de los aspectos que se mencionaron como posible detonante de la ruptura fue la inminente participación de Pamela López en ‘La Granja VIP’, reality de convivencia que implica aislamiento y contacto cercano con otros participantes. Pamela reconoció que esta situación puede generar inseguridades y tensiones en cualquier pareja: “El tema que yo ingrese a la granja sí genera en toda relación cierta desconfianza porque no solamente vas a estar incomunicada, sino que vas a estar conviviendo con personas que no conoces”.

Aunque la influencer evitó confirmar que los celos hayan sido el motivo central de la decisión de Paul Michael, sí admitió que la dinámica de un reality puede ser compleja para quienes mantienen una relación fuera del ámbito televisivo, especialmente cuando existe poca experiencia en este tipo de exposición.

Magaly Medina critica actitud de Paul Michael

La actuación de Paul Michael fue criticada no solo por el público, sino también por figuras del espectáculo como Magaly Medina, quien calificó el episodio como una “huachafada” y cuestionó la rapidez con la que el cantante publicó y eliminó el comunicado. “Siempre no falta la huachafada. Este es el detalle que puso Paul Michael a la opinión pública, afirmando que había acabado su relación con Pamela López. Lo puso dos segundos, lo suficiente para que nosotros capturáramos el pantallazo y luego lo retiró”, ironizó la conductora en su programa.

Paul Michael emite un comunicado anunciando el fin de su relación con Pamela López, el cual fue posteriormente eliminado de sus redes sociales.

El desconcierto se incrementó cuando, horas después del incidente, Paul Michael apareció en un video junto a Pamela López compartiendo un almuerzo, lo que avivó la suspicacia sobre el verdadero estado de la relación y la autenticidad del comunicado. Para la opinión pública, la situación quedó en un limbo mediático, sin una versión clara y definitiva sobre el desenlace entre ambos.

Pamela, por su parte, se mostró firme en responsabilizar a Paul Michael por la publicación y dejó en claro que, de su lado, no hubo intención de dar por terminada la relación a través de las redes sociales: “Yo soy responsable de mis actos”. Ante la insistencia de los panelistas sobre el verdadero motivo de la ruptura, Pamela sostuvo que sería el propio Paul Michael quien debería responder.