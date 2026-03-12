Perú

Año escolar Perú 2026: conoce qué vacunas deben figurar en el carné de tus hijos antes de volver a las aulas

El regreso de millones de estudiantes a espacios cerrados incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias y virales. Autoridades recomiendan revisar dosis pendientes y completar refuerzos antes del inicio de clases

Guardar
El Día Nacional de la
El Día Nacional de la Vacunación resalta el compromiso del Perú con la salud pública, asegurando el acceso gratuito a 18 vacunas que protegen a millones de ciudadanos. (Andina)

El inicio del año escolar 2026 en Perú marca el regreso de millones de estudiantes a las aulas en colegios públicos y privados. Con el retorno a clases presenciales, los escolares vuelven a compartir espacios cerrados durante varias horas al día, lo que incrementa la interacción entre estudiantes y, con ello, la posibilidad de transmisión de enfermedades respiratorias y virales dentro de las instituciones educativas.

En este contexto, especialistas y autoridades sanitarias recomiendan a los padres revisar con anticipación el carné de vacunación, un documento clave para verificar que los menores cuenten con todas las dosis del esquema regular de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa). Según datos del propio sector, algunas coberturas todavía se encuentran por debajo del nivel recomendado para garantizar la protección colectiva, por lo que el regreso a clases se convierte en un momento clave para completar las vacunas pendientes.

Por qué es importante la vacunación infantil

Perú incorpora la vacuna hevalente
Perú incorpora la vacuna hevalente celular en el esquema de vacunación de niños | Foto composición: Infobae Perú

De acuerdo con el tablero del Esquema Regular de Vacunación del Minsa, la cobertura del segundo refuerzo de la vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina (DPT) alcanza actualmente el 69,8 %, mientras que el segundo refuerzo contra la poliomielitis llega al 64,6 %. Ambas cifras están por debajo del 95 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la llamada inmunidad colectiva dentro de la población infantil.

“Con coberturas bajas se pierde protección comunitaria. Aumenta el bolsón de niños susceptibles y el riesgo de brotes, especialmente ante la importación de casos. En el caso de la polio, se requiere mantener inmunidad alta y la protección se consolida con el esquema completo y sus refuerzos, que se aplican a los 18 meses y a los 4 años”, explicó la Dra. Mirla Bravo, coordinadora de la carrera de Enfermería de la Universidad San Ignacio de Loyola.

La especialista advirtió que la baja cobertura de vacunación en edad preescolar y escolar incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades en ambientes educativos, donde los niños pasan varias horas al día en contacto cercano. Además, señaló que después del primer año de vida muchos padres reducen las visitas a los centros de salud, lo que genera retrasos en la aplicación de refuerzos.

“Uno de los errores más frecuentes es asumir que con las primeras dosis ya quedó. Sin embargo, además de las tres dosis iniciales, los refuerzos son necesarios”, añadió.

Año escolar 2026 en Perú: qué vacunas deben figurar en el carné

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra el sarampión antes de ser inoculada en un niño. EFE/STR

Ante el regreso a clases en Perú, los especialistas recomiendan que los padres revisen cuidadosamente el carné de vacunación, ya sea en su versión física o digital, para confirmar que los menores cuentan con todas las dosis correspondientes a su edad.

Uno de los primeros pasos es verificar el registro completo de las vacunas. El documento puede consultarse también a través del carné digital del Minsa, disponible en plataformas oficiales. Si el carné físico se ha extraviado, los establecimientos de salud pueden ayudar a reconstruir el historial de inmunización del menor.

Otro punto importante es confirmar que se hayan aplicado los refuerzos programados. Algunas vacunas requieren varias dosis para alcanzar una protección adecuada. En muchos casos, los niños reciben las primeras aplicaciones durante la etapa de bebés, pero no completan los refuerzos que corresponden en los años siguientes.

Entre las vacunas clave en etapa escolar se encuentran la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR), que requiere dos dosis para garantizar la protección; la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigida a escolares; y los refuerzos contra difteria, tétanos y poliomielitis, que se aplican en diferentes etapas del crecimiento.

Los especialistas también indican que si existen dosis pendientes no es necesario reiniciar el esquema de vacunación. El personal de salud evalúa cada caso y continúa el proceso respetando los intervalos mínimos establecidos entre cada aplicación.

Finalmente, recomiendan acudir con anticipación a los centros de salud para evitar largas filas durante las primeras semanas del inicio del año escolar. De esta manera, los padres pueden completar las vacunas pendientes y asegurar que los estudiantes regresen a clases con la protección necesaria frente a diversas enfermedades.

Temas Relacionados

MinsaVacunasAño escolar 2026Regreso a clases 2026peru-noticias

Más Noticias

Dejan libres a policías denunciados por violación en Tacna: “Han sido tapados por sus colegas; el fiscal prefirió irse a almorzar”

Familiares de la joven denunciante cuestionaron la actuación de la PNP y la ausencia del Ministerio Público durante las primeras diligencias del caso

Dejan libres a policías denunciados

Precios del balón de gas: Piden responsabilidad en la comercialización ante la crisis del GNV y GLP

Exhortan a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, mientras asociaciones de consumidores advierten sobre la importancia de la confiabilidad y la transparencia en el abastecimiento de gas a nivel nacional

Precios del balón de gas:

Mario Hart no desmiente separación con Korina Rivadeneira: “Es un tema privado”

El piloto aclaró los rumores y reconoció que existen altibajos en el matrimonio y defendió su derecho a mantener la privacidad familiar.

Mario Hart no desmiente separación

Alessia Rovegno presume su felicidad junto a Álvaro Villacorta y apuesta por el perfil bajo: “Muy contenta y feliz”

La exMiss Perú irradia alegría en su nueva etapa sentimental con el empresario, dejando claro que su prioridad es la tranquilidad, el respeto y mantener su vida amorosa lejos del foco mediático

Alessia Rovegno presume su felicidad

Rescate heroico en Juanjuí: Pobladores salvan a más de 30 pasajeros tras caída de bus a una quebrada

La unidad interprovincial que cubría la ruta Pucallpa–Juanjuí se despistó cerca del puente Shitari, provocando pánico entre más de 50 ocupantes. Vecinos del caserío El Triunfo improvisaron escaleras para evacuar a los heridos mientras llegaban ambulancias

Rescate heroico en Juanjuí: Pobladores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Rossy War presenta a Andrea

Rossy War presenta a Andrea Martínez como su sucesora en la música: “La techno cumbia sigue viva y en buenas manos”

Mario Hart no desmiente separación con Korina Rivadeneira: “Es un tema privado”

Alessia Rovegno presume su felicidad junto a Álvaro Villacorta y apuesta por el perfil bajo: “Muy contenta y feliz”

Así fue la intensa historia de amor y desafíos entre Federico Salazar y Katia Condos: de la complicidad al adiós

‘Mistura’ en EE.UU. y Reino Unido: productor Iván Orlic refuerza la presencia del cine peruano en mercados internacionales

DEPORTES

Día Internacional de los Tuiteros:

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales

Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

Sporting Cristal recibirá millonaria cifra por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026