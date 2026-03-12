Bebé prematuro extremo supera pronóstico reservado y es dado de alta tras tres meses en UCI neonatal del Hospital Almenara

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen dio de alta al pequeño Mateo, un bebé prematuro extremo de 900 gramos que superó tres meses en UCI sin complicaciones neurológicas ni respiratorias. (Composición: Infobae Perú)

Un bebé que nació con apenas 900 gramos de peso y a las 25 semanas de gestación logró sobrevivir tras permanecer tres meses en cuidados intensivos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El pequeño Mateo, considerado un prematuro extremo, llegó al mundo con un pronóstico reservado debido a que varios de sus órganos aún estaban en proceso de desarrollo. Gracias a la atención médica especializada, fue dado de alta sin complicaciones neurológicas ni respiratorias.

El caso fue atendido por especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud), quienes siguieron de cerca la evolución del recién nacido desde su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Durante ese periodo, el equipo médico se enfocó no solo en mantenerlo con vida, sino en prevenir posibles secuelas asociadas a la prematurez extrema.

Tras 90 días de hospitalización, el menor pudo regresar a casa junto a sus padres, quienes expresaron su agradecimiento al personal médico que acompañó cada etapa de su recuperación. Para el equipo de salud, la evolución favorable del pequeño representa un ejemplo del impacto de la atención especializada en casos neonatales de alta complejidad.

Mateo nació con 900 gramos y pronóstico reservado

Mateo nació en condiciones delicadas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, uno de los centros de referencia de Seguro Social de Salud (EsSalud) para la atención de casos complejos. Su llegada ocurrió a las 25 semanas de gestación, mucho antes del tiempo habitual de un embarazo, que suele situarse entre las 37 y 42 semanas.

Un médico supervisa al bebé Mateo, un prematuro extremo que nació con solo 900 gramos y sobrevivió tres meses en la UCI del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, siendo dado de alta sin complicaciones. (Foto: EsSalud)

El doctor José Eusebio Fernández, especialista del servicio de neonatología del hospital, explicó que el recién nacido presentaba un alto riesgo debido a su bajo peso y al estado inmaduro de sus órganos. Según el médico, los prematuros extremos representan menos del 1% de los nacimientos en el país y requieren un manejo médico altamente especializado.

Al nacer con solo 900 gramos, Mateo necesitó atención inmediata y un monitoreo permanente para asegurar su estabilidad. Los especialistas mantuvieron una vigilancia constante sobre su respiración, función cardíaca y desarrollo neurológico, factores decisivos para determinar su evolución.

La atención temprana permitió estabilizar al bebé en sus primeras horas de vida, una etapa crítica para los recién nacidos prematuros extremos. Con el paso de las semanas, el pequeño mostró señales progresivas de mejoría, lo que permitió continuar con su tratamiento dentro de la unidad neonatal.

Bebé prematuro recibió tratamiento en cuidados intensivos

Durante los tres meses que permaneció internado, Mateo fue tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital, donde la tecnología médica permitió un abordaje especializado para recién nacidos prematuros y casos complejos.

Entre los procedimientos realizados, el equipo aplicó soporte respiratorio para asistir el desarrollo de sus pulmones inmaduros, nutrición adaptada a su estado y, de manera integrada, un monitoreo permanente de sus signos vitales como parte de la atención integral. Cada intervención fue planificada cuidadosamente para favorecer el crecimiento y desarrollo del bebé evitando complicaciones adicionales.

Los padres de Mateo celebran su alta del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, luego de que el bebé prematuro extremo, nacido con solo 900 gramos, sobreviviera a tres meses en cuidados intensivos. (Foto: EsSalud)

El tratamiento incluyó la participación de un equipo multidisciplinario con especialistas en cardiología, neurología y oftalmología. Además, el niño recibió terapias de estimulación temprana orientadas a fortalecer su desarrollo neurológico y motor.

El objetivo de los médicos era no solo lograr la supervivencia de Mateo, sino asegurar que pudiera crecer sin secuelas graves. Luego de semanas de seguimiento y mejoras observadas, el recién nacido logró la estabilidad necesaria para obtener el alta médica.

La noticia fue recibida con alegría por su familia. Diana Domínguez Sánchez, madre del pequeño, expresó su gratitud al personal médico: “Estoy profundamente agradecida con los médicos y enfermeras que cuidaron a mi bebé. A pesar de nacer tan pequeñito, hoy vuelve a casa sano”.

El pequeño Mateo, un bebé prematuro extremo nacido con 900 gramos, es dado de alta del Hospital Almenara Irigoyen, rodeado de su familia y personal médico que celebra su milagrosa recuperación. (Foto: EsSalud)

Riesgos asociados a los nacimientos prematuros

La prematurez, de acuerdo con el Instituto Nacional Materno Perinatal, se define como el nacimiento que ocurre antes de la semana 37 de gestación. En estos casos, los bebés pueden presentar órganos aún inmaduros, lo que incrementa el riesgo de complicaciones médicas como problemas neurológicos, respiratorios y digestivos, así como afectaciones cerebrales y mortalidad temprana si no reciben cuidados intensivos desde el nacimiento.

Especialistas enfatizan que, aunque existen casos de recuperación favorable, este desenlace no es frecuente y exige seguimiento médico constante tras el alta hospitalaria. El control por diversas especialidades es fundamental para detectar y tratar posibles secuelas relacionadas con la prematurez.

En el Perú, la prematurez representa un desafío considerable para el sistema sanitario. Según datos del Ministerio de Salud del Perú, durante 2025 se registraron 29.556 nacimientos prematuros en el país.

Las principales causas asociadas incluyen complicaciones maternas durante el embarazo, como preeclampsia e infecciones urinarias, que pueden desencadenar partos anticipados y aumentar los riesgos para los recién nacidos.

Un bebé prematuro extremo, nacido con solo 24 semanas y 810 gramos, se recupera exitosamente tras soporte vital intensivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud en Perú. (Foto: Minsa)

Ciudades con mayor desarrollo hospitalario, como Lima Metropolitana, logran mejores tasas de supervivencia debido a la mayor disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y personal calificado. Además, el Instituto Nacional Materno Perinatal impulsa estrategias de atención integral que abarcan prevención, tratamiento especializado y acompañamiento posterior al alta médica.

El apoyo familiar también desempeña un papel significativo en la evolución de los bebés prematuros. Prácticas como el contacto piel a piel, conocido como “método canguro”, contribuyen al fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos y mejoran el desarrollo del recién nacido.

Casos como el de Mateo evidencian que, con atención médica oportuna, tecnología adecuada y seguimiento especializado, incluso los recién nacidos en condiciones extremadamente delicadas pueden tener una evolución favorable y regresar a casa junto a sus familias.