El seguro paramétrico y el rediseño de la gestión de riesgos

Terremotos, inundaciones y sequías marcan el pulso de los riesgos en América Latina, donde los desastres naturales son parte cotidiana del entorno empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación sobre gestión de riesgos ha empezado a desplazarse. Durante décadas, el seguro tradicional cumplió un rol claro: transferir pérdidas materiales una vez ocurrido el daño. Hoy, ese esquema sigue siendo relevante, pero ya no es suficiente para responder a un entorno donde los eventos disruptivos no solo generan pérdidas físicas, sino también interrupciones operativas, tensiones de liquidez y decisiones críticas que deben tomarse en días, no en meses. En ese contexto, el seguro paramétrico obliga a repensar la forma en que las empresas se preparan frente a eventos extremos.

A diferencia de los seguros convencionales, el seguro paramétrico no se activa por la evaluación del daño, sino por la ocurrencia de un evento medible y previamente definido. El pago se gatilla cuando un parámetro objetivo —como la intensidad de un sismo, el nivel de precipitaciones o la velocidad del viento— supera un umbral acordado. No hay peritajes, ni discusión sobre el monto de la pérdida, ni tiempos prolongados de ajuste. El resultado es un acceso rápido a liquidez, independientemente del daño final sufrido.

Este cambio no es menor. En situaciones de crisis, la velocidad del flujo de caja es tan relevante como la magnitud del daño. Una empresa puede sobrevivir a una pérdida significativa si cuenta con recursos inmediatos para sostener operaciones, pagar proveedores o cumplir compromisos financieros. En muchos casos, el verdadero riesgo no es el evento en sí, sino el tiempo que toma reaccionar. El seguro paramétrico responde precisamente a ese vacío.

Desde una perspectiva financiera, su principal valor está en la previsibilidad. El monto del pago es conocido desde el inicio y no depende de interpretaciones posteriores. Esto permite integrar la cobertura dentro de una planificación más amplia de continuidad de negocio y gestión de liquidez. Para compañías con alta exposición a riesgos climáticos, geográficos o de interrupción, este enfoque ofrece una capa adicional de protección que no compite con el seguro tradicional, sino que lo complementa.

Sin embargo, sería un error presentar al seguro paramétrico como una solución universal. Su principal limitación es el llamado riesgo de base: la posibilidad de que el evento ocurra, genere pérdidas relevantes, pero no alcance el umbral paramétrico definido. En ese escenario, no hay pago, aun cuando el impacto económico sea real. Este riesgo no invalida el instrumento, pero sí exige un diseño riguroso y una comprensión clara de sus alcances.

Los eventos extremos ya no solo implican pérdidas materiales, sino también interrupciones operativas y presiones financieras inmediatas para las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en el modelamiento. Elegir mal el parámetro equivale a comprar una cobertura que no responde cuando se necesita. Por eso, el seguro paramétrico no puede abordarse como un producto estándar. Requiere análisis de datos históricos, comprensión profunda del negocio y una lectura precisa de dónde se generan las pérdidas críticas.

A nivel global, este tipo de coberturas ha ganado espacio en sectores con alta exposición a eventos catastróficos y en economías donde los tiempos de respuesta son determinantes. Gobiernos, industrias extractivas, agroindustria, infraestructura y energía han encontrado en los seguros paramétricos una forma más eficiente de enfrentar eventos de baja frecuencia, pero alto impacto. En muchos casos, el objetivo no es cubrir el total de la pérdida, sino asegurar recursos inmediatos para estabilizar la operación.

En América Latina, la discusión recién empieza a madurar. La región combina alta exposición a riesgos naturales con mercados financieros que penalizan severamente la interrupción operativa. Terremotos, inundaciones, sequías y fenómenos climáticos extremos no son escenarios hipotéticos, sino parte del mapa de riesgos habitual. En ese contexto, insistir únicamente en esquemas tradicionales de transferencia de riesgo limita la capacidad de respuesta de las organizaciones.

Afrontar catástrofes exige una visión integrada que trascienda la reparación de daños materiales y priorice la resiliencia operativa y la toma de decisiones bajo presión. (Foto: Agencia Andina)

Adoptar seguros paramétricos también implica un cambio cultural en la gestión del riesgo. Obliga a las empresas a cuantificar con mayor precisión sus vulnerabilidades, a definir qué eventos realmente ponen en riesgo la continuidad del negocio y a aceptar que no toda pérdida puede ni debe ser indemnizada de la misma forma. La discusión deja de girar exclusivamente en torno al activo dañado y pasa a centrarse en la operación, la liquidez y la toma de decisiones bajo presión.

Desde el punto de vista del liderazgo, este enfoque exige mayor sofisticación. No solo de contratar una póliza, sino de integrar el riesgo dentro de la estrategia financiera y operativa. Los directorios y equipos ejecutivos deben entender qué cubre exactamente un seguro paramétrico, qué no cubre y cómo se articula con otras herramientas de gestión. La simplicidad del pago no debe confundirse con simplicidad conceptual.

Las empresas que mejor gestionan el riesgo no son las que eliminan la incertidumbre —algo imposible—, sino las que reducen su impacto en los momentos críticos. El seguro paramétrico no reemplaza al seguro tradicional, pero sí introduce una lógica más alineada con la velocidad y complejidad del contexto actual.