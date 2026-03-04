Bebé de 24 semanas y apenas 810 gramos fue dado de alta tras semanas en cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia

Un bebé prematuro extremo, nacido con 24 semanas y 810 gramos, se recuperó exitosamente tras soporte vital intensivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, destacando los avances médicos peruanos. (Composición: Infobae Perú)

Un bebé prematuro extremo nacido con solo 24 semanas de gestación y un peso de 810 gramos logró recuperarse tras un proceso intensivo de soporte vital en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, un suceso que subraya tanto los avances de la medicina neonatal peruana como el desafío que implica la atención de recién nacidos con madurez limitada.

Su caso brinda esperanza a otras familias que enfrentan las consecuencias de la prematurez, una condición que, según el Instituto Nacional Materno Perinatal, implica altos riesgos neurológicos, respiratorios y de mortalidad en los primeros días de vida.

Entre aplausos y lágrimas de emoción, Arí, el recién nacido, recibió el alta hospitalaria tras semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El director general del hospital, Jorge Flores del Pozo, destacó la importancia del caso como prueba de la capacidad del establecimiento para responder a emergencias críticas de alta complejidad.

En el entorno nacional, el nacimiento de un bebé con menos de un kilogramo y menos de 25 semanas de gestación representa un reto que solo centros con tecnología de última generación y equipos multidisciplinarios pueden asumir.

Los riesgos asociados a la prematurez, de acuerdo al Instituto Nacional Materno Perinatal, se extienden más allá del nacimiento. Aunque existen casos que culminan con éxito, como el de Arí, la mayoría de recién nacidos prematuros extremos depende no solo de atención médica especializada sino también del acompañamiento familiar y de controles periódicos en múltiples especialidades para garantizar su desarrollo y bienestar a largo plazo. Las consecuencias de los nacimientos antes de tiempo, detallan, incluyen mayor propensión a problemas cerebrales, complicaciones respiratorias y digestivas, así como una elevada tasa de mortalidad en las primeras etapas de vida.

Una persona con equipo médico sostiene a un bebé prematuro extremo, de 24 semanas y 810 gramos, que logró recuperarse tras soporte vital intensivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. (Foto: Minsa)

Nacimiento y situación clínica de Arí, el bebé prematuro extremo

Arí llegó al mundo cuando apenas se habían cumplido 24 semanas de gestación, muy por debajo de la frontera de las 37 semanas que marca el inicio del término normal, según criterios internacionales y del propio Instituto Nacional Materno Perinatal. Pesó 810 gramos al nacer y requirió atención inmediata debido a la extrema inmadurez de sus órganos vitales, en particular pulmones, cerebro y corazón.

El centro médico, dependiente del Ministerio de Salud, identificó este nacimiento como uno de los desafíos más serios de la medicina neonatal en la actualidad. En palabras de Flores del Pozo, “atender a un prematuro de 24 semanas es uno de los mayores retos de la medicina moderna”.

Esta situación marca además importantes retos organizativos y clínicos, pues la supervivencia de estos menores depende de respuesta rápida, equipos especializados y recursos tecnológicos avanzados.

Intervenciones y soporte vital en la UCI Neonatal

Al ingreso en la UCIN, el equipo activó protocolos de manejo integral y soporte avanzado. Arí fue sometido a ventilación mecánica especializada, monitoreo hemodinámico continuo y nutrición parenteral, procedimientos diseñados para suplir la incapacidad de sus órganos para funcionar por sí solos.

Un bebé prematuro extremo, nacido con solo 24 semanas y 810 gramos, se recupera exitosamente tras soporte vital intensivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud en Perú. (Foto: Minsa)

La jefe del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Sandra Rado Peralta, explicó que el abordaje comenzó en el “primer minuto de vida” e incluyó medidas para suplir la inmadurez pulmonar, cerebral y cardíaca. Según Rado Peralta: “Verlo hoy respirando por sí mismo y con una ganancia de peso óptima es la mayor satisfacción para nuestro equipo multidisciplinario.”

La especialista subrayó que, además de los equipos y la capacitación, la aplicación de protocolos actualizados fue clave en la maduración progresiva de los órganos del bebé hasta alcanzar la estabilidad clínica.

La recuperación de Arí requirió semanas de vigilancia intensiva, intervención médica constante y una estrecha coordinación entre neonatólogos, enfermería y especialistas en apoyo vital. El impulso humano y científico permitió que el niño alcanzara “la estabilidad clínica necesaria para ser dado de alta”, según los registros institucionales del propio hospital.

La salida del hospital fue un momento emblemático tanto para la familia como para el personal asistencial, que expresó su emoción y satisfacción de manera pública. El hospital subrayó que el proceso no solo refleja los avances tecnológicos y científicos en medicina neonatal sino también la sensibilidad y el compromiso social de su equipo.

Riesgos asociados a la prematurez según el Instituto Nacional Materno Perinatal

El Instituto Nacional Materno Perinatal define la prematurez como el nacimiento ocurrido antes de las 37 semanas de gestación, dentro de un rango habitual de 37 a 42 semanas. Explican que los recién nacidos prematuros extremos enfrentan una alta probabilidad de afectar su desarrollo neurológico y sus órganos vitales, con riesgo de complicaciones cerebrales, respiratorias, digestivas y de mortalidad temprana.

Si bien existen casos de supervivencia y evolución positiva, como el de Arí, el instituto advierte que estos escenarios son poco frecuentes, demandan controles periódicos y dependen de la calidad del cuidado parental y médico. Señalan también que el seguimiento por diversas especialidades es imprescindible para la detección y manejo temprano de secuelas asociadas a la prematurez extrema.