Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima tras ser destituida arbitrariamente por la JNJ. Foto: Infobae

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) declaró improcedente la tacha que se presentó contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y ratificó su candidatura a la decanato de la orden.

Como se recuerda, el abogado Wilber Medina, defensa del expresidente de la JNJ Gino Ríos Patio y del exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, pidió que Espinoza sea excluida de la contienda porque, supuestamente, aún es fiscal suprema titular, a pesar de que fue destituida arbitrariamente. Sin embargo, según el reglamento de procesos disciplinarios de la JNJ establece que la sanción de destitución surte efectos inmediatos y no se suspende aunque se haya impugnado.

Medina presentó la tacha el 18 de febrero; sin embargo, el cronograma estableció que cualquier agremiado al CAL podía formular estos recursos desde el 5 al 9 de febrero.

“De acuerdo al principio de preclusión, la tacha fue presentada vencido el plazo para su tramitación”, se lee en la resolución del Comité Electoral a la que accedió Infobae.

Pero no es la única observación del Comité. Al margen que fue presentado fuera de plazo, se advierte que para la interposición de una tacha contra un candidato al decanato del CAL, el agremiado tenía que pagar una tasa equivalente al 10% de una UIT, es decir, un pago de 550 soles. No obstante, Wilber Medina no hizo dicho desembolso.

Por esas dos razones, el Comité Electoral declara improcedente la tacha contra Delia Espinoza por “extemporánea y el no pago de la tasa correspondiente para su tramitación”.

“Preservando la intangibilidad del proceso electoral para la elección y renovación de los órganos de gobierno y control del CAL, se declara la continuidad del mismo con la participación de la candidata doctora Delia Espinoza Valenzuela”, resolvieron.

Comité Electoral del CAL rechaza tacha contra Delia Espinoza

Cabe precisar que para adoptar esta decisión solo intervinieron dos miembros del Comité Electoral, la presidenta Tania Paliza y el vocal Carlos Pérez Goicochea. La secretaria Delia Muñoz se inhibió por mantener un vínculo de amistad con el abogado Wilber Medina.

Alto respaldo

Delia Espinoza pasó a la segunda vuelta al decano del Colegio de Abogados de Lima con el primer lugar de las preferencias en el gremio.

De acuerdo con el cómputo final de las elecciones del 28 de febrero pasado, Espinoza obtuvo 18.899 votos, equivalente al 42,95% de los votos válidos.

La exfiscal de la Nación se enfrentará al abogado penalista Humberto Abanto, quien consiguió 12.604 votos, equivalente al 28,64% de los votos válidos. La diferencia entre uno y otro es de 6.295 votos.

Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato del Colegio de Abogados de Lima en segunda vuelta

La segunda vuelta de las elecciones en el CAL se desarrollará el sábado 14 de marzo. De acuerdo con el cronograma electoral, el próximo martes 10 se llevará a cabo un debate entre los candidatos sobre sus planes de desarrollo institucional.

Cabe precisar que dos días antes de la segunda vuelta, el Congreso debatirá una posible segunda inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza por denunciar a congresistas que votaron a favor de una ley que les permite cobrar su sueldo y una pensión de las Fuerzas Armadas.